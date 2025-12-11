ટ્રમ્પ ગોલ્ડ કાર્ડ વિઝા શરૂ, યુએસ નાગરિકતા માટે આટલા ડોલર ચૂકવવા પડશે
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે "ટ્રમ્પ ગોલ્ડ કાર્ડ" વિઝા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો, જેના વિશે તેમનો દાવો છે કે તે યુએસ તિજોરીમાં અબજો ડોલર લાવશે.
Published : December 11, 2025 at 4:49 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે વ્યાપારી નેતાઓની હાજરીમાં બહુપ્રતિક્ષિત "ટ્રમ્પ ગોલ્ડ કાર્ડ" વિઝા કાર્યક્રમનો સત્તાવાર રીતે પ્રારંભ કર્યો. આ નવા વિઝા કાર્યક્રમ હેઠળ, વિદેશી નાગરિકો હવે યુએસમાં કાયમી રહેવાસી બનવા અને ત્યારબાદ યુએસ નાગરિકતા મેળવવા માટે લગભગ $1 મિલિયનનું રોકાણ કરી શકે છે.
ટ્રમ્પે આ પ્રસંગે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ ગ્રીન કાર્ડ જેવો જ છે, પરંતુ તેના ફાયદા ગ્રીન કાર્ડ કરતા ઘણા વધારે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ ઉચ્ચ-નેટ-વર્થ રોકાણકારો અને પ્રતિભાશાળી ઉદ્યોગસાહસિકોને આકર્ષિત કરશે, જેનાથી અમેરિકન ઉદ્યોગમાં અબજો ડોલરનું રોકાણ આવશે અને વ્યવસાયો માટે પ્રતિભા જાળવી રાખવાનું સરળ બનશે.
The Department of Homeland Security is working closely with @CommerceGov to facilitate the rollout of President Trump’s Gold Card program.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 10, 2025
Under this historic initiative, qualified individuals and corporations, who contribute $1 million and $2 million respectively, will receive… pic.twitter.com/10htrjYyxx
"ગોલ્ડ કાર્ડ" વિઝા કાર્યક્રમની વેબસાઇટ હવે લાઇવ છે અને ઓનલાઈન અરજીઓ સ્વીકારી રહી છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રાપ્ત થયેલા તમામ ભંડોળ સીધા યુએસ સરકારને જશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે કંપનીઓ આ કાર્ડ દ્વારા અમેરિકામાં પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિઓને નોકરી પર રાખી શકે છે, જેનાથી તેઓ દેશમાં આવીને કામ કરી શકે છે.
આ વિઝા માટે લઘુત્તમ રોકાણ $1 મિલિયન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, કંપનીઓ માટે કોર્પોરેટ ગોલ્ડ કાર્ડ વિકલ્પ છે, જેના હેઠળ તેઓ કર્મચારીને અમેરિકા લાવવા માટે $2 મિલિયનનું રોકાણ કરી શકે છે. ટ્રમ્પે ખાસ જણાવ્યું હતું કે આ યોજના યુએસ ટ્રેઝરી માટે અબજો ડોલરની આવક પેદા કરશે અને વૈશ્વિક પ્રતિભાને યુએસ તરફ આકર્ષવામાં મદદ કરશે.
જોકે, આ પગલાની ટીકા પણ થઈ છે. કેટલાક નિષ્ણાતો તેને શ્રીમંત રોકાણકારો માટે એક ખાસ તક માને છે, જ્યારે ટીકાકારો તેને સામાન્ય કામદારો અને મધ્યમ વર્ગ માટે અન્યાયી ગણાવી રહ્યા છે. તેમ છતાં, અમેરિકાની રોકાણ-આધારિત ઇમિગ્રેશન નીતિને ફરીથી આકાર આપવામાં આ પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ટ્રમ્પે તેને કંપનીઓ અને ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ માટે ખાસ ફાયદાકારક ગણાવ્યું, કહ્યું કે તે તેમના માટે યુએસમાં પ્રતિભાશાળી કર્મચારીઓને જાળવી રાખવાનું સરળ બનાવશે. તેમણે એવો પણ સંકેત આપ્યો કે આ યોજના એપલ જેવી મોટી કંપનીઓને પણ લાભ કરશે.
આ પણ વાંચો: