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ભારતમાં સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટનો રસ્તો સ્પષ્ટ! સરકારી પેનલે નિયમોને આપી મંજૂરી

ભારતના ટેલીકોમ અને સ્પેસ સેક્ટરમાં મોટા બદલાવ હેઠળ, દેશમાં કોમર્શિયલ સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવાઓની શરૂઆતનો રસ્તો સ્પષ્ટ થયો છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (canva)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:31 PM IST

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હૈદરાબાદ: ભારતના ટેલીકોમ અને સ્પેસ સેક્ટરમાં મોટા બદલાવ હેઠળ, દેશમાં કોમર્શિયલ સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવાઓની શરૂઆતનો રસ્તો સ્પષ્ટ થયો છે. મીડિયા અહેવાલ અનુસાર, સ્પેક્ટ્રમ ફાળવણી અંગે ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) દ્વારા કરવામાં આવેલી ભલામણોને આંતર-મંત્રી સચિવોના જૂથે સત્તાવાર મંજૂરી આપી દીધી છે.

ટેલીકોમ વિભાગના સીનિયર સુત્રોના હવાલાથી આ સમાચાર આપવામાં આવ્યા છે. આ મંજૂરી બાદ હવે ફાઇલને કેન્દ્રીય કેબિનેટની આગામી બેઠકમાં અંતિમ મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. કેબિનેટની મોહર લાગતા જ દેશમાં વહીવટી આધાર પર સેટેલાઇટ સ્પેક્ટ્રમની ફી અને ફાળવણીની નીતિ કાયદેસર લાગુ થઇ જશે.

મુખ્ય પોઇન્ટ અને વ્યૂહાત્મક પ્રભાવ

વહીવટી ફાળવણી પર સંમતિ: નવા નિયમો હેઠળ સેટેલાઇટ સ્પેક્ટ્રમ માટે કોઇ હરાજી નહીં થાય. સરકાર વૈશ્વિક માનકો અનુસાર કંપનીઓને નક્કી ફી પર સીધા વહીવટી રીતે સ્પેક્ટ્રમ ફાળવશે.

એલન મસ્કની મોટી જીત: હરાજી વગર સ્પેક્ટ્રમની ફાળવણીનો આ નિર્ણય સ્ટારલિંક માટે મોટી જીત છે. મસ્ક લાંબા સમયથી ભારતમાં આ મોડલની વકીલાત કરી રહ્યા હતા, જ્યારે રિલાયન્સ જિયો અને ભારતી એરટેલ જેવી સ્થાનિક કંપનીઓ સ્પેક્ટ્રમની હરાજી કરાવવાની માંગ કરી રહ્યા હતા.

લાઇસન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ: Starlink, Eutelsat OneWeb અને Reliance Jio જેવી મોટી કંપનીઓ પાસે પહેલાથી જ GMPCS (ગ્લોબલ મોબાઇલ પર્સનલ કોમ્યુનિકેશન બાય સેટેલાઇટ)નું જરૂરી કોમર્શિયલ લાઈસન્સ ઉપલબ્ધ છે. ફાળવણી નીતિ સ્પષ્ટ થતા જ આ કંપનીઓ સેવા શરૂ કરવાની ઘણી નજીક પહોંચી જશે.

ક્યાર સુધી શરૂ થશે સેવા?

ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સ અનુસાર, કેબિનેટની મંજૂરી અને અંતિમ સુરક્ષા તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ 2026ના મધ્ય અથવા અંતિમ ત્રિમાસિક સુધી સ્ટારલિંક અને વનવેબની કોમર્શિયલ સેવાઓ ભારતમાં લાઇવ થઇ શકે છે. બીજી તરફ રિલાયન્સ જિયો પોતાના મહત્વાકાંક્ષી મેગા-સેટેલાઇટ પ્રોજેક્ટ સાથે આ બજારમાં મોટી ભાગીદારી મેળવવાની તૈયારીમાં છે.

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