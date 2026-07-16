દેશના હાઇવે હાઇ-ટેક બનશે; આધુનિક મશીનોથી રસ્તા અને ટોલ પ્લાઝાની તપાસ થશે
દેશના નેશનલ હાઇવેને સુધારવા, સુરક્ષિત કરવા અને આધુનિક બનાવવા માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
Published : July 16, 2026 at 5:48 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના નેશનલ હાઇવેને સુધારવા, સુરક્ષિત કરવા અને આધુનિક બનાવવા માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) સાથે જોડાયેલા નેશનલ હાઈવે ઈન્ફ્રા ટ્રસ્ટ (NHIT)એ હવે રોડ મેન્ટેનન્સની જવાબદારી જનરલ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ્સ (GMCs) અથવા નિષ્ણાત સલાહકારોને સોંપી છે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, હાઇવે મુસાફરીને સરળ અને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
આધુનિક મશીનોના ઉપયોગથી થશે રસ્તાની તપાસ
અત્યાર સુધી, રસ્તાનું નિરીક્ષણ ફક્ત જોઇને જ કરવામાં આવતું હતું પરંતુ હવે આમ નહીં થાય. આ નવા સલાહકારો આધુનિક મશીનો અને તકનીકી ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરીને રસ્તાઓનું નિરીક્ષણ કરશે. આ તપાસ દૈનિક, સાપ્તાહિક અને માસિક કરવામાં આવશે. આ ટેકનોલોજીનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે રસ્તા પરના ખાડા અને ખામીઓ થાય તે પહેલાં જ શોધી કાઢવામાં આવશે. સમયસર સમારકામ મુસાફરો માટે સલામત મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરશે અને અકસ્માતો ઘટાડશે.
ટોલ પ્લાઝા અને ટ્રાફિકમાં સુધારો
આ સલાહકારો માત્ર રોડ સમારકામનું નિરીક્ષણ કરશે નહીં પરંતુ ટોલ પ્લાઝા પર વાહનોની કતાર ઘટાડવા માટે પણ કામ કરશે. તેઓ વધુ સારા ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે પગલાં સૂચવશે. વધુમાં, આ સલાહકારો હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સ માટે ગુણવત્તાયુક્ત કોન્ટ્રાક્ટરોની પસંદગી કરવા, તેમના કામનું નિરીક્ષણ કરવા અને પ્રોજેક્ટ્સ યોગ્ય રીતે પૂર્ણ થાય ત્યારે જ તેમને મંજૂરી આપવા માટે જવાબદાર રહેશે. આ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરશે અને ભ્રષ્ટાચાર અટકાવશે.
પ્રથમ તબક્કામાં 908 કિલોમીટર હાઇવેનો સમાવેશ
ઓક્ટોબર 2020માં શરૂ કરાયેલ NHIT હાલમાં દેશમાં કુલ 2,653 કિલોમીટર નેશનલ હાઇવેનું નિરીક્ષણ કરે છે. આ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં, 908 કિલોમીટર હાઇવે આ નવા સલાહકારોને સોંપવામાં આવ્યા છે.
આ સમગ્ર કાર્ય NHAIની પોતાની કંપની, નેશનલ હાઇવેઝ ઇન્વિટ પ્રોજેક્ટ મેનેજર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (NHIPMPL)ની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવશે. આ નવી સિસ્ટમ ફક્ત આપણા દેશના હાઇવેની સ્થિતિમાં સુધારો કરશે નહીં પરંતુ માર્ગ વ્યવસ્થાપનના ક્ષેત્રમાં એક નવું અને વ્યાવસાયિક વાતાવરણ પણ બનાવશે. આનાથી દેશના યુવાનો અને ઇજનેરો માટે રોજગાર અને વ્યવસાયની અસંખ્ય તકો પણ ઊભી થશે.
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