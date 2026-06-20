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ભારતમાં ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધથી 5 લાખ વેપારીઓને અસર, CTIએ સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા કરી અપીલ

CTIએ દાવો કર્યો છે કે ડિજિટલ યુગમાં વ્યવસાય માટે એક નવું માધ્યમ બનેલા ટેલિગ્રામ પરના પ્રતિબંધથી એક અઠવાડિયામાં લગભગ 3,000 કરોડનો વ્યવસાય અટકી ગયો છે.

ભારતમાં ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધથી 5 લાખ વેપારીઓને અસર
ભારતમાં ટેલિગ્રામ પર પ્રતિબંધથી 5 લાખ વેપારીઓને અસર (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 3:07 PM IST

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નવી દિલ્હી: મેસેન્જર એપ 'ટેલિગ્રામ' પર વારંવાર થતા અવરોધોને કારણે, ખાસ કરીને NEET રીટેસ્ટ પહેલા ભારતમાં લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધને કારણે, દિલ્હી-NCR સહિત દેશભરના વેપારીઓ આજીવિકા સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે.

ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (CTI) એ દાવો કર્યો છે કે ડિજિટલ યુગમાં વ્યવસાય માટે એક નવું માધ્યમ બનેલા ટેલિગ્રામ પરના પ્રતિબંધથી માત્ર એક અઠવાડિયામાં લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાનો વ્યવસાય અટકી ગયો છે. CTI એ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પત્ર લખીને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે.

CTI ના ચેરમેન બ્રિજેશ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે, આજે, લાખો દુકાનદારો અને MSMEs ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ ફક્ત મેસેજિંગ એપ તરીકે જ નહીં, પરંતુ તેમના CRM, કેટલોગિંગ, ચુકવણી અને સપ્લાય ચેઇન નેટવર્ક તરીકે કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, "એક ટકા ખોટી પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવો સંપૂર્ણપણે અન્યાયી છે. સરકારે શંકાસ્પદ ચેનલો અને એકાઉન્ટ્સને બ્લોક કરવા જોઈએ, આખી એપને નહીં."

CTIએ સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા કરી અપીલ
CTIએ સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા કરી અપીલ (ETV Bharat)

સદર બજારના જથ્થાબંધ વેપારી રાહુલે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો 80 ટકા માલ ટેલિગ્રામ ગ્રુપ દ્વારા વેચાય છે. પ્રતિબંધના સાત દિવસ પછી, તેમના 30 લાખ રૂપિયાના ઓર્ડર રદ કરવામાં આવ્યા છે.

તેવી જ રીતે, ગાંધી નગરના નિકાસકાર માધવ ખન્નાએ દાવો કર્યો હતો કે, ટેલિગ્રામ પર સક્રિય આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદારો વોટ્સએપનો ઉપયોગ કરતા નથી, જેના કારણે કરોડોના નિકાસ ઓર્ડર અટકી ગયા છે.

CTIના જનરલ સેક્રેટરી રમેશ આહુજાએ ડેટા ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, જથ્થાબંધ વેપાર ઓર્ડરમાં 40 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે ડી2સી બ્રાન્ડ્સ માટે આરટીઓ 15 થી વધીને 28 ટકા થયો છે. વધુમાં, ગ્રુપ એડમિન અને બોટ મેનેજર સહિત 20,000થી વધુ લોકોની નોકરીઓ જોખમમાં છે.

ભવિષ્યમાં આ પરિસ્થિતિ ટાળવા માટે, CTIએ ખાસ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે જેમાં: ફક્ત ખોટી પ્રવૃત્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવી, જો પ્રતિબંધ અનિવાર્ય હોય તો વેપારીઓને વૈકલ્પિક પ્લેટફોર્મ પર શિફ્ટ થવા માટે ઓછામાં ઓછા છ મહિનાનો સમય આપવો; અને વેપાર અવરોધોને રોકવા માટે વેપાર સંસ્થાઓ સાથે પરામર્શ કરીને સ્પષ્ટ ડિજિટલ નીતિ વિકસાવવી.

તેને વ્યવસાય પર 'ડિજિટલ સ્ટ્રાઈક' ગણાવતા, વેપારીઓએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે કેન્દ્ર સરકાર વહેલી તકે રાહત આપશે.

CTIએ સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા કરી અપીલ
CTIએ સરકારને હસ્તક્ષેપ કરવા કરી અપીલ (ETV Bharat)

વેપારીઓ માટે ટેલિગ્રામ શા માટે પહેલી પસંદગી છે?
વેપારીઓ કહે છે કે, ટેલિગ્રામ અન્ય પ્લેટફોર્મ કરતાં વધુ કાર્યક્ષમ છે. ટેલિગ્રામ પર 2GB સુધીની હાઇ-રિઝોલ્યુશન ફાઇલો અને કેટલોગ સરળતાથી શેર કરી શકાય છે, જ્યારે WhatsApp પર મર્યાદા છે. ટેલિગ્રામ પર એક ગ્રુપમાં બે લાખ સભ્યો હોઈ શકે છે, જ્યારે WhatsApp પર આ મર્યાદા ખૂબ ઓછી છે.

વધુમાં, ચીન જેવા દેશોના સપ્લાયર્સ મુખ્યત્વે ટેલિગ્રામનો ઉપયોગ કરે છે, જે ભારતના આયાત અને નિકાસને અસર કરી રહ્યું છે. તેમાં ફાઇલોને લાંબા સમય સુધી સુરક્ષિત રાખવાની વધુ સારી સુવિધા છે.

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