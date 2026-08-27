ગેરંટી વગર ₹20 લાખની લોન આપી રહી છે સરકાર, જાણો કોણ લઇ શકશે આ નવી યોજનાનો લાભ?
પીએમ મુદ્રા યોજના હેઠળ હવે નાના વેપારીઓને પોતાનો બિઝનેસ વધારવા માટે 20 લાખ સુધીની ગેરંટી વગર લોન મળશે.
Published : August 27, 2026 at 4:35 PM IST
હૈદરાબાદ: જો તમે ખુદનો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો અથવા પોતાના વર્તમાન કામ-ધંધાને મોટા સ્તર પર લઇ જવા માંગો છો તો કેન્દ્ર સરકાર તમારા માટે એક સારી તક લઇને આવી છે. સરકારની મહત્ત્વાકાંક્ષી યોજના 'પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના' (PMMY) હેઠળ કોઇ ગેરંટી વગર ₹20 લાખ સુધીની બિઝનેસ લોન મળી શકે છે.
પહેલા આ યોજના હેઠળ મળનારી મોટાભાગની લોન રકમ માત્ર ₹10 લાખ હતી પરંતુ બજેટમાં કરવામાં આવેલા જાહેરાત બાદ સરકારે નાના વેપારીઓનો ઉત્સાહ વધારવા માટે આ રકમને બે ગણી એટલે કે ₹20 લાખ કરી દીધી છે. આવો જાણીએ આ યોજનાનો લાભ કોને મળશે.
હવે 3 નહીં પણ 4 શ્રેણીમાં મળશે મુદ્રા લોન
સરકારે લોનની સીમા વધારવાની સાથે જ યોજનાના ઢાંચામાં પણ બદલાવ કર્યો છે. હવે મુદ્રા યોજનાને ચાર શ્રેણીમાં રાખવામાં આવી છે.
શિશુ લોન: નાના અને ઘણા નાના સ્તરે કામ માટે ₹50,000 સુધીની લોન.
કિશોર લોન: થોડા સ્થાપિત થઇ ગયેલા વેપારને આગળ વધારવા માટે ₹50,000થી ₹5 લાખ સુધીની લોન.
તરુણ લોન: વેપારને મોટા વિસ્તાર માટે ₹5 લાખથી ₹10 લાખ સુધીની લોન.
તરૂણ પ્લસ લોન: આ નવી શ્રેણી છે, જેની હેઠળ ₹10 લાખથી ₹20 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવી રહી છે.
કોને મળશે આ ₹20 લાખની લોન?
ગેરંટી વગર મળનારી આ લોન માટે સરકારે કેટલાક જરૂરી નિયમ નક્કી કર્યા છે.
જૂના સફળ વેપારી: ₹20 લાખ સુધીની નવી 'તરુણ પ્લસ' લોન માત્ર તે વેપારીઓને મળશે જેમણે પહેલા મુદ્રા યોજના હેઠળ તરુણ શ્રેણીની લોન લીધી હતી અને તેને સમયસર ચુકવી હતી.
નાના વેપારી અને MSME: નોન-કોર્પોરેટ, ગેર-કૃષિ લઘુ અને સૂક્ષ્મ વેપાર તેના પાત્ર છે જેમાં નાના વેપારી, સર્વિસ સેક્ટરના લોકો, દુકાનદાર, ફળ-શાકભાજીના વેપારી અને રીટેલર્સ સામેલ છે.
વય મર્યાદા: અરજી કરનારા વ્યક્તિની ઉંમર 18 વર્ષથી 65 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઇએ.
ગેરંટી વગરની લોનનો શું અર્થ?
આ લોનની સૌથી મોટી ખાસિયત આ છે કે આ ગેરંટીમુક્ત છે. જેનો અર્થ લોન સ્વીકૃત કરાવવા માટે તમારે બેન્ક પાસે પોતાનું ઘર, જમીન, દુકાન કે સોનું ગીરવે મુકવાની કોઇ જરૂર નથી. આ લોનની સુરક્ષા સરકારના ક્રેડિટ ગેરંટી ફંડ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
કેવી રીતે અરજી કરશો?
મુદ્રા લોન માટે અરજી પ્રક્રિયા ઘણી સરળ અને ડિજિટલ બનાવવામાં આવી છે.
ઓનલાઇન અરજી: અરજી કેન્દ્ર સરકારના ઓફિશિયલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ JanSamarth Portal પર જઇને ઓનલાઇન અરજી કરી શકો છો.
ઓફલાઇન અરજી: જો તમે નજીકની સરકારી બેન્ક, પ્રાઇવેટ બેન્ક, ક્ષેત્રીય ગ્રામીણ બેન્ક (RRB) અથવા રજિસ્ટર્ડ ગેર બેન્કિંગ નાણાકીય કંપનીઓ (NBFC)ની શાખામાં જઇને સીધા આવેદન ફોર્મ ભરી શકો છો.
જરૂરી દસ્તાવેજ: આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, રહેઠાણનો પુરાવો, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો અને તમારા બિઝનેસનો પુરાવો.
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