ETV Bharat / business

આજે શેર બજારમાં વેપાર નહીં થાય, NSE અને BSE બંધ રહેશે

દેશમાં શેર બજાર ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરીએ પુરી રીતે બંધ રહેશે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (getty image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: દેશમાં શેર બજાર ગુરૂવાર, 15 જાન્યુઆરીએ પુરી રીતે બંધ રહેશે. મહારાષ્ટ્રમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઇ રહી છે. આ દિવસે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) બન્નેએ ટ્રેડિંગ હોલિડે જાહેર કર્યું છે. બન્ને એક્સચેન્જોએ આ રજાને પોતાની ઓફિશિયલ હોલિ ડે લિસ્ટમાં સામેલ કર્યું છે.

શેર બજાર દર શનિવાર અને રવિવારે બંધ રહે છે પરંતુ આ સિવાય કેટલાક ખાસ પ્રસંગો અને સાર્વજનિક રજાના દિવસોમાં પણ ટ્રેડિંગ થતું નથી. મહારાષ્ટ્રના અનેક મ્યુનિસિપલ વિસ્તારોમાં મતદાનને કારણે 15 જાન્યુઆરીએ રજા જાહેર કરવામાં આવી છે, જેની અસર શેરબજારો પર પણ પડી છે.

મહારાષ્ટ્રમાં કેમ રજા જાહેર થઇ

મહારાષ્ટ્ર સરકારે મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટ હેઠળ રજા જાહેર કરી છે. આ રજામાં મ્યુનિસિપલ વિસ્તારોમાં સ્થિત સરકારી અને અર્ધ-સરકારી કચેરીઓ, કોર્પોરેશનો, બોર્ડ, જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો, બેંકો અને કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓનો સમાવેશ થાય છે. 15 જાન્યુઆરીએ જ્યાં મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યાં કામ સંપૂર્ણપણે સ્થગિત રહેશે. 16 જાન્યુઆરીએ મત ગણતરી કરવામાં આવશે.

BSE અને NSE પર કયા સેગમેન્ટ બંધ છે?

15 જાન્યુઆરીના રોજ, BSE પરના બધા સેગમેન્ટમાં ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે: ઇક્વિટી, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ, સિક્યોરિટી લેન્ડિંગ અને બોરોઇંગ (SLB), કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ, NDS-RST, ટ્રાઇ-પાર્ટી રેપો, ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રિસિપ્ટ્સ (EGR), અને કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ.

NSE પર, ઇક્વિટી, ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ, નવા ડેટ સેગમેન્ટ્સ, વાટાઘાટ કરેલ ટ્રેડ રિપોર્ટિંગ પ્લેટફોર્મ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, સિક્યોરિટી લેન્ડિંગ અને બોરોઇંગ સ્કીમ્સ, કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ, કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ અને વ્યાજ દર ડેરિવેટિવ્ઝમાં પણ કોઈ ટ્રેડિંગ થશે નહીં.

ક્યા ક્યા થઇ રહ્યું છે મતદાન

મહારાષ્ટ્રના 29 મ્યુનિસિપલ વિસ્તારોમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. તેમાં મુંબઈ, થાણે, નવી મુંબઈ, ઉલ્હાસનગર, કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી, ભિવંડી-નિઝામપુર, મીરા-ભાયંદર, વસઈ-વિરાર, પનવેલ, પુણે, પિંપરી-ચિંચવાડ, નાગપુર, નાસિક, અમરાવતી, અકોલા, સોલાપુર, કોલ્હાપુર, સાંગલી-મિરાજ-કુપવાડ, છત્રપતિ સંભાજીનગર, નાંદેડ-વાઘાલા, લાતુર અને ચંદ્રપુર સહિતના શહેર સામેલ છે.

જાન્યુઆરીમાં હવે ક્યારે બંધ રહેશે બજાર

જાન્યુઆરી મહિનામાં આગળ પણ શેર બજાર કેટલાક દિવસ સુધી બંધ રહેશે

  • 17 જાન્યુઆરી: શનિવાર
  • 18 જાન્યુઆરી: રવિવાર
  • 24 જાન્યુઆરી: શનિવાર
  • 25 જાન્યુઆરી: રવિવાર
  • 26 જાન્યુઆરી: ગણતંત્ર દિવસ
  • 31 જાન્યુઆરી: રવિવાર

રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આ રજાને ધ્યાનમાં રાખતા પોતાનું ટ્રેડિંગ અને રોકાણની રણનીતિ પહેલાથી નક્કી કરી લો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

STOCK MARKET TODAY CLOSE
STOCK MARKET CLOSE
NSE AND BSE CLOSE
STOCK MARKET TODAY CLOSED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.