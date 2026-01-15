ETV Bharat / business

ભારતીય પાસપોર્ટની તાકાત વધી, હવે વિશ્વના 55 દેશોમાં ભારતીયોને મળશે 'વીઝા ફ્રી'

ભારતીય પાસપોર્ટ હવે 80મા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ગયા વર્ષે ભારત 85મા ક્રમે હતું, એટલે કે તે પાંચ સ્થાન આગળ વધ્યું છે.

ભારતીય પાસપોર્ટ
ભારતીય પાસપોર્ટ (Getty Images)
Published : January 15, 2026 at 9:07 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે સકારાત્મક સમાચાર સામે આવ્યા છે. લંડન સ્થિત ગ્લોબલ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ હેનલે એન્ડ પાર્ટનર્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલ હેનલે પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026માં ભારતીય પાસપોર્ટમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. નવી રેન્કિંગમાં ભારત પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને 80મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. 2025માં ભારત 85મા ક્રમે હતું. આ સુધારા સાથે, ભારતીય નાગરિકો હવે વિઝા વિના અથવા વિઝા-ઓન-અરાઇવલ સાથે 55 દેશોમાં મુસાફરી કરી શકે છે.

આ બદલાવ ભારતીય પ્રવાસીઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરીને સરળ બનાવે છે એટલું જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની વધતી જતી વિશ્વસનીયતા અને રાજદ્વારી પ્રભાવને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. વિઝા ફ્રી અથવા વિઝા-ઓન-અરાઇવલનો અર્થ એ છે કે પ્રવાસીઓને લાંબા કાગળકામ, સમય અને વધારાના ખર્ચમાંથી મુક્તિ મળે છે, જેનાથી પર્યટન, વેપાર અને લોકો વચ્ચેના સંપર્કમાં વધારો થાય છે.

એશિયન દેશોનો દબદબો, સિંગાપુર ફરી નંબર 1

હેનલે પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026માં એશિયન દેશોનો ફરી એકવાર પ્રભુત્ત્વ જોવા મળ્યું છે. સિંગાપુર સતત ત્રીજા વર્ષે વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ રહ્યો છે, જેના નાગરિકો 192 દેશોમાં વિઝા મુક્ત પ્રવેશ કરી શકે છે. જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા સંયુક્ત રીતે બીજા સ્થાને છે. આ રેન્કિંગ દર્શાવે છે કે મજબૂત અર્થતંત્ર, રાજકીય સ્થિરતા અને સક્રિય રાજદ્વારી દેશના પાસપોર્ટની મજબૂતાઈને કેવી રીતે વધારે છે.

આ દેશોમાં ભારતીયોને મળે છે વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી

ભારતીય પાસપોર્ટ ધારકો માટે કેટલાક લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળો હવે વધારે આસાન થઇ ગયા છે.

  • એશિયામાં ભૂટાન, નેપાળ, થાઇલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, માલદીવ અને શ્રીલંકા.
  • મધ્ય પૂર્વમાં કતાર (વિઝા-ઓન-અરાઇવલ) અને ઈરાન.
  • આફ્રિકામાં મોરેશિયસ, સેશેલ્સ, કેન્યા અને તાંઝાનિયા.
  • કેરેબિયન અને અન્ય પ્રદેશોમાં જમૈકા, ફીજી, બાર્બાડોસ અને અલ સાલ્વાડોર જેવા દેશો સામેલ છે.

રેન્કિંગમાં સુધારાનો અર્થ શું છે?

હેનલે એન્ડ પાર્ટનર્સના ચેરમેન ક્રિશ્ચિયન એચ. કેલિનના મતે, દેશના પાસપોર્ટની મજબૂતાઈ તેની રાજકીય સ્થિરતા, રાજદ્વારી વિશ્વાસ અને આર્થિક પ્રભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ભારતનું સુધારેલું રેન્કિંગ વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની વધતી જતી સ્વીકૃતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો સંકેત આપે છે. જોકે, ટોચના દેશોની તુલનામાં ભારતને હજુ પણ લાંબી મજલ કાપવાની છે, જેના માટે વધુ દ્વિપક્ષીય વિઝા કરારોની જરૂર પડશે.

