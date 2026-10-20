એલન મસ્કની ઐતિહાસિક જાહેરાત: અમેરિકાના દરેક બાળકને મળશે SpaceXનો શેર, ટ્રમ્પે આભાર માન્યો
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ્સ' પહેલના વખાણ કર્યા અને અમેરિકન બાળકોને SpaceX ના શેર દાન કરવા બદલ એલન મસ્કનો આભાર માન્યો
Published : October 20, 2026 at 5:37 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાણીતા ઉદ્યોગપતિ અને પોતાના "ઘનિષ્ઠ મિત્ર" એલન મસ્ક પ્રત્યે ઊંડો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. મસ્કે તેમની એરોસ્પેસ કંપની, 'સ્પેસએક્સ' (SpaceX) ના શેર કરોડો અમેરિકન બાળકોને ભેટમાં આપવાની યોજના જાહેર કરી છે. આ મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત બાદ, પ્રમુખ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' (Truth Social) પર મસ્કના ખૂબ વખાણ કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે આ પહેલ અમેરિકન બાળકોને તેમનું "અમેરિકન સ્વપ્ન" (American Dream) સાકાર કરવામાં મદદરૂપ થશે.
એલન મસ્કે કઈ મોટી જાહેરાત કરી?
એલન મસ્કે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ સમાચાર શેર કર્યા. તેમણે લખ્યું, "આવતા વર્ષે, હું અમેરિકાના દરેક બાળકને મારી કંપની 'સ્પેસએક્સ'નો એક શેર ભેટમાં આપીશ. આવી અનેક ભેટોની આ તો માત્ર શરૂઆત છે."
આ નિર્ણય પર આનંદ વ્યક્ત કરતા પ્રમુખ ટ્રમ્પે લખ્યું, "કરોડો અમેરિકન બાળકોને 'સ્પેસએક્સ'ના શેર ભેટમાં આપવા બદલ અમારા દિગ્ગજ મિત્ર એલન મસ્કનો ખૂબ ખૂબ આભાર! જ્યારે અમે 'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ્સ' (Trump Accounts) પહેલ શરૂ કરી હતી, ત્યારે અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પણ આ જ હતો. અમે ઈચ્છતા હતા કે ખાનગી ક્ષેત્ર અને એલન મસ્ક જેવા દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિઓ આપણા બાળકોના ભવિષ્ય માટે એકસાથે આવે."
Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many.— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026
'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ્સ' (Trump Accounts) યોજના શું છે?
'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ્સ' એ યુ.એસ. સરકારની એક અત્યંત મહત્વાકાંક્ષી પહેલ છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના બાળકોના આર્થિક ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાનો છે. વ્હાઇટ હાઉસે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના દરેક બાળક માટે, જેની પાસે માન્ય 'સોશિયલ સિક્યુરિટી નંબર' (Social Security number) છે, તેના નામે આપમેળે એક 'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ' ખોલવામાં આવ્યું છે.
આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:
- લોક-ઇન પિરિયડ (નિશ્ચિત સમયગાળો): આ ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા ભંડોળ અથવા શેર, બાળક પુખ્ત વયના (18 વર્ષના) થાય ત્યાં સુધી સુરક્ષિત રહેશે અને રોકાણ કરેલા રહેશે. આનાથી બાળકોને લાંબા સમયગાળા દરમિયાન 'ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ' (power of compounding)નો લાભ મળે છે.
- ફંડનો ઢાંચો: પરિવારના સભ્યો, સરકારી કાર્યક્રમો અને ખાનગી કંપનીઓ બાળકોના ખાતામાં સીધા જ નાણાં અથવા શેર જમા કરાવી શકે છે.
- મોટી બચતનું લક્ષ્ય: નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે બાળપણમાં કરવામાં આવેલી આ નાનકડી શરૂઆત, વ્યક્તિ નિવૃત્તિની વય સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં એક વિશાળ ફંડમાં આશરે 5 લાખ ડોલર (₹4 કરોડથી વધુ) પરિવર્તિત થઈ શકે છે.
માત્ર 4 મહિનામાં અબજો ડોલર એકત્રિત થયા
4 જુલાઈએ શરૂ થયા ત્યારથી, 'ટ્રમ્પ એકાઉન્ટ્સ' (Trump Accounts) પહેલને અમેરિકન જનતા અને કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર તરફથી જબરદસ્ત સમર્થન મળ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં, આ કાર્યક્રમ દ્વારા 4.5 અબજ ડોલરથી વધુ રકમ એકત્ર કરવામાં આવી છે. આ રકમમાં નીચે મુજબનો સમાવેશ થાય છે:
- 2.6 અબજ ડોલર ખાનગી કંપનીઓ અને પરોપકારી વ્યક્તિઓ તરફથી દાન સ્વરૂપે મળ્યા છે.
- 1.3 અબજ ડોલર સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા 1,000 ડોલરના પ્રારંભિક 'સીડ ફંડ' (બીજ ભંડોળ) માંથી આવ્યા છે.
- 600 મિલિયન ડોલરથી વધુ રકમ બાળકોના સંબંધીઓ અને મિત્રો દ્વારા સીધી તેમના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે.
વ્હાઇટ હાઉસના ડેટા અનુસાર, આ પહેલના મુખ્ય લાભાર્થીઓ મધ્યમ વર્ગના પરિવારો છે. કુલ ખાતાઓમાંથી લગભગ 80 ટકા ખાતાઓ એવા પરિવારોના છે જેમની વાર્ષિક આવક 2 લાખ ડોલરથી ઓછી છે.
નિયમો મુજબ, બાળકના માતા-પિતા અથવા સંબંધીઓ એક ખાતામાં વર્ષે વધુમાં વધુ 5,000 ડોલર જમા કરાવી શકે છે. આ ઉપરાંત, નોકરીદાતાઓ (એમ્પ્લોયરો) તેમના કર્મચારીઓના બાળકો માટે વાર્ષિક 2,500 ડોલર સુધીનું યોગદાન આપી શકે છે. અત્યાર સુધીમાં, 70થી વધુ મોટી અમેરિકન કંપનીઓએ આ પહેલમાં જોડાવાની ખાતરી આપી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ પગલાને અમેરિકન ઇતિહાસ અને ટેક્નોલોજીની દુનિયામાં એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન તરીકે વર્ણવ્યું છે.
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