ટ્રમ્પનો મોટો નિર્ણય: Nvidia ને H200 ચિપ્સ ચીન મોકલવાની મંજૂરી
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે H200 ચિપ્સના વેચાણથી થતી કુલ આવકના 25 ટકા સીધા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જશે. Nvidia ના સ્ટોકમાં ઉછાળો
Published : December 9, 2025 at 2:35 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકન ચિપમેકર Nvidia ને ચીનમાં પસંદગીના ગ્રાહકોને તેની H200 AI ચિપ્સ વેચવાની મંજૂરી આપવાની જાહેરાત કરીને ટેકનોલોજી અને ભૂરાજકીય દુનિયામાં એક નવો હલચલ મચાવી દીધી છે. આ મંજૂરી સંપૂર્ણપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માર્ગદર્શિકા અનુસાર હશે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને આ નિર્ણયની જાણ કરી હતી, અને તેમણે આ નીતિને સકારાત્મક રીતે સ્વીકારી હતી.
25% આવક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જશે, નોકરીઓમાં વધારો થશે
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ નીતિ અમેરિકન અર્થતંત્રને નોંધપાત્ર રીતે ફાયદો કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે H200 ચિપ્સના વેચાણથી થતી કુલ આવકના 25 ટકા સીધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં જશે. આ રકમ અમેરિકન કરદાતાઓ, ઉત્પાદન અને રોજગારને મજબૂત બનાવશે.
તેમના મતે, આ પગલાથી અમેરિકન ફેક્ટરીઓમાં રોકાણ વધશે અને દેશમાં ટેકનોલોજી ઉત્પાદન મજબૂત બનશે.
બાઇડન પર 'બિનજરૂરી ડિગ્રેડેડ પ્રોડક્ટ્સનું ઉત્પાદન' કરવાનો આરોપ
ટ્રમ્પે અગાઉના વહીવટ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે બાઇડન વહીવટીતંત્રે કંપનીઓને "ડિગ્રેડેડ" અથવા ટેકનોલોજીકલી ખામીવાળી ચિપ્સ બનાવવા માટે અબજો ડોલર ખર્ચવા દબાણ કર્યું હતું જેની ન તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને જરૂર હતી અને ન તો વૈશ્વિક બજારમાં માંગ હતી. તેમણે આને નવીનતા અને અમેરિકન કામદારો માટે હાનિકારક ગણાવ્યું.
ટ્રમ્પના મતે, તેમનું વહીવટ હવે આ ભૂલોને સુધારી રહ્યું છે અને અમેરિકાની સુરક્ષા અને સ્પર્ધાત્મક લાભ પર કેન્દ્રિત નવી નીતિ લાગુ કરી રહ્યું છે.
એડવાન્સ્ડ ચિપ્સ પર કડક પ્રતિબંધ ચાલુ છે
એનવીડિયાની સૌથી અદ્યતન બ્લેકવેલ અને આગામી રૂબિન સિરીઝની ચિપ્સ ચીનને સપ્લાય કરવામાં આવશે નહીં. આનો અર્થ એ છે કે ચીનને ફક્ત જૂના H200 મોડેલો જ પ્રાપ્ત થશે, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને તેના સાથીઓ નેક્સ્ટ ઝનરેશન, ઉચ્ચ-અંતિમ AI ટેકનોલોજીની ઍક્સેસ જાળવી રાખશે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ નીતિ AMD, Intel અને અન્ય અમેરિકન કંપનીઓ પર સમાન રીતે લાગુ થશે.
બજાર હકારાત્મક પ્રતિક્રિયા આપે છે, Nvidia ના શેરમાં વધારો
આ જાહેરાતની અસર તરત જ શેરબજાર પર અનુભવાઈ. Nvidia, જેની માર્કેટ કેપ લગભગ $4.5 ટ્રિલિયન હતી, તેના આફ્ટર-અવર્સ ટ્રેડિંગમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો. નિષ્ણાતો માને છે કે મર્યાદિત નિકાસને મંજૂરી આપવાથી Nvidia ને એક મોટું બજાર મળશે, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને તેની સુરક્ષા અને ટેકનોલોજીકલ નેતૃત્વ જાળવી રાખવાની મંજૂરી મળશે.
આ પણ વાંચો: