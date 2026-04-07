જમીનની નીચે છૂપાયેલો છે અબજોનો 'ખજાનો', ટેલિકૉમ કંપનીઓની કિસ્મત બદલવાના છે આ જૂના તાર

ટેલિકોમ કંપનીઓ જૂના તાંબાના નેટવર્કને રિસાયકલ કરીને અબજો રૂપિયાની વેલ્યૂ કાઢી રહી છે, જે ફાઈબર વિસ્તરણ અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા માટે નાણાં ઉપલબ્ધ કરાવશે (Getty Images)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 10:05 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતની સડકો નીચે દબાયેલા દાયકાઓ જૂના તાંબાના તાર હવે દેશની નવી ડિજિટલ ક્રાંતિનો આધાર બનવા જઈ રહ્યા છે. ટેલિકોમ નિષ્ણાંત રમેશ પેડપલ્લીના મુજબ, જેમ જેમ વિશ્વ હાઈ-સ્પીડ ફાઈબર-ઓપ્ટિક નેટવર્ક તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, તેમ જૂના “કોપર એસેટ્સ”ને રિસાયકલ કરવું ભારત માટે એક મોટી આર્થિક અને પર્યાવરણલક્ષી તક બની ગયું છે.

તાંબાની વૈશ્વિક કમી અને ભારતની સ્થિતિ

આજે સમગ્ર વિશ્વ તાંબાની ભારે અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV), સોલાર એનર્જી અને 5G ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે તાંબું અત્યંત જરૂરી છે. અંદાજ મુજબ 2030 સુધી તાંબાની સપ્લાય માંગની તુલનામાં માત્ર 80% જ રહેશે. તાંબાનું નવું ખનન કરવું ખર્ચાળ અને સમય માંગી લેતું કામ છે.

આ પરિસ્થિતિમાં, ટેલિકોમ કંપનીઓ પાસે પડેલું જૂનું તાંબું “અર્બન માઇન” (Urban Mine) સમાન છે. ભારતમાં BSNL અને MTNL જેવી સરકારી કંપનીઓ પાસે 1985થી 2010 વચ્ચે બિછાવવામાં આવેલું આશરે 4.5 કરોડ કિલોમીટર લાંબું તાંબાનું નેટવર્ક છે. આ નેટવર્ક હવે જૂનું થઈ ગયું છે, પરંતુ તેમાં રહેલું તાંબું અબજો રૂપિયાની કિંમત ધરાવે છે.

‘કચરાથી કંચન’: આર્થિક અને પર્યાવરણલક્ષી લાભ

રમેશ પેડપલ્લીના મુજબ, આ જૂના નેટવર્કને રિસાયકલ કરવાની અનેક મોટી ફાયદાઓ છે:

ફાઇબર રોલઆઉટ માટે ફંડ

જૂના તાંબાને કાઢીને અને વેચીને કંપનીઓ કરોડો રૂપિયાની આવક મેળવી શકે છે. આ નાણાંનો ઉપયોગ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ફાઇબર ઇન્ટરનેટ બિછાવવા માટે કરી શકાય છે. વૈશ્વિક સ્તરે, BT ગ્રુપ જેવી કંપનીઓએ આ પ્રક્રિયા દ્વારા અંદાજે 1100 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુ કમાણી કરી છે.

ખર્ચમાં ઘટાડો

જૂના તાંબાના તારના મેન્ટેનન્સમાં ઘણો ખર્ચ થાય છે. તેને દૂર કરીને ફાઈબર લગાવવાથી મેન્ટેનન્સ ખર્ચમાં લગભગ 35-60% સુધી ઘટાડો થાય છે.

પર્યાવરણ સંરક્ષણ

ખાણમાંથી તાંબું કાઢવાની સરખામણીમાં રિસાયક્લિંગથી થતું પ્રદૂષણ લગભગ 15% સુધી ઓછું થાય છે. આ ભારતના ‘સર્ક્યુલર ઇકોનોમી’ના સપનાને સાકાર કરવાની દિશામાં મોટું પગલું છે.

ભારતીય એન્જિનિયરિંગનો વૈશ્વિક પ્રભાવ

આ સમગ્ર બદલાવમાં ભારતીય એન્જિનિયરો મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. હૈદરાબાદ સ્થિત SYMNN Networks જેવી કંપનીઓ આજે વૈશ્વિક સ્તરે ટેલિકોમ ઓપરેટરોને સમજવામાં મદદ કરી રહી છે કે જમીન નીચે દબાયેલા આ ખજાનાનો યોગ્ય ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો. રમેશ પેડપલ્લી, જેમને આ ક્ષેત્રમાં 25 વર્ષનો અનુભવ છે, કહે છે કે ભારતીય એન્જિનિયરિંગ ટીમો તેમની ટેક્નિકલ કુશળતા કારણે વિશ્વભરના ફાઇબર આધુનિકીકરણ કાર્યક્રમોની રીઢ બની ગઈ છે.

ભારત આજે ડિજિટલ મહાશક્તિ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. એક તરફ ફાઈબર નેટવર્ક આપણને ભવિષ્યની કનેક્ટિવિટી આપી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ આપણું જૂનું તાંબાનું નેટવર્ક આ ભવિષ્યને આર્થિક મજબૂતી આપવા સક્ષમ છે. આ માત્ર ટેલિકોમ ક્ષેત્રને નવી જાન નહીં આપે, પરંતુ પર્યાવરણ સંરક્ષણ તરફ પણ એક મહત્વપૂર્ણ માઈલસ્ટોન સાબિત થશે.

આ પણ વાંચો:

