બેન્ક ઓફ બરોડામાં ટેકનિકલ ખામી: હજારો હોમ લોન ગ્રાહકોના ખાતામાંથી વધારાની EMI કપાઇ, ક્રેડિટ સ્કોર પર પડી અસર
બેન્ક ઓફ બરોડામાં સિસ્ટમ એરરથી વધુ EMI કપાઇ, જેના કારણે ગ્રાહકોનો ક્રેડિટ સ્કોર ઘટ્યો અને રિકવરી એજન્સોએ માનસિક મુશ્કેલી વધારી.
Published : March 24, 2026 at 2:16 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની અગ્રણી જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કમાંથી એક, બેન્ક ઓફ બરોડા (BoB) હાલમાં એક ગંભીર ટેકનિકલ ખામીને કારણે ચર્ચામાં છે. માર્ચ 2026ના પહેલા અઠવાડિયા દરમિયાન થયેલી ખામીએ બેન્કના હજારો હોમ લોન ગ્રાહકોને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધા છે. મળતી માહિતી અનુસાર, બેન્કની સિસ્ટમમાં ખામીને કારણે ગ્રાહકોના ખાતામાં ખોટા અને ઊંચા વ્યાજ દરો લાગુ થયા છે જેના કારણે તેમના માસિક હપ્તા (EMI)માં ભારે વધારો થયો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ (ET)ના એક રિપોર્ટ અનુસાર, બેન્ક ઓફ બરોડાની સિસ્ટમે 'ભૂલ'થી હોમ લોનના એક મોટા ભાગ પર સામાન્ય કરતા વધુ વ્યાજ દર ચાર્જ કર્યો હતો, જેની સીધી અસર ગ્રાહકોના બચત ખાતા પર પડી હતી, જ્યાં નક્કી EMI કરતા વધુ રકમ કાપવામાં આવી હતી. કેટલાક કેસમાં તો આ વધારાની રકમ ₹50,000થી લઇને ₹60,000 સુધી પહોંચી ગઇ હતી.
બેન્કના એક પ્રવક્તાએ આ ઘટના પર સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું, "નિયમિત સમીક્ષા દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું કે મર્યાદિત ખાતાઓ પર ખોટો વ્યાજ દર લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. અમે સુધારાત્મક પગલાં લીધા છે, જે ખાતાઓમાંથી વધારાની રકમ કાપવામાં આવી હતી તે પરત કરવામાં આવી છે, અને જે ખાતાઓમાં પૂરતું વ્યાજ વસૂલવામાં આવ્યું નહતું તેમાંથી બાકી લેણાં વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે."
ક્રેડિટ સ્કોર અને રિકવરી એજન્ટોનો ડર
આ ટેકનિકલ ભૂલની સૌથી ખરાબ અસર ગ્રાહકોના ક્રેડિટ સ્કોર પર પડી છે, જે ગ્રાહકોના બેન્ક ખાતામાં વધેલી EMIને કવર કરવા માટે પુરતુ બેલેન્સ નહતું, તેમણે સિસ્ટમે 'ડિફૉલ્ટર' અથવા 'ડેલિનક્વેંટ' જાહેર કર્યા છે.
ખાતામાં 'ઓવરડ્યુ' સ્ટેટસ જાહેર થતાં જ, બેંકની ઓટોમેટેડ સિસ્ટમે ક્રેડિટ બ્યુરોને તેની જાણ કરી હતી, જેના કારણે ઘણા પ્રામાણિક દેવાદારોના ક્રેડિટ સ્કોર રાતોરાત ઘટી ગયા હતા. બાકી રકમ અંગે ચેતવણી મળતાં, ખાનગી રિકવરી એજન્ટોએ ગ્રાહકોને હેરાન કરવાનું શરૂ કર્યું હતુ, જેના પરિણામે ગ્રાહકોમાં ભારે માનસિક તણાવ અને આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો.
પ્રભાવિત ગ્રાહકોની આપવિતી
પુણેના એક ગ્રાહક નિશી મૃણાલે ET સાથે પોતાની કઠિન પરિસ્થિતિ શેર કરતા જણાવ્યું કે જ્યારે તેમનો નિયમિત EMI ₹98,953 હતો, ત્યારે બેંકે તેમની પાસેથી વધારાના ₹57,290ની માંગણી કરી હતી. બેંકે તેમના બચત ખાતામાં રહેલા ₹3,998 પણ અગાઉથી જાણ કર્યા વિના કાપી લીધા હતા અને બાકીના બેલેન્સને 'બાકી' તરીકે વર્ગીકૃત કરીને ક્રેડિટ બ્યુરોને જાણ કરી હતી. કોલકાતાના અન્ય એક ગ્રાહકે જણાવ્યું કે તેમની લોન પહેલાથી જ બંધ થઈ ગઈ હોવા છતાં તેમના ખાતામાંથી ₹33,000 કાપવામાં આવ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં લોકો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ તેમની ફરિયાદો નોંધાવી રહ્યા છે.
બેન્કની નાણાકીય સ્થિતિ અને બજારની પ્રતિક્રિયા
બેન્ક ઓફ બરોડાના કૂલ લોન પોર્ટફોલિયોમાં હોમ લોનની ભાગીદારી લગભગ 11% (આશરે
₹1.44 લાખ કરોડ) છે. ડિસેમ્બર 2025ના અંત સુધીમાં, બેંકનો કુલ લોન પોર્ટફોલિયો ₹13.45 લાખ કરોડ હતો. આ મોટી ટેકનિકલ ખામીના સમાચાર ફેલાતાં, શેરબજારમાં બેંક પ્રત્યે નકારાત્મક માહોલ બન્યો હતો અને 23 માર્ચ 2026ના રોજ બેન્ક ઓફ બરોડાના શેરમાં 5.02%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
જાણકારોના વિચાર અને સુચન
બેંકિંગ નિષ્ણાતો જણાવે છે કે ડિજિટલ બેંકિંગના યુગમાં, આવી ટેકનિકલ ખામીઓ ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ ઓછો કરે છે. અસરગ્રસ્ત ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ:
- તેમના બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને લોન ચુકવણી શેડ્યૂલ સાથે મેચ કરે.
- લેટેસ્ટ CIBIL સ્કોર તપાસો.
- જો બેંકે ભૂલ સુધારી નથી, તો તાત્કાલિક બેંકિંગ લોકપાલનો સંપર્ક કરો.
બેંકનો દાવો છે કે પરિસ્થિતિ હવે નિયંત્રણમાં છે; જોકે, હજારો ગ્રાહકો માટે, તેમના ક્ષતિગ્રસ્ત ક્રેડિટ સ્કોરને સુધારવા હવે એક લાંબી કાનૂની અને વહીવટી પ્રક્રિયા બની ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: