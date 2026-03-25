દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કોઇ કમી નથી, અફવાથી બચો; ઇંધણ પુરવઠા અંગે સરકારની સ્પષ્ટતા
ઓઇલ કંપનીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને ગેસની કોઇ કમી નથી; નાગરિકો અફવાથી બચે
Published : March 25, 2026 at 1:22 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની મુખ્ય તેલ કંપનીઓ-ઇન્ડિયન ઓઇલ (IOCL), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)એ બુધવારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ કે LPG (રસોઇ ગેસ)ની કોઇ કમી નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોશિયલ મીડિયા પર ઇંધણની કમીને લઇને ચાલતા સમાચારને કંપનીઓએ ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
અફવાને કારણે ભય ફેલાયો
તાજેતરમાં દેશના કેટલાક ભાગમાં અફવા ફેલાઇ હતી કે તેલનો સ્ટોક સમાપ્ત થઇ ગયો છે. આ કારણે પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી લાઇનો જોવા મળી હતી અને લોકો ડરને કારણે પોતાના વાહનની ટાંકી ફૂલ કરાવવા લાગ્યા હતા. સ્થિતિને બગડતી જોઇ ઓઇલ કંપનીઓએ જનતાને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે સપ્લાય ચેન પુરી રીતે સુરક્ષિત છે.
ઓઇલ કંપનીઓએ શું કહ્યું?
ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL)એ એક નિવેદન જાહેર કરતા જણાવ્યું, "દેશમાં ઇંધણનો પુરતો ભંડાર છે. ભારત પેટ્રોલ અને ડીઝલનો નિકાસ કરનારો દેશ છે, માટે અહીં કમીનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી. અમારી પાસે ક્રૂડ ઓઇલ અને હવાઇ ઇંધણ (ATF)નો પણ પુરતો સ્ટોક છે."
હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL)એ પણ ગ્રાહકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે, આ ભ્રામક સમાચારથી ગેરમાર્ગે ના દોરાય. કંપનીએ કહ્યું, "અમારી સેવાઓ અને પુરવઠો કોઇપણ વિક્ષેપ વિના ચાલુ છે.ગ્રાહક પોતાની જરૂરિયાત અનુસાર જ ઇંધણ ખરીદે અને બિનજરૂરી સંગ્રહખોરી ના કરે."
ઇન્ડિયન ઓઇલે પણ કોચ્ચી જેવા શહેરના પેટ્રોલ પંપની તસવીર શેર કરતા જણાવ્યું કે ત્યાં સ્થિતિ સામાન્ય છે અને કોઇ ભીડ નથી.
પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતની અફવા કેમ ફેલાઇ?
જાણકારોનું માનવું છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલતા તણાવ અને યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક સ્તરે તેલના પુરવઠાને લઇને ચિંતા ઉભી થઇ છે, જેનો ફાયદો ઉઠાવી કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વોએ સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી જાણકારી ફેલાવી દીધી હતી. LPG બુકિંગના નિયમને લઇને પણ ખોટી અફવા ઉડી હતી જેને સરકારે ફગાવી દીધી હતી.
સરકાર અને ઓઇલ કંપનીઓનો મેસેજ સ્પષ્ટ છે કે દેશમાં ઓઇલ અને ગેસનો ભરપૂર ભંડાર છે. જનતાએ ગભરાવવાની જરૂર નથી અને માત્ર તેમણે ઓફિશિયલ સૂચનાઓ પર જ વિશ્વાસ કરવો જોઇએ. પેટ્રોલ પંપ અને ગેસ એજન્સીઓ પહેલાથી જ સરળતાથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
આ પણ વાંચો: