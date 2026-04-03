દેશમાં ઇન્ડક્શન સ્ટવનું ઉત્પાદન વધશે, ગેસની અછતને ટાળવા સરકારનો મોટો નિર્ણય
પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીને કારણે રસોઈ ગેસની અછતને ટાળવા માટે, સરકારે ઇન્ડક્શન હીટર અને રસોઈના વાસણોનું ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : April 3, 2026 at 4:54 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ઇરાન સાથે સંઘર્ષ વચ્ચે ભારત સરકારે દેશની ઉર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવવા તૈયારીઓ શરૂ કરી છે. શુક્રવારે 3 એપ્રિલ 2026માં એક ઉચ્ચ સ્તરીય આંતર મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઇ હતી, જેમાં રસોઇ ગેસ (LPG) પર નિર્ભરતા ઘટાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ઇલેક્ટ્રિક 'ઇન્ડક્શન હીટર' અને તેના અનુકુળ વાસણના સ્થાનિક ઉત્પાદનને યુદ્ધના ધોરણે વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
બેઠકના મુખ્ય પોઇન્ટ અને રણનીતિ
આ મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠકમાં ઉદ્યોગ અને આંતરિક વેપાર વિભાગ (DPIIT)ના સચિવ, વીજળી સચિવ અને વિદેશ વેપાર મહાનિર્દેશક (DGFT) સામેલ થયા છે. અધિકારીઓનું માનવું છે કે જો ખાડી દેશોમાં યુદ્ધ લાંબુ ખેચાય છે તો ભારતને ઊર્જા સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સરકારની રણનીતિ છે કે લોકો ગેસના ચુલાની જગ્યાએ વીજળીથી ચાલતા ઇન્ડક્શનનો ઉપયોગ વધારે, જેથી આયાતી ગેસનો વપરાશ ઓછો થાય.
સપ્લાય ચેન અને ઊર્જા સંકટનો ખતરો
મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ' લગભગ બંધ થવા પર છે. વિશ્વનો 20 ટકા ઊર્જા પુરવઠો આ રસ્તા પરથી થાય છે. કતાર જેવા દેશમાં LNGની સુવિધાઓને નુકસાન પહોંચાડવાના સમાચારોએ ચિંતા વધારી દીધી છે. જોકે, ભારતે રશિયા, નાઇઝીરિયા અને અંગોલા જેવા દેશ તેલ આયાત વધારીને વિકલ્પ શોધી લીધા છે પરંતુ સ્થાનિક રસોઇ ગેસ માટેની હાજરી એક મોટો પડકાર બનેલો છે.
બજારમાં માંગ વધી અને ભવિષ્યની તૈયારી
પશ્ચિમ એશિયા સંકટ શરૂ થયા બાદથી દેશમાં ઇન્ડક્શન હીટરની માંગમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સરકાર હવે સ્થાનિક ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહનો આપી રહી છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે આ ઉપકરણોની કોઇ અછત ન રહે અને કિંમતો નિયંત્રણમાં રહે. પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો પર આયાત ફી પણ ઘટાડવામાં આવી છે જેથી ખર્ચનો ભાર જનતા પર ન પડે.
વૈશ્વિક તણાવની અસર
આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઇરાન વચ્ચે શબ્દ યુદ્ધ વધુ તીવ્ર બન્યું છે. ટ્રમ્પની તાજેતરની ચેતવણીઓ અને ઇરાનના કડક વલણે શાંતિની આશાઓને ફટકો આપ્યો છે. એવામાં ભારત સક્રિય વલણ અપનાતા આત્મનિર્ભર બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: