દિવાળી પર સોના-ચાંદી કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ? આ તહેવાર પર ક્યાં જઇ રહ્યા છે દેશના પૈસા? જુઓ 5 વર્ષના આંકડા
આ દિવાળીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે, જ્યારે સોનું અને ચાંદી ચમકતા રહેશે. સૌરભ શુક્લાનો અહેવાલ વાંચો.
Published : October 31, 2026 at 3:59 PM IST
નવી દિલ્હી: દિવાળી એટલે કે પ્રકાશ, ખુશીઓ અને સમૃદ્ઘિનો તહેવાર. ભારતમાં એ જૂની પરંપરા રહી છે કે ધનતરેસ અને દિવાળી પર કરવામાં આવેલી ખરીદી ઘરમાં ખુશીઓ- સમૃદ્ઘિ લાવે છે. એ જ કારણ છે કે સોના-ચાંદીના શો રુમથી લઇને વાસણ અને ઇલેક્ટ્રોનિક દુકાનો પર ગ્રાહકોની ભારે ભીડ ઉમટે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે જે દિવાળી પર આપણે દિલ ખોલીને ખર્ચ કરીએ છીએ ત્યારે શું આ દરમિયાન આપણે આપણા ભવિષ્ય માટે રોકાણ કરવા પર એટલું જ ધ્યાન આપીએ છીએ?
માર્કેટ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે તહેવારો પર ખર્ચ કરવામાં કંઇ ખોટું નથી. પરંતુ અસલી સમૃદ્ઘિ ત્યારે આવે છે જ્યારે તમારા પૈસા તમારા માટે વધુ પૈસા કમાઇને આપે. આ ખાસ રિપોર્ટમાં આપણે પ્રાઇમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ડેટા દ્વારા એ સમજીએ કે દિવાળી દરમિયાન ભારતીયોનો મૂડીરોકાણનો મૂડ કહેવો રહે છે અને સોના-ચાંદી રોકાણની દ્રષ્ટીએ કેમ સુપરહિટ સાબિત થઇ રહ્યું છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ: તહેવારો પર હંમેશા નથી આવતી તેજી
સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે દિવાળીના મહિનામાં દરેક જગ્યાએ પૈસાનો વરસાદ થાય છે, પરંતુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના આંકડા કંઇક અલગ જ કહાની રજૂ કરી રહ્યા છે. primeMFdatabase.com પરથી મળેલા 5 વર્ષના આંકડાથી માલૂમ પડે છે કે દિવાળીના મહિનામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણનો ટ્રેન્ડ ઘણો મિશ્ર રહ્યો છે. તેમાં કોઇ કોઇ એક સરખો વધારો જોવા નથી મળતો.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણનો 5 વર્ષનો ટ્રેન્ડ
વર્ષ 2021: રોકાણમાં 311 ટકાનો જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો. આ આંકડા 5866 કરોડ રુપિયાથી વધીને સીધો 24121 કરોડ રુપિયા પહોંચી ગયો
વર્ષ 2022: બજારના મૂડના કારણે રોકાણમાં 66 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને તે 18602 કરોડ રુપિયાથી ઘટીને 6318 કરોડ રુપિયા રહ્યો
વર્ષ 2023: રોકાણમાં સામાન્ય 4.4 ટકાનો વધારો દેખાયો, જે 16916 કરોડ રુપિયાથી વધીને 17654 કરોડ રુપિયા થયો
વર્ષ 2024: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે 2024નું વર્ષ બ્લોકબસ્ટર રહ્યું. રોકાણમાં 179 ટકાનો જોરદાર ઉછાળો આવ્યો અને તે 32264 કરોડ રુપિયાથી વધીને રેકોર્ડ 90152 કરોડ રુપિયા પર પહોંચ્યું
વર્ષ 2025: ફરી એકવાર બજારમાં મંદી જોવા મળી અને રોકાણ 49 ટકા ઘટીને 46,442 કરોડ રુપિયાથી 23609 કરોડ રુપિયા પર આવી ગયું
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
પ્રાઇમ ડેટાબેઝ ગ્રૃપના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર પ્રણવ હલ્દિયાએ ઇટીવી ભારત સાથે વાતમાં કહ્યું કે સામાન્ય રિટેઇલ રોકાણકાર તહેવારોમાં શેર બજાર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું કોઇ સીધું ટ્રિગર કે બહાનું નથી માનતા. તેમનું સમગ્ર ધ્યાન એ વાત પર હોય છે કે બજારનું સ્તર શું છે અને કંપનીઓની વેલ્યુએશન કેવી છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે જો તહેવારોના સમયે બજારમાં કોઇ ઘટાડો કે સુધારો આવે છે તો તે રોકાણકારો માટે એક શ્રેષ્ઠ મોકો હોય છે. જો કંપનીઓના ફંડેમેન્ટલ્સ મજબૂત છે તો ઘટેલા ભાવ પર શેર ખરીદી લોંગ ટર્મમાં મોટો નફો કમાઇ શકાય છે.
સોના અને ચાંદી: 10 વર્ષમાં રોકાણકારોની ચાંદી, ત્રણ ગણાથી વધુ ભાવ વધ્યા
હવે વાત કરીએ એ એસેટની જેને ભારતીય સૌથી વધુ પસંદ કરે છે એટલે કે સોના-ચાંદી. છેલ્લા એક દાયકામાં આ બંને કિમતી ધાતુઓએ રિટર્નના મામલે સૌને ચોંકાની દીધા છે. તેના ભાવ ત્રણ ગણાથી પણ વધુ વધી ગયા છે. જો કે હવે ભારતીયોની ખરીદીમાં એક મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. લોકો હવે ઘરેણા કરતા તેને એક નાણકીય સંપત્તિના રુપમાં જુવે છે. ડિજિટલ ગોલ્ડ, ગોલ્ડ ઇટીએફ અને સિક્કાની માંગણી ઝડપથી વધી રહી છે.
રિદ્ઘિ-સિદ્ઘિ બિલિયોન્સ લિમિટેડના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર પૃથ્વીરાજ કોઠારીએ ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કિંમતમાં આવેલા જોરદાર વધારાએ સોના-ચાંદી પ્રત્યે રોકાણકારોનો ભરોસો વધુ મજબૂત કર્યો છે. હવે લોકો ભલે ઉંચા ભાવના કારણે ઓછું સોનું ખરીદતા હોય પરંતુ તેમનું કુલ બજેટ વધી ગયું છે.
10 વર્ષ અને 5 વર્ષનો પ્રાઇઝ ટ્રેન્ડ
10 વર્ષની સફર: વર્ષ 2016માં દિવાળીમાં MCX પર સોનું લગભગ 30057 રુપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું, જે ઓક્ટોબર 2026 સુધી 1,43,100 રુપિયાની સપાટી પર પહોંચી ગયું છે. આ 376% ની ભારે વધારો છે એટલે કે દર વર્ષે લગભગ 16.9 ટકાનું રિટર્ન. ચાંદી પણ પાછળ નથી રહી, તે 42,459 રુપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધી 1,96,350 રુપિયા પર પહોંચી ગઇ. (362% નો વધારો, 16.5% વાર્ષિક).
5 વર્ષનું ધમાકેદાર રિટર્ન: અસલી તેજી છેલ્લા 5 વર્ષમાં આવી. દિવાળી 2021થી અત્યાર સુધીમાં સોનામાં 201 ટકા અને ચાંદીમાં 206 ટકા ઉછળી. દિવાળી 2024 અને દિવાળી 2025ની વચ્ચે જ બંનેએ 67-67 ટકાનો રેકોર્ડ વધારો નોંધાયો હતો.
ઘરેણાથી રોકાણ તરફ વધતો દોર: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના આંકડાનો હવાલો આપતા પૃથ્વીરાજ કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2025માં ભારતમાં સોનાની કુલ માંગ વજન પ્રમાણે 11 ટકા ઘટીને 710.9 ટન રહી, પરંતુ તેની કુલ વેલ્યુ 30 ટકા વધી 7.51 લાખ કરોડ રુપિયા થઇ. તેમાં ઘરેણાનો હિસ્સો 24 ટકા ઘટી છે, જ્યારે કુલ માંગ રોકાણનો હિસ્સો 29 ટકાથી વધી 42 ટકા રહ્યો છે.
સૌથી મોટી સફળતા ચાંદીમાં રહી. જાન્યુઆરી 2022માં સિલ્વર ઇટીએફની સંપત્તિ માત્ર 123 કરોડ રુપિયા હતી, જે ઓગસ્ટ 2026 સુધી વધી 85,488 કરોડ રુપિયા થઇ. ધનતેરસ 2025 પર પણ સોનાનું વોલ્યુમ 15 ટકા ઘટ્યું હતું, પરંતુ ચાંદીના સિક્કાનું વેચાણ 35થી 40 ટકા વધ્યું હતું.
એક્સપર્ટ એડવાઇઝ: પહેલા રોકાણ કરો, પછી બચેલા પૈસા ખર્ચ કરો
આ સમગ્ર ટ્રેન્ડ પર વેલ્યુ રિસર્ચના ફાઉન્ડર અને મુખ્ય કાર્યકારી ધીરેન્દ્ર કુમારે ઇટીવી ભારતના માધ્યમથી રોકાણકારોને એક ખૂબ જ જરુરી સલાહ આપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે તહેવારોમાં ખર્ચ અને શોપિંગ વધવું સ્વાભાવિક છે પરંતુ લોકોના રોકાણ પર પણ પૂરુ ધ્યાન આપવું જોઇએ. અમારુ એ કહેવું બિલકુલ નથી કે લોકો ખર્ચ ન કરે પરંતુ વ્યૂહરચના એ હોવી જોઇએ કે પહેલા રોકાણની રકમ અલગ રાખો અને પછી જે પૈસા બચ્યા તેનાથી શોપિંગ કરો.
ધીરેન્દ્ર કુમારે ચેતવણી આપી છે કે ઘરમાં સમૃદ્ઘિ લાવવાની ઘેલછામાં પોતાની લોન્ગ ટર્મ ફાયનાન્સિયલ સિક્ટોરિટી સાથે સમજૂતી ન કરો. એવું બિલકુલ ન થવું જોઇએ કે તમે તહેવારોની ઉજવણીના ઉન્માદમાં બધી રોકડ ખર્ચ કરી નાખો અને રોકાણ માટે કશું ન બચે. તહેવારો માટે લોન (જેમકે પર્સનલ લોન કે ક્રેડિટ કાર્ડ લોન) લેતા પહેલા માત્ર દેખાડા કે શોપિંગ માટે દેવું કરી ઘરના બજેટ પર ભારે દબાણ ન નાખી શકાય.
આ દિવાળીનો સૌથી મોટો બોધપાઠ એ છે કે વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાના આ તબક્કામાં આપણે આપણા પૈસા સરપ્લસ પૈસાનો ઉપયોગ ખૂબ જ સમજદારીથી કરવો જોઇએ. ખર્ચ કરવામાં આવેલા પૈસા હંમેશા માટે હાથમાંથી જતા રહે છે જ્યારે યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવામાં આવેલ પૈસા સમયની સાથે વધે છે. ભલે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એસઆઇપી પસંદ કરો, શેર બજારમાં કડાકાનો ફાયદો ઉઠાવો કે પછી ગોલ્ડ અને સિલ્વર આઇટીએફમાં પૈસા લગાવો- આ તહેવાર પોતાની નાણાકીય યોજનામાં રોકાણને પહેલી પ્રાથમિકતા આપો.
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