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હૈદરાબાદમાં બનશે દેશનું સૌથી મોટું AI ડેટા સેન્ટર, TCS કરશે 70000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ

આઈટી કંપની TCS હૈદરાબાદમાં 70000 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે ભારતમાં સૌથી મોટું ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરશે

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, હૈદરાબાદમાં TCS-Hypervaultના પ્રતિનિધિઓ સાથે
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, હૈદરાબાદમાં TCS-Hypervaultના પ્રતિનિધિઓ સાથે (X/@TelanganaCMO)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 5:34 PM IST

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હૈદરાબાદઃ આઈટી સેક્ટરની દિગ્ગજ કંપની ટાટા કન્સલટન્સી (TCS) હૈદરાબાદમાં 1GWની ક્ષમતા ધરાવતું સૌથી મોટું AI ડેટા સેન્ટર કેમ્પસ બનાવવા માટે 70 હજાર કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવા જઈ રહી છે. કંપનીએ શનિવારે તેની સત્તાવાર જાહેરાત કરી.

TCSએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "આ રોકાણ તેની પેટાકંપની 'હાઈપરવોલ્ટ' (Hypervault) દ્વારા કરવામાં આવશે. હૈદરાબાદ ખાતેનું AI ડેટા સેન્ટર કેમ્પસ ખાસ કરીને AI કંપનીઓ અને હાઈપરસ્કેલર્સની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે બનાવવામાં આવશે, જેથી AI તાલીમ, અનુમાન (inference) અને અદ્યતન કમ્પ્યુટિંગ વર્કલોડ માટે હાઈ-ડેન્સિટી GPUsનો ઉપયોગ શક્ય બની શકે."

Hypervault પહેલાથી જ 264 એકર જમીન હસ્તગત કરી ચૂક્યું છે. ગ્રાહકોની માંગ અને તકનીકી જરૂરિયાતોને અનુરૂપ ડેટા સેન્ટર કેમ્પસનો વિકાસ તબક્કાવાર કરવામાં આવશે.

નિર્માણકાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, આ સુવિધા ભારતના સૌથી અદ્યતન અને સૌથી મોટા AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંકુલોમાં સ્થાન મેળવશે તેવી અપેક્ષા છે. તેના બાંધકામમાં ગ્રીન એનર્જી અને વોટર-ન્યુટ્રલ ડિઝાઇન સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થશે. આ ઉપરાંત આ પ્રોજેક્ટ પાવર, કૂલિંગ, નેટવર્કિંગ, બાંધકામ, એન્જિનિયરિંગ અને કામગીરી જેવા ક્ષેત્રોમાં ભારતના AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇકોસિસ્ટમને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. આ AI ડેટા સેન્ટર સંકૂલથી હજારો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નોકરીઓ પણ ઉત્પન્ન થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ કહ્યું, "આ બાબત એ સાબિત કરે છે કે હૈદરાબાદ હવે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને વૈશ્વિક AI ક્રાંતિમાં મોખરે છે. આ દાયકો આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI)નો છે. AI મોડલ્સ અને કમ્પ્યુટિંગ ક્ષમતાની સુલભતા ઝડપથી જાહેર માળખાગત સુવિધા (પબ્લિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) બની રહી છે, અને તેલંગાણામાં આ કમ્પ્યુટિંગ ક્ષમતા હોવાથી અમને લાભ મળે છે."

રાજ્યના IT અને ઉદ્યોગ મંત્રી ડી. શ્રીધર બાબુએ જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ થોડા મહિના પહેલા દાવોસમાં ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરન અને મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી વચ્ચે થયેલી ચર્ચાઓનું પરિણામ છે.

હાયપરવોલ્ટ AI ડેટા સેન્ટર્સ લિમિટેડના CEO અને MD દીપેશ કિરણ નંદાએ જણાવ્યું કે, "AI જે દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે તેને અનુરૂપ અમે માળખાગત સુવિધાઓનું નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં હાઈ ડેન્સિટી, લિક્વિડ કૂલિંગ, મોટા પાવર બ્લોક્સ અને ઝડપી અમલીકરણનો સમાવેશ થાય છે. હૈદરાબાદ અમને અદ્યતન AI કંપનીઓ અને હાઈપરસ્કેલર્સ માટે મોટા પાયે આ સુવિધાઓ વિકસાવવાનો આધાર પૂરો પાડે છે."

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