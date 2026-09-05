ટાટા સન્સના નવા ચેરમેનની રેસમાં 3 નામ ફાઇનલ, નરેન્દ્રન સૌથી આગળ
ટાટા સન્સે ચેરમેન પદ માટે ત્રણ નામ શોર્ટલિસ્ટ કર્યા, જેમાં ટાટા સ્ટીલના ટી.વી. નરેન્દ્રન આંતરિક ઉમેદવાર તરીકે સૌથી આગળ અને સૌથી મજબૂત દાવેદાર મનાય છે.
Published : September 5, 2026 at 6:52 PM IST
નવી દિલ્હી: 275 અબજ ડોલરથી વધુના ટાટા સમૂહની હોલ્ડિંગ કંપની ટાટા સન્સે ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરનના ઉત્તરાધિકારીની શોધ ત્રણ અગ્રણી કોર્પોરેટ નેતાઓ સુધી સીમિત કરી છે - ટાટા સ્ટીલના CEO અને MD ટી. વી. નરેન્દ્રન, ટાટા સન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ CFO સૌરભ અગ્રવાલ અને NSEના MD અને CEO આશિષ ચૌહાણ, આ મામલાથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું.
જ્યારે નરેન્દ્રન આંતરિક ઉમેદવારોમાં અગ્રણી તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, ત્યારે અગ્રવાલ પણ તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ અને કેપિટલ એલોકેશનના અનુભવ સાથે રેસમાં છે, જ્યારે ભારતના કેપિટલ માર્કેટના અનુભવી અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના સ્થાપક એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ચૌહાણ ડાર્ક હોર્સ સાબિત થઈ શકે છે.
પસંદગીની પ્રક્રિયા હજુ પણ ચાલુ છે અને કોઈ અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. ટાટા સન્સનું બોર્ડ અને હોલ્ડિંગ કંપનીને નિયંત્રિત કરતા ટ્રસ્ટો આગામી ચેરમેનની પસંદગીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે તેવી અપેક્ષા છે.
સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન નોએલ ટાટાએ શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા ઉમેદવારોના નામ ટોચના સરકારી નેતાઓ સમક્ષ રજૂ કર્યા છે અને એકવાર નામો પર ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા થયા બાદ નિર્ણય લેવાય તેવી શક્યતા છે. ટાટા ટ્રસ્ટ અને ટાટા સન્સે ઇમેલ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા સવાલોનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
ચંદ્રશેખરને 2017માં ટાટા સન્સના ચેરમેન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને હાલમાં તેમની બીજી પાંચ વર્ષની ટર્મ પૂરી કરી રહ્યા છે. તેમણે ગયા મહિને જાહેરાત કરી હતી કે તેમનો કાર્યકાળ 20 ફેબ્રુઆરી, 2027ના રોજ પૂરો થશે ત્યારે તેઓ ફરીથી નિમણૂક ઇચ્છશે નહીં.
તેમના ઉત્તરાધિકારીને શોધવા માટે ઔપચારિક પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, જોકે કોઈ શોર્ટલિસ્ટને સત્તાવાર રીતે સમર્થન આપવામાં આવ્યું નથી. સામે આવેલા અન્ય નામોમાં નોએલ ટાટા પોતે પણ સામેલ છે, જેઓ જો સમિતિ સમયસર પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન કરી શકે તો વચગાળાના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી શકે છે. ટાટા સન્સના ગૃપ ચીફ ડિજિટલ ઓફિસર આરથી સુબ્રમણ્યન, ટાટા મોટર્સના CEO શૈલેષ ચંદ્રા અને ટાટા પાવરના CEO પ્રવિર સિન્હાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
NSEના MD અને CEO આશિષ ચૌહાણ: ડાર્ક હોર્સ
ચર્ચાઓથી પરિચિત લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૌહાણ સરપ્રાઈઝ પસંદગી બની શકે છે. નરેન્દ્રન ટાટા વારસો ધરાવે છે અને ટોચના પદ માટે કુદરતી આંતરિક દાવેદાર મનાય છે, પરંતુ તેમની કારકિર્દી લગભગ સંપૂર્ણપણે ટાટા સ્ટીલમાં જ રહી છે અને તેમને હોલ્ડિંગ કંપની સ્તરે અને કેપિટલ એલોકેશનમાં પ્રમાણમાં ઓછો અનુભવ છે. તેનાથી વિપરીત, ચૌહાણ તદ્દન અલગ પ્રોફાઇલ ધરાવે છે.
NSE ચીફને ટેકનોલોજી, કેપિટલ માર્કેટ, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ અને સંસ્થા નિર્માણનો ઊંડો અનુભવ છે. તેઓ 1990ના દાયકામાં NSE સ્થાપવામાં મદદ કરનારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક હતા અને બાદમાં 2022માં NSEના ચીફ તરીકે પાછા ફરતા પહેલા બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના MD અને CEO તરીકે સેવા આપી હતી.
IIT બોમ્બેના ગ્રેજ્યુએટ અને IIM કલકત્તામાંથી મેનેજમેન્ટમાં અનુસ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા ચૌહાણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને IDBI બેંકમાં પણ કામ કર્યું છે. હાલમાં તેઓ NSEના 30,000 કરોડ રૂપિયાના પ્રારંભિક જાહેર ભરણા (IPO)નું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે - જે અત્યાર સુધીનો ભારતીય ઇતિહાસનો સૌથી મોટો IPO છે, જે સ્ટોક એક્સચેન્જનું મૂલ્યાંકન લગભગ 5 લાખ કરોડ રૂપિયા કરશે અને તેને માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દૃષ્ટિએ 10 સૌથી મૂલ્યવાન ભારતીય કંપનીઓમાં સ્થાન આપશે.
તેમની પ્રોફાઇલથી પરિચિત લોકોએ જણાવ્યું હતું કે તેમની ઉમેદવારી ટાટા ગ્રુપને સંપૂર્ણપણે અજાણ્યા ચહેરાને લાવ્યા વિના બહારનો દેખાતો વિકલ્પ આપી શકે છે. ચૌહાણ કેપિટલ માર્કેટ અને મોટી સંસ્થાઓના ટેકનોલોજી આધારિત પરિવર્તનને સમજે છે, જ્યારે તેમનો અનુભવ કોર્પોરેટ મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્સ અને ટેકનોલોજીમાં ફેલાયેલો છે.
તેઓ ભારતના નિયમનકારી અને નીતિ વિષયક વાતાવરણથી પણ પરિચિત છે, જે એક એવું પાસું છે જે ગ્રુપ અત્યંત નિયંત્રિત ક્ષેત્રોમાં વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે ત્યારે ઉપયોગી થઈ શકે છે.
ચૌહાણની કારકિર્દીથી પરિચિત લોકો તેમને કોર્પોરેટ ટ્રબલશૂટર તરીકે વર્ણવે છે, જે શાંતિથી અને વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરે છે અને આક્રમક જાહેર વલણ અપનાવ્યા વિના મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને સંભાળે છે. તેમને મુશ્કેલ સમયમાં NSEને આગળ ધપાવવા અને એક્સચેન્જને સંભવિત લિસ્ટિંગ માટે તૈયાર કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે, જ્યારે BSEમાં તેમણે બ્રોકર દ્વારા સંચાલિત એક્સચેન્જને વ્યાવસાયિક રીતે સંચાલિત કોર્પોરેટ સંસ્થામાં પરિવર્તિત કર્યું હતું.
તેમના સમર્થકો દબાણ સંભાળવાની, ટીમોને સાથે લઈને ચાલવાની અને લાંબા સમય સુધી અમલ કરવાની તેમની ક્ષમતા તેમજ ટેકનોલોજી, ફાઇનાન્સ, ટેલિકોમ અને વ્યાપક રાજકીય અર્થતંત્રની તેમની સમજણ તરફ નિર્દેશ કરે છે.
જોકે, ટાટા સન્સના ચેરમેનશિપની ભૂમિકા ખાસ કરીને પડકારજનક છે. ચૌહાણે કેપિટલ માર્કેટની વિશિષ્ટ અને અત્યંત નિયંત્રિત દુનિયામાંથી 30થી વધુ બિઝનેસ અને 10 લાખથી વધુ કર્મચારીઓ ધરાવતા સમૂહની દેખરેખ તરફ જવું પડશે.
ટાટા સ્ટીલના CEO અને MD ટી. વી. નરેન્દ્રન: ટાટા ઇનસાઇડર
નરેન્દ્રન પ્રારંભિક ચર્ચાઓમાં સૌથી વધુ સતત ઉલ્લેખિત નામ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે અને સૌથી મજબૂત આંતરિક ઓપરેટિંગ ઉમેદવાર છે. 1988થી ટાટા સ્ટીલના અનુભવી, નરેન્દ્રને ગ્રુપ સાથે ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય વિતાવ્યો છે અને એક દાયકાથી વધુ સમયથી સ્ટીલ કંપનીનું નેતૃત્વ CEO અને MD તરીકે કરી રહ્યા છે.
તેમણે અસ્થિર વૈશ્વિક કોમોડિટી ચક્ર, ભારે મૂડી ખર્ચ અને મુશ્કેલ યુરોપિયન કામગીરીમાંથી ટાટા સ્ટીલને આગળ ધપાવ્યું છે, જે ટાટા સન્સના અનુગામી ચેરમેનો માટે પડકારરૂપ રહ્યું છે. નરેન્દ્રને કંપનીના ઓર્ગેનિક અને ઇનોર્ગેનિક વિસ્તરણની દેખરેખ રાખી છે અને વર્લ્ડ સ્ટીલ એસોસિએશનના ચેરમેન અને CIIના પ્રમુખ સહિત અનેક અગ્રણી ઉદ્યોગ અને સંસ્થાકીય હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે.
તેઓ બે ઓપરેટિંગ CEOમાંના એક હોવાનું કહેવાય છે - બીજા ટાટા પાવરના પ્રવિર સિન્હા છે - જેમની નોએલ ટાટા નિયમિતપણે સલાહ લે છે.
નરેન્દ્રન માટે પડકાર મોટી ટાટા ઓપરેટિંગ કંપની ચલાવવાના તેમના અનુભવને IT અને ઓટોમોબાઇલથી લઈને એવિએશન, કન્ઝ્યુમર બિઝનેસ અને ન્યૂ-એજ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુધીના વિશાળ પોર્ટફોલિયોના સંચાલનમાં પરિવર્તિત કરવાનો રહેશે.
ટાટા સન્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ CFO સૌરભ અગ્રવાલ: ફાઇનાન્સ વિકલ્પ
સૌરભ અગ્રવાલ વિશિષ્ટ રીતે ફાઇનાન્સ અને વ્યૂહરચના લક્ષી આંતરિક વિકલ્પ રજૂ કરે છે. તેઓ 2017માં ચંદ્રશેખરન હેઠળ ગ્રુપ CFO તરીકે ટાટા સન્સમાં જોડાયા હતા અને હાલમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ CFO તરીકે સેવા આપે છે. તેમની જવાબદારીઓ પરંપરાગત CFO કરતા વધુ છે, જેમાં કેપિટલ એલોકેશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટના નિર્ણયો અને સમગ્ર ગ્રુપમાં પોર્ટફોલિયો ઓપ્ટિમાઇઝેશનનો સમાવેશ થાય છે.
IIT રૂરકીના ગ્રેજ્યુએટ અને IIM કલકત્તામાંથી મેનેજમેન્ટમાં અનુસ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતા અગ્રવાલે 1995માં ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગમાં તેમની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ DSP મેરિલ લિન્ચમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગના વડા, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડમાં ભારત અને દક્ષિણ એશિયા માટે કોર્પોરેટ ફાઇનાન્સના વડા અને ટાટા સન્સમાં જોડાતા પહેલા આદિત્ય બિરલા ગ્રુપમાં સિનિયર સ્ટ્રેટેજી ભૂમિકામાં રહ્યા હતા.
અગ્રવાલે ટાટા સમૂહ સહિતના મોટા ભારતીય જૂથોને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સલાહ પણ આપી હતી, જેનાથી તેમને બાહ્ય ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટનો અનુભવ અને ટાટા ગ્રુપના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખાનું ઊંડું જ્ઞાન મળ્યું છે.
તેમણે ટાટા સ્ટીલ, વોલ્ટાસ અને ટાટા ડિજિટલ સહિત ગ્રુપમાં બોર્ડ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે અને ટાટા કેપિટલ, ટાટા પ્લે, ટાટા AIA લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ, ટાટા AIG જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ, ટાટા પાવર રિન્યુએબલ એનર્જી, ટાટા 1mg અને BigBasket જેવા બિઝનેસના ચેરમેન છે.
તેમની ઉમેદવારી ખાસ કરીને ત્યારે પ્રાસંગિક બને છે જ્યારે ટાટા સન્સ ભારે મૂડી જરૂરિયાતો અને તેના બિઝનેસમાં મૂડી ક્યાં લગાવવી તે અંગેના વધુ જટિલ નિર્ણયોના સમયગાળાનો સામનો કરી રહ્યું છે.
પસંદગી શા માટે મહત્વની છે
ચંદ્રશેખરનનું પ્રસ્થાન ટાટા ગ્રુપ માટે એક નિર્ણાયક તબક્કે આવ્યું છે, જે તેના સૌથી મોટા રોકાણ ચક્રોમાંથી એકની વચ્ચે છે, જેમાં એર ઇન્ડિયાનું વિસ્તરણ, સેમિકન્ડક્ટર અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોજેક્ટ્સ, ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી અને ડિજિટલ બિઝનેસનો સમાવેશ થાય છે.
આગામી ચેરમેનને લગભગ 16.24 લાખ કરોડ રૂપિયાની આવક ધરાવતું ગ્રુપ વારસામાં મળશે અને તેમણે અનેક વ્યૂહાત્મક પડકારોનો સામનો કરવો પડશે.
TCS, ગ્રુપની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ કંપની અને ટાટા સન્સના માર્કેટ વેલ્યુમાં સૌથી મોટો ફાળો આપનાર, ઝડપી તકનીકી પરિવર્તનના સમયગાળામાં પ્રવેશી રહી છે. એર ઇન્ડિયા, જેના ચેરમેન પણ ચંદ્રશેખરન છે, તેને નોંધપાત્ર રોકાણની જરૂર છે કારણ કે ટાટા વૈશ્વિક સ્તરની એરલાઇન બનાવવા માંગે છે. ટાટા ડિજિટલની ખોટ કરતી કામગીરી માટે વધુ તીક્ષ્ણ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયોની જરૂર પડશે.
નવા ચેરમેને ટાટા સન્સના પબ્લિક લિસ્ટિંગના લાંબા સમયથી બાકી રહેલા પ્રશ્નની સાથે બોર્ડરૂમ ગવર્નન્સના મુદ્દાઓ અને લઘુમતી શેરહોલ્ડર શાપુરજી પલ્લોનજી ગ્રુપ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા નાણાકીય દબાણને પણ સંબોધવું પડશે.
એર ઇન્ડિયા સૌથી મોટી કસોટીઓમાંની એક સાબિત થઈ શકે છે. એરલાઇન સરકાર પાસેથી હસ્તગત કર્યા બાદ પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવી રહી છે અને ભારતના ઉડ્ડયન બજારમાં વૃદ્ધિ થતાં ઝડપથી વિસ્તરણ કરવાની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવે છે. પરંતુ વિમાન ખરીદી માટે જરૂરી મૂડી એકત્ર કરવી અને એરક્રાફ્ટ લેસરોમાં વિશ્વાસ મેળવવો એ મુખ્ય પડકારો છે.
ઉત્તરાધિકારની પ્રક્રિયા ટાટા ગ્રુપની પરંપરાગત નેતૃત્વ પાઇપલાઇન પરના સવાલો વચ્ચે પણ આવી છે. નરેન્દ્રન નોંધપાત્ર રીતે ટાટા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસિસના અધિકારી નથી અને તેમણે તેમની ટાટા કારકિર્દી સંપૂર્ણપણે ટાટા સ્ટીલમાં જ વિતાવી છે.
ટાટા ટ્રસ્ટના ચેરમેન અને ટાટા સન્સના બોર્ડમાં નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર નોએલ ટાટા, 2024માં રતન ટાટાના અવસાન બાદ ઉત્તરાધિકાર પ્રક્રિયામાં મુખ્ય વ્યક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. તેમનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર રહેવાની અપેક્ષા છે કારણ કે ગ્રુપ ટાટા નામ સાથે સંકળાયેલી ગવર્નન્સ અને પરોપકારી ભાવના સાથે વ્યાપારી વિસ્તરણને સંતુલિત કરવા માંગે છે.
તેથી અંતિમ પસંદગી આગામી દાયકામાં ટાટા સન્સ કઈ દિશામાં જવા માંગે છે તેનો સંકેત આપી શકે છે.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે નરેન્દ્રન સાતત્ય અને ટાટા ગ્રુપમાં ઊંડો ઓપરેટિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. અગ્રવાલ કેપિટલ માર્કેટની કુશળતા અને હોલ્ડિંગ કંપનીના રોકાણના નિર્ણયોનું ઘનિષ્ઠ જ્ઞાન લાવે છે. ચૌહાણ ટેકનોલોજી, ફાઇનાન્સ, સંસ્થા નિર્માણ અને નિયમનકારી અનુભવનું વ્યાપક સંયોજન પ્રદાન કરે છે.
હાલ માટે, નરેન્દ્રન વધુ મજબૂત આંતરિક ઉમેદવાર છે, જ્યારે અગ્રવાલ ફાઇનાન્સ કેન્દ્રિત વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. પરંતુ ચૌહાણનું ટેકનોલોજી, ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટની કુશળતા અને સંસ્થાકીય નેતૃત્વનું અસામાન્ય સંયોજન તેમને ડાર્ક હોર્સ બનાવે છે જે ઉત્તરાધિકારની રેસમાં અપેક્ષિત ક્રમને ઉલટાવી શકે છે.
પસંદગી સમિતિ આગામી મહિનાઓમાં પ્રક્રિયા આગળ વધારશે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં નવા ચેરમેને ચંદ્રશેખરનનો કાર્યકાળ ફેબ્રુઆરી 2027માં પૂરો થયા બાદ કાર્યભાર સંભાળવાનો રહેશે.
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