ETV Bharat / business

ઇરાન-અમેરિકા વચ્ચે સીઝફાયર વધવા છતા શેર માર્કેટમાં કડાકો, સેન્સેક્સ 350 પોઇન્ટ તૂટ્યો; નિફ્ટી 24500ની નીચે

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઇ: 22 એપ્રિલ બુધવારે, શેર બજારની નબળી શરૂઆત થઇ છે. સેન્સેક્સ 350 પોઇન્ટ તૂટ્યો છે જ્યારે નિફ્ટી 24500ની નીચે છે. ઇરાન-અમેરિકા-ઇઝરાયેલ વચ્ચે સીઝફાયર વધવા છતા શેર માર્કેટમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

નબળા ગ્લોબલ સંકેતો વચ્ચે 22 એપ્રિલે ભારતીય ઇન્ડેક્સ નીચે ખુલ્યા હતા. સેન્સેક્સ 301.32 પોઇન્ટ અથવા 0.38 ટકા તૂટીને 78,972.01 પર હતો અને નિફ્ટી 74.35 પોઇન્ટ અથવા 0.30 ટકા તૂટીને 24,502.25 પર હતો. લગભગ 1437 શેરમાં તેજી જ્યારે 883 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 151 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

શરૂઆતના વેપારમાં નિફ્ટી પર સૌથી વધુ તેજીમાં રહેનારા શેરમાં ટ્રેંટ, નેસ્લે, HUL, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ અને Jio Financial સામેલ છે. નુકસાનમાં રહેલા શેરની વાત કરીએ તો HCL Technologies,Tech Mahindra, Infosys, TCS અને Wipro સામેલ છે.

રૂપિયાની વાત કરવામાં આવે તો તે ડૉલરના મુકાબલે નબળાઇ સાથે ખુલ્યો છે. બુધવારે ભારતીય રૂપિયો ગત બંધ ભાવ 93.49ના મુકાબલે 93.70 પ્રતિ ડૉલર પર ખુલ્યો હતો.

ક્રૂ઼ડના 100 ડૉલરના નજીક પહોંચવાથી ભારતીય બજારો માટે નબળા સંકેત મળી રહ્યા છે. ગિફ્ટ નિફ્ટી પોણા બસ્સો પોઇન્ટ નીચે આવ્યું છે. એશિયામાં MIX વેપાર કરી રહ્યું છે. જોકે, ડાઓ ફ્યૂચર્સમાં 200 પોઇન્ટ કરતા વધુની તેજી જોવા મળી છે પરંતુ US INDICESમાં અડધા ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વચ્ચે ટ્ર્પે ઇરાન વિરૂદ્ધ અનિશ્ચિતકાલ માટે સીઝફાયર વધારવાની જાહેરાત કરી છે.

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝના બંધ રહેવાથી ક્રૂડમાં 3% કરતા વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 100 ડૉલરની નજીક પહોંચ્યો છે. બીજી તરફ ઇરાન- અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ વાર્તાને લઇને અનિશ્ચિતતાથી સોનામાં દબાણ જોવા મળ્યું છે.

TAGGED:

SHARE MARKET UPDATE
STOCK MARKET CRASHED
SENSEX AND NIFTY
TODAY SHARE MARKET
STOCK MARKET CRASHED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.