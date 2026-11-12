આજનું શેરબજાર: સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં ઉછાળો, FIIની સતત ખરીદી અને ક્રૂડ ઓઇલના નીચા ભાવને કારણે બજારમાં તેજી
BSE સેન્સેક્સ 166.44 પોઈન્ટ વધીને 82,013.58 પર પહોંચ્યો. 50-શેર ધરાવતો NSE નિફ્ટી 55.65 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,316.55 પર રહ્યો.
Published : November 12, 2026 at 10:35 AM IST
મુંબઈ: વિદેશી ભંડોળના સતત પ્રવાહ અને ક્રૂડ ઓઈલના નીચા ભાવ વચ્ચે ગુરુવારે શરૂઆતી કારોબારમાં બેન્ચમાર્ક ઇક્વિટી સૂચકાંકો સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં તેજી જોવા મળી હતી. શરૂઆતી કારોબારમાં 30-શેર ધરાવતો બીએસઈ (BSE) સેન્સેક્સ 166.44 પોઈન્ટ વધીને 82,013.58 પર પહોંચ્યો હતો. જ્યારે 50-શેર ધરાવતો એનએસઈ (NSE) નિફ્ટી 55.65 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,316.55 પર હતો.
સેન્સેક્સની 30 કંપનીઓમાંથી બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, આઈટીસી (ITC), સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને આઈસીઆઈસીઆઈ (ICICI) બેંક મુખ્ય લાભ મેળવનારા શેરોમાં સામેલ હતા.
બીજી તરફ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા, સન ફાર્મા, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર નબળા દેખાવ કરનારા શેરોમાં હતા.
એક્સચેન્જના ડેટા અનુસાર, બુધવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ (FIIs) રૂ. 12,563.33 કરોડના શેરની ખરીદી કરી હતી.
વૈશ્વિક ઓઈલ બેન્ચમાર્ક ગણાતું બ્રેન્ટ ક્રૂડ 1.12 ટકા ઘટીને પ્રતિ બેરલ 91.75 યુએસ ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું.
નવેમ્બર મહિનામાં અત્યાર સુધીમાં નિફ્ટીમાં જોવા મળેલી 9.55 ટકાની તેજી પાછળ મુખ્યત્વે FIIs દ્વારા કરવામાં આવેલી આક્રમક ખરીદી જવાબદાર છે. જિઓજીત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડના ચીફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજિસ્ટ વી. કે. વિજયકુમારે જણાવ્યું હતું કે, FIIsએ નવેમ્બરમાં અત્યાર સુધીમાં ભારતીય શેરબજારમાં રૂ. 65,735 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.
વિજયકુમારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ વલણ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે અને તે બજારને ઓલ ટાઈમ હાઈ (all-time high) લઈ જઈ શકે છે. બીજા ત્રિમાસિક ગાળાના (Q2) સારા પરિણામો દ્વારા પ્રતિબિંબિત થતી કંપનીઓની મજબૂત કમાણી અને ક્રૂડ ઓઈલના નીચા ભાવ (બ્રેન્ટ આશરે 92 યુએસ ડોલર) થી મળતી રાહત આ તેજીને ટેકો આપશે."
એશિયન બજારોની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી (Kospi), જાપાનનો નિક્કી 225 (Nikkei 225) અને હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ (Hang Seng) ઈન્ડેક્સ ઘટાડા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે શાંઘાઈનો એસએસઈ (SSE) કમ્પોઝિટ ઈન્ડેક્સ વધારા સાથે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
બુધવારે યુએસ શેરબજારો પણ વધારા સાથે બંધ થયા હતા, જેમાં નાસ્ડેક કમ્પોઝિટ (Nasdaq Composite) 1.60 ટકા, એસ એન્ડ પી 500 (S&P 500) 1.31 ટકા અને ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ (Dow Jones Industrial Average) 0.49 ટકાના વધારા સાથે બંધ રહ્યા હતા.
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