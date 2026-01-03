ETV Bharat / business

ટેસ્લાએ નંબર વન EV કંપનીનો તાજ ગુમાવ્યો, ચીનની કંપની BYD એ પાછળ છોડી

2025 માં ટેસ્લાના વેચાણમાં 9% ઘટાડો, BYD વિશ્વની સૌથી મોટી EV કંપની બની, ટેસ્લાને ટેક્સ મુક્તિ અને સ્પર્ધાના અંતથી આંચકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો.

ફાઇલ - ગુરુવાર, ૧૩ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજ મિયામીમાં ટેસ્લા ડીલરશીપ પર ટેસ્લાનો લોગો બતાવવામાં આવ્યો છે. એપી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 11:37 AM IST

ન્યુયોર્ક: ટેસ્લાએ વિશ્વની સૌથી મોટી ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) વેચતી કંપની તરીકેનો તાજ ગુમાવ્યો છે. એલોન મસ્કની ટેસ્લા કંપનીના વેચાણમાં સતત બીજા વર્ષે ઘટાડો થયો છે. કંપનીએ 2025 માં 1.64 મિલિયન વાહનો પહોંચાડ્યા, જે પાછલા વર્ષ કરતા 9% ઓછો છે.

ચીની કંપની BYD નંબર વન બની

ચીની કંપની BYD એ 2025 માં 2.26 મિલિયન ઇલેક્ટ્રિક વાહનો વેચીને ટેસ્લાને પાછળ છોડી દીધી. આ ટેસ્લા માટે એક મોટો આંચકો માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનો વિકાસ એક સમયે અણનમ માનવામાં આવતો હતો.

વેચાણ ઘટવાના મુખ્ય કારણો

ટેસ્લાના વેચાણમાં ઘટાડા માટે અનેક કારણો આપવામાં આવી રહ્યા છે:

  • એલોન મસ્કની જમણેરી રાજકીય વિચારધારા સામે ગ્રાહકોનો વિરોધ
  • યુએસમાં $7,500 ટેક્સ ક્રેડિટની સમાપ્તિ
  • ચીન અને અન્ય દેશોમાં કંપનીઓ તરફથી વધતી સ્પર્ધા
  • ટ્રમ્પના સમર્થન છતાં વેચાણમાં સુધારો થયો નથી

ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગયા વર્ષે વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે ટેસ્લાની પ્રશંસા કરી હતી, એલોન મસ્કને "દેશભક્ત" ગણાવ્યા હતા અને જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ પોતે ટેસ્લા ખરીદશે. આ છતાં, કંપનીના વેચાણમાં ઘટાડો અટક્યો નહીં.

ચોથા ક્વાર્ટરમાં ડિલિવરી અપેક્ષા કરતા ઓછી

2025 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં, ટેસ્લાએ 418,227 વાહનો વેચ્યા હતા, જ્યારે વિશ્લેષકોએ આશરે 440,000 વાહનોની અપેક્ષા રાખી હતી. ટેક્સ મુક્તિની સમાપ્તિથી વેચાણ પર સીધી અસર પડી.

શેરબજાર પર મિશ્ર અસર

શુક્રવારે, ટેસ્લાના શેર 2.6% ઘટીને $438.07 પર બંધ થયા. જોકે, કંપનીના શેરમાં 2025ના આખા વર્ષ દરમિયાન લગભગ 11%નો વધારો થયો હતો, કારણ કે રોકાણકારોને ભવિષ્યની ટેકનોલોજી માટે ઘણી આશાઓ છે.

સસ્તા મોડેલો સાથે ફરી ઉછાળો મેળવવાનો પ્રયાસ

ઓક્ટોબરમાં, ટેસ્લાએ ઓછી કિંમતના મોડેલ Y અને મોડેલ 3 લોન્ચ કર્યા.

  • મોડેલ Y કિંમત: $40,000 થી ઓછી
  • મોડેલ 3 કિંમત: $37,000 થી ઓછી
  • યુરોપ અને એશિયામાં આ કંપનીઓ ચીની કંપનીઓ સાથે સ્પર્ધા કરે તેવી અપેક્ષા છે.

નોંધપાત્ર નફામાં ઘટાડો અપેક્ષિત

વિશ્લેષકોના મતે, ચોથા ક્વાર્ટરના વેચાણમાં 3%નો ઘટાડો થઈ શકે છે, જેમાં શેર દીઠ કમાણી (EPS) લગભગ 40% ઘટી શકે છે. જોકે, 2026માં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થવાની અપેક્ષા છે.

કારથી આગળ વિચારવું: રોબોટેક્સી અને રોબોટ્સ

એલોન મસ્કનું ધ્યાન હવે પરંપરાગત કાર વેચાણથી ડ્રાઇવરલેસ રોબોટેક્સી સેવાઓ, એનર્જી સેવિંગ વ્યવસાયો અને ઘરો અને ફેક્ટરીઓ માટે હ્યુમનોઇડ રોબોટ્સ તરફ વળી રહ્યું છે.

રોબોટેક્સીમાં વેમો સાથે સ્પર્ધા

ટેસ્લાએ જૂનમાં ઓસ્ટિનમાં તેની રોબોટેક્સી સેવા શરૂ કરી હતી, પરંતુ તેને વેમો જેવી કંપનીઓ અને કડક સરકારી નિયમો તરફથી સખત સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે છે. કંપની પર કેલિફોર્નિયામાં ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

નિયમનકારી પડકારો એક મુખ્ય ચિંતા બની ગયા

વેડબશ વિશ્લેષક ડેન ઇવ્સના મતે, આ માનવ જીવન સાથે સંકળાયેલો મામલો છે, તેથી નિયમો સૌથી મોટો પડકાર હશે. તેમ છતાં, તેમને વિશ્વાસ છે કે ટેસ્લા આ અવરોધોને દૂર કરશે.

મસ્કને વિશાળ પગાર પેકેજ મળ્યું

કંપનીના ડિરેક્ટરોએ એલોન મસ્કને જાળવી રાખવા માટે એક વિશાળ પગાર પેકેજને મંજૂરી આપી. તાજેતરમાં, એક યુએસ કોર્ટે 2018 થી $55 બિલિયન પગાર પેકેજને પણ પુનઃસ્થાપિત કર્યું. વિશ્લેષકો માને છે કે જો એલોન મસ્ક તેની રોકેટ કંપની, સ્પેસએક્સનો IPO લોન્ચ કરે છે, તો તે વિશ્વનો પ્રથમ ટ્રિબિયનિયર બની શકે છે.

સંપાદકની પસંદ

