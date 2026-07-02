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દુનિયામાં ધનિકોની સંખ્યામાં અચાનક મોટો ઉછાળો! 2025માં 10 લાખથી વધુ લોકો બન્યા કરોડપતિ

જાણીતી સ્વિસ બેંકના તાજેતરના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, ગત વર્ષે દરરોજ 2600થી વધુ લોકો કરોડપતિ બન્યા

જાણીતી સ્વિસ બેંકના તાજેતરના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, ગત વર્ષે દરરોજ 2600થી વધુ લોકો કરોડપતિ બન્યા
જાણીતી સ્વિસ બેંકના તાજેતરના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, ગત વર્ષે દરરોજ 2600થી વધુ લોકો કરોડપતિ બન્યા (CANVA)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 4:40 PM IST

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હૈદરાબાદ: વિશ્વભરમાં ધનિક લોકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. પ્રખ્યાત સ્વિસ બેંક UBSના તાજેતરના "ગ્લોબલ વેલ્થ રિપોર્ટ 2026" અનુસાર, 2025 વિશ્વભરના લોકોની આવક અને સંપત્તિ માટે એક ઐતિહાસિક વર્ષ હતું. આ એક જ વર્ષમાં કુલ વ્યક્તિગત સંપત્તિમાં 10.8% નો જંગી વધારો નોંધાયો હતો. આ વૃદ્ધિ દર 2023 અને 2024ની સરખામણીએ બમણાથી વધુ છે. સંપત્તિમાં આ વધારો વિશ્વભરમાં શેરબજારમાં તેજી અને જમીન અને મકાનોના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે છે.

દરરોજ 2,600 થી વધુ લોકો બન્યા કરોડપતિ

રિપોર્ટના સૌથી ચોંકાવનારા આંકડા અનુસાર, 2025 માં વિશ્વભરમાં આશરે 1 મિલિયન નવા લોકો કરોડપતિ બન્યા. આનો અર્થ એ થયો કે દરરોજ આશરે 2,680 નવા લોકો કરોડપતિઓની યાદીમાં જોડાયા છે. હાલમાં, વિશ્વની પુખ્ત વસ્તીના 1.5% લોકો કરોડપતિ બની ચૂક્યા છે.

અમેરિકાનો સૌથી વધુ દબદબો

અમેરિકા ધનવાન બનવાની આ દોડમાં સૌથી આગળ રહ્યું છે. 2025 માં બનેલા કુલ કરોડપતિઓમાંથી લગભગ અડધા (4.4 લાખથી વધુ) એકલા અમેરિકામાં જન્મ્યા હતા. અમેરિકામાં દરરોજ 1,200 થી વધુ લોકો કરોડપતિ બન્યા. આજે, એકલું અમેરિકા વિશ્વની કુલ સંપત્તિનો આશરે 36% હિસ્સો ધરાવે છે. જો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીનની સંપત્તિને જોડવામાં આવે, તો આ બંને દેશો વિશ્વની અડધાથી વધુ સંપત્તિ ધરાવે છે.

ભારત અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ લગભગ બરાબર

આ અહેવાલમાં ભારત વિશે કેટલીક રસપ્રદ માહિતી પણ બહાર આવી છે. આજે, ભારત અને વિશ્વના સૌથી ધનિક દેશોમાંના એક ગણાતા સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં કરોડપતિઓની સંખ્યા લગભગ સમાન છે. બંને દેશોમાં હાલમાં આશરે 9.44 લાખ ડોલર કરોડપતિ (આશરે 8 કરોડ રૂપિયાથી વધુ સંપત્તિ ધરાવતા લોકો) છે. ભારતની ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થા અને શેરબજારને કારણે, ધનવાન લોકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે.

અબજોપતિઓની સંખ્યામાં પણ મોટો વધારો

2025માં માત્ર કરોડપતિઓની જ નહીં પણ અબજોપતિઓની કિસ્મત પણ ખૂબ ચમકી. વિશ્વમાં અબજોપતિઓની સંખ્યામાં 13.1%નો વધારો થયો છે. હવે વિશ્વભરમાં કુલ 3302 અબજોપતિઓ છે, જેમાં 2025માં 383 નવા અબજોપતિઓ ઉમેરાયા છે.

ગરીબ અને અમીર વચ્ચે વધતો જતો તફાવત

આ અહેવાલ એક ચિંતાજનક પાસું પણ દર્શાવે છે. ભલે વિશ્વમાં સંપત્તિમાં રેકોર્ડબ્રેક વૃદ્ધિ જોવા મળી હોય, પરંતુ અમીર અને ગરીબ વચ્ચેનો તફાવત વધુ મોટો બન્યો છે. અહેવાલ મુજબ, જ્યા એક તરફ મધ્યમ વર્ગ વધુ ધનવાન બની રહ્યો છે અને 10000 ડોલરથી ઓછી સંપત્તિ ધરાવતા લોકોની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ ઘણા દેશોમાં સામાન્ય નાગરિકો (સરેરાશ નાગરિકો) ની સંપત્તિમાં ઘટાડો થયો છે. આનો અર્થ એ છે કે સંપત્તિ થોડા લોકોના હાથમાં કેન્દ્રિત થઈ રહી છે. અહેવાલ મુજબ, રશિયા, યુએઈ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને બ્રાઝિલ વિશ્વના સૌથી અસમાન દેશોમાં સામેલ છે, જ્યાં અમીર અને ગરીબ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. બીજી બાજુ, સ્લોવાકિયા અને બેલ્જિયમ જેવા દેશોમાં, સંપત્તિનું વિતરણ એકદમ સમાન રીતે કરવામાં આવ્યું છે.

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