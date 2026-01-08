ભારત પર 500% ટેરિફનું સંકટ! ટ્રમ્પ પ્રશાસને બિલને આપી લીલી ઝંડી
ટ્રમ્પ પ્રશાસને ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલ પર 500 ટકા ટેરિફ લગાવવાનું બિલ રજૂ કર્યું.
Published : January 8, 2026 at 2:26 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વૈશ્વિક સ્તરે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. વેનેઝુએલા સામે લશ્કરી કાર્યવાહી બાદ, ટ્રમ્પ હવે ભારત, બ્રાઝિલ અને ચીન પર ટેરિફ વધારવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. વહીવટીતંત્રે આ ત્રણેય દેશો પર 500 ટકા સુધી ટેરિફ લાદતું બિલ રજૂ કર્યું છે.
ટેરિફની વર્તમાન સ્થિતિ
હાલમાં, અમેરિકાએ ભારતમાંથી નિકાસ થતી કેટલીક ચીજવસ્તુઓ પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. નવું બિલ પસાર થયા પછી, આ ટેરિફ 500 ટકા સુધી વધશે. આ ત્રણેય દેશોમાં યુએસ નિકાસ પર નોંધપાત્ર અસર થવાની સંભાવના છે.
રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માટેની જોગવાઈઓ
યુએસ કોંગ્રેસમેન લિન્ડસે ગ્રેહામે જણાવ્યું હતું કે, આ બિલ રશિયા પર પ્રતિબંધો લાદતા બિલનો એક ભાગ છે. આ બિલ હેઠળ, ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલને રશિયા પાસેથી સસ્તા ક્રૂડ તેલ ખરીદવા બદલ સજા કરવા માટે ઉચ્ચ ટેરિફ લાદવામાં આવશે.
After a very productive meeting today with President Trump on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanctions bill that I have been working on for months with Senator Blumenthal and many others.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 7, 2026
This will be well-timed, as Ukraine is making concessions for peace…
લિન્ડસેના મતે, "આ દેશો રશિયા પાસેથી ઓછા ભાવે તેલ ખરીદીને પુતિનના યુદ્ધ મશીનને બળ આપી રહ્યા છે. અમેરિકાએ તેમને સજા કરવા માટે આ બિલનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે."
લિન્ડસેએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી
લિન્ડસેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું કે, ઘણી મહત્વપૂર્ણ બેઠકો પછી, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રશિયા પર પ્રતિબંધો લાદવાના આ બિલને મંજૂરી આપી છે. તેમણે સમજાવ્યું કે, આ બિલનો હેતુ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા દેશોને સજા કરવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે, તેની ભારત, ચીન અને બ્રાઝિલ પર નોંધપાત્ર અસર પડી શકે છે.
સંસદમાં બિલની રજૂઆત
જોકે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે બિલને મંજૂરી આપી દીધી છે, તે હજુ સુધી યુએસ કોંગ્રેસમાં પસાર થયું નથી. બિલ પર આવતા અઠવાડિયે મતદાન થવાની અપેક્ષા છે. જો કોંગ્રેસ તેને પસાર કરે છે, તો ત્રણેય દેશોને યુએસ સાથેના તેમના વેપાર સંબંધો પર નોંધપાત્ર આર્થિક દબાણનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
સંભવિત અસર
નિષ્ણાતો કહે છે કે 500 ટકા ટેરિફ લાદવાથી ત્રણેય દેશોમાં યુએસ નિકાસના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. આ વેપાર ખાધને વિસ્તૃત કરી શકે છે અને ઘણા ઉદ્યોગોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.