આજે ભારત બંધનું એલાન, વિવિધ સંગઠનોના 30 કરોડ કામદારો હડતાળમાં જોડાઈ શકે, જાણો શું છે તેમની માંગણીઓ?

બેંકિંગ, વીમો, પરિવહન, આરોગ્યસંભાળ અને પાણી પુરવઠા સેવાઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (ANI)
By PTI

Published : February 12, 2026 at 10:00 AM IST

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય ટ્રેડ યુનિયનોના સંયુક્ત પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગુરુવારે દેશભરમાં જાહેર કરાયેલી રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળના કારણે વીજળી, બેંકિંગ, વીમા, પરિવહન, આરોગ્ય, તેમજ ગેસ અને પાણી પુરવઠા સંબંધિત સેવાઓ પર અસર થવાની ધારણા છે.

12 ફેબ્રુઆરીના રોજ સામાન્ય હડતાળમાં વિવિધ ક્ષેત્રોના 30 કરોડ કામદારો ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. ટ્રેડ યુનિયનોના એક જૂથે 9 જાન્યુઆરીએ "કેન્દ્ર સરકારની મજૂર વિરોધી, ખેડૂત વિરોધી, રાષ્ટ્ર વિરોધી, કોર્પોરેટ-કેન્દ્રીય નીતિઓનો વિરોધ કરવા" દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી હતી.

ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસના મહાસચિવ અમરજીત કૌરે PTIને જણાવ્યું હતું કે, "12 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાષ્ટ્રવ્યાપી હડતાળ વીજળી, બેંકિંગ, વીમા, પરિવહન, આરોગ્ય, શિક્ષણ, ગેસ અને પાણી પુરવઠા ક્ષેત્રની સેવાઓને અસર કરશે."

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તમામ બેંક યુનિયનો હડતાળમાં ભાગ લેશે નહીં કારણ કે તેમના સંયુક્ત મોરચાએ 27 જાન્યુઆરીએ હડતાળનું એલાન કર્યું હતું. જોકે, AIBEA, AIBOA અને BEFI જેવા બેંક કામદારોના યુનિયનો વિરોધમાં ભાગ લેશે.

વધુમાં, કૌરે જણાવ્યું હતું કે આ આંદોલન ખાણકામ અને ગેસ પાઇપલાઇન ક્ષેત્રોને અસર કરે તેવી અપેક્ષા છે. વીમા ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ આ ક્ષેત્રોમાં 100% FDI (વિદેશી સીધા રોકાણ) ને મંજૂરી આપવા અને નવા શ્રમ કાયદા લાગુ કરવાના સરકારના નિર્ણયનો વિરોધ કરશે.

વધુમાં, તેમણે કહ્યું કે, ખાનગી અને સરકારી પરિવહન કંપનીઓના મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ વિરોધમાં ભાગ લેશે.

તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ વખતે, "ઓછામાં ઓછા 30 કરોડ કામદારો" હડતાળમાં ભાગ લેશે, અને તે લગભગ 600 જિલ્લાઓને અસર કરે તેવી અપેક્ષા છે. ગયા વર્ષે 9 જુલાઈએ થયેલી આવી જ હડતાળમાં, આશરે 25 કરોડ કામદારોએ ભાગ લીધો હતો, જેનાથી 550 થી વધુ જિલ્લાઓને અસર થઈ હતી. કૌરના જણાવ્યા મુજબ, વિવિધ જિલ્લાઓના શ્રમ કમિશનરોએ તેમના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે યુનિયન નેતાઓ સાથે બેઠકો બોલાવી છે, પરંતુ ગુરુવારનો વિરોધ ફોરમ દ્વારા યોજના મુજબ આગળ વધશે.

ઓલ ઇન્ડિયા પાવર એન્જિનિયર્સ ફેડરેશન (AIPEF) ના પ્રમુખ શૈલેન્દ્ર દુબેએ જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં આશરે 27 લાખ વીજ કર્મચારીઓ અને એન્જિનિયરો 12 ફેબ્રુઆરીએ એક દિવસની હડતાળ કરશે.

ખાનગીકરણ, વીજળી (સુધારા) બિલ 2025, પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રીય વીજળી નીતિ 2026 અને વીજળી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી દાખલ કરવાના વિરોધમાં આ હડતાળનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

દુબેએ જણાવ્યું હતું કે પહેલીવાર, સંયુક્ત કિસાન મોરચા અને 10 કેન્દ્રીય ટ્રેડ યુનિયનો વીજળી કર્મચારીઓ સાથે એકતા દર્શાવીને હડતાળમાં જોડાઈ રહ્યા છે. દુબેએ જણાવ્યું હતું કે, વીજળી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ, ઇજનેરો, કામદારો અને ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે, 12 ફેબ્રુઆરીનું આંદોલન સ્વતંત્ર ભારતમાં સૌથી મોટા ઔદ્યોગિક આંદોલનોમાંનું એક બનવાની અપેક્ષા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હડતાળની મુખ્ય માંગ આઉટસોર્સિંગનો અંત લાવવા, સીધી ભરતી દ્વારા નિયમિત જગ્યાઓ ભરવા અને હાલના આઉટસોર્સ્ડ કામદારોને નિયમિત કરવાની છે.

AIPEF એ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે વીજળી ક્ષેત્ર (વિતરણ, ઉત્પાદન અને ટ્રાન્સમિશન) નું ખાનગીકરણ ગરીબ ગ્રાહકો, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો અને સામાન્ય લોકોના હિતોની વિરુદ્ધ છે.

દુબેએ જણાવ્યું હતું કે, તેથી, વીજળી (સુધારા) બિલ 2025 અને પ્રસ્તાવિત રાષ્ટ્રીય વીજળી નીતિ 2026 તાત્કાલિક પાછી ખેંચી લેવી જોઈએ. બેંકિંગ સેવાઓ થોડી પ્રભાવિત થશે કારણ કે નવ યુનિયનોમાંથી ત્રણ - ઓલ ઈન્ડિયા બેંક એમ્પ્લોઈઝ એસોસિએશન (AIBEA), ઓલ ઈન્ડિયા બેંક ઓફિસર્સ એસોસિએશન (AIBOA) અને બેંક એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (BEFI) - હડતાળમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.

ઓલ ઈન્ડિયા બેંક ઓફિસર્સ કન્ફેડરેશન (AIBOC) અને બેંકિંગ ઉદ્યોગના પાંચ અન્ય યુનિયનો ભાગ નથી લઈ રહ્યા પરંતુ હડતાળને ટેકો આપી રહ્યા છે.

ઘણી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ તેમના ગ્રાહકોને પહેલાથી જ જાણ કરી દીધી છે કે હડતાળથી ભારતભરની શાખાઓ અને વહીવટી કચેરીઓના કામકાજ પર અસર પડી શકે છે.

AIBOCના જનરલ સેક્રેટરી, રૂપમ રોયે જણાવ્યું હતું કે, યુનિયને હડતાળનું સમર્થન છે. નેશનલ કોન્ફેડરેશન ઓફ બેંક એમ્પ્લોઈઝ (NCBE) ના જનરલ સેક્રેટરી, એલ. ચંદ્રશેખરે કહ્યું, "અમે હડતાળનો ભાગ નથી, પરંતુ અમે કેન્દ્રીય ટ્રેડ યુનિયનોને ટેકો આપ્યો છે."

સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ ટ્રેડ યુનિયનોની માંગણીઓને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો છે, જ્યારે કૃષિ કામદાર યુનિયનોનું સંયુક્ત મંચ ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના મનરેગા ફરી શરૂ કરવા અને વિકાસ ભારત - રોજગાર અને આજીવિકા મિશન (ગ્રામીણ) અધિનિયમ, 2025 પાછો ખેંચવાની માંગ સાથે હડતાળમાં જોડાઈ રહ્યું છે. સંયુક્ત મંચના સભ્યોમાં INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, SEWA, AITU, LPF અને UTUCનો સમાવેશ થાય છે.

