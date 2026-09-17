ટાટા સન્સના ચેરમેન પદે યથાવત રહેશે એન.ચંદ્રશેખરન, નોએલ ટાટાએ કર્યો વિરોધ
કંપનીના શેરના લિસ્ટિંગની શક્યતા ફરી એકવાર ઊભી થઈ છે, જેનાથી બચવા માટે કંપનીએ એક વર્ષથી વધુ સમયથી પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : September 17, 2026 at 4:28 PM IST
મુંબઈ: ટાટા સન્સના બોર્ડે ફરી એકવાર એન. ચંદ્રશેખરનની ચેરમેન તરીકે ત્રીજા પાંચ વર્ષના કાર્યકાળ માટે પુનઃનિયુક્તિ કરવાના પક્ષમાં મતદાન કર્યું છે. નોંધનીય છે કે, થોડા અઠવાડિયા પહેલા જ તેમણે ડિરેક્ટરોને જાણ કરી હતી કે તેઓ પુનઃનિયુક્તિ ઈચ્છતા નથી; જોકે, ગ્રુપની હોલ્ડિંગ કંપની પરના નિયમનકારી દબાણને કારણે આ સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો છે.
આ ઘટનાક્રમ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) દ્વારા ગયા અઠવાડિયે ટાટા સન્સની 'નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની' (NBFC) તરીકેની નોંધણી રદ કરવાની અરજીને નકારી કાઢ્યા બાદ સામે આવ્યો છે. આ નિર્ણયને કારણે સ્ટોક લિસ્ટિંગની શક્યતા ફરી ઉભી થઈ છે. જેને ટાળવા માટે કંપનીએ એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી પ્રયાસો કર્યા હતા અને આ પ્રક્રિયામાં 21 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુનું દેવું ચૂકવવાનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
Tata Sons issues a statement | At the meeting of the Board on September 17, 2026, Chairman of Tata Sons, N. Chandrasekaran (Chandra) acceded to the Board’s request to reconsider his decision. The Board thereafter resolved by a majority vote to re-appoint him as Executive Chairman… pic.twitter.com/2R7Tz9O70T— ANI (@ANI) September 17, 2026
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બોર્ડના સભ્યોનું માનવું હતું કે, નેતૃત્વમાં સાતત્ય જળવાઈ રહેવાથી કોઈપણ લિસ્ટિંગ પ્રક્રિયા અગાઉ સંભવિત રોકાણકારોમાં વિશ્વાસ પેદા થશે. જ્યારે કોઈ કંપની 'ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ' (IPO) શરૂ કરે છે, ત્યારે સંભવિત રોકાણકારો સામાન્ય રીતે મેનેજમેન્ટની સ્થિરતા અંગેની ખાતરી શોધતા હોય છે. ટાટા સન્સની 'નોમિનેશન એન્ડ રેમ્યુનરેશન કમિટી' 63 વર્ષીય ચંદ્રશેખરનને ઓગસ્ટમાં બોર્ડને જણાવેલા તેમના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા માટે ઔપચારિક રીતે વિનંતી કરશે. તેમનો અગાઉનો નિર્ણય RBIના નિર્દેશ પહેલાં લેવામાં આવ્યો હતો અને તે કંપનીના નિયમનકારી માર્ગ અંગેની અલગ ધારણાઓ પર આધારિત હતો.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટાટા ટ્રસ્ટ્સના ચેરમેન નોએલ ટાટા, જેઓ સંલગ્ન ટ્રસ્ટો સાથે મળીને ટાટા સન્સની લગભગ 66 ટકા ઇક્વિટીનું નિયંત્રણ કરે છે, તેમણે પુનઃનિયુક્તિની વિરુદ્ધમાં મતદાન કર્યું હતું, પરંતુ આ ઠરાવ બહુમતીથી પસાર થયો હતો. નોએલ ટાટા ઓછામાં ઓછા ફેબ્રુઆરી મહિનાથી જ આ લિસ્ટિંગનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે, ચંદ્રશેખરનના અગાઉના કાર્યકાળના વિસ્તરણ અંગે તેમણે મૂકેલી શરતોમાં આ વલણ પણ સામેલ હતું. શાપૂરજી પાલોનજી ગ્રુપ, જે ટાટા સન્સમાં લગભગ 18 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે અને જેની સ્થાપના નોએલ ટાટાના સસરાએ કરી હતી, તેણે આ લિસ્ટિંગને સમર્થન આપ્યું છે.
સૂત્રોનું કહેવું છે કે, ગુરુવારના મતદાનના પરિણામે, 'સર દોરાબજી ટાટા ટ્રસ્ટ'ના ચેરમેનની પસંદગી માટે ચાલી રહેલી પ્રક્રિયા અટકાવી દેવામાં આવશે અથવા બંધ કરી દેવામાં આવશે. ટાટા સન્સ અને ટાટા ટ્રસ્ટ્સે બોર્ડ મીટિંગના પરિણામ અંગે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી. સપ્ટેમ્બર 2022માં, RBIએ તેના સ્કેલ-આધારિત નિયમનકારી માળખા હેઠળ ટાટા સન્સને 'અપર લેયર' નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની (NBFC) તરીકે વર્ગીકૃત કરી હતી. આ શ્રેણીમાં આવતી કંપનીઓએ ત્રણ વર્ષની અંદર લિસ્ટિંગ કરાવવું ફરજિયાત છે.
સપ્ટેમ્બર 2025માં સમયમર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ હતી, જ્યારે 'ટાટા સન્સ'ને 'કોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની' તરીકેના રજિસ્ટ્રેશનમાંથી મુક્ત કરવાની (જેનાથી તેને લિસ્ટિંગના નિયમોમાંથી છૂટ મળી હોત) અરજી પેન્ડિંગ હતી. મધ્યસ્થ બેંકે 11 સપ્ટેમ્બરે તે અરજી ફગાવી દીધી હતી. ચંદ્રશેખરન 2017થી ટાટા સન્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. બોર્ડ દ્વારા સાયરસ મિસ્ત્રીને હટાવ્યા બાદ તેમણે વચગાળાના ચેરમેન તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને 2022માં બીજા કાર્યકાળ માટે તેમની પુનઃનિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી.
ઓગસ્ટમાં તેમને પદ પરથી હટાવવાની યોજનાઓ વિશે બોર્ડને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણય એર ઈન્ડિયા, ટાટા ડિજિટલ અને બિગબાસ્કેટ જેવા જૂથના નવા સાહસો અંગે મૂડી ફાળવણી અને લિસ્ટિંગના મુદ્દાઓ પર નોએલ ટાટા સાથે મહિનાઓ સુધી ચાલેલા મતભેદો બાદ લેવામાં આવ્યો હતો. આ સાહસોમાં નુકસાન થયું છે. બોમ્બે હાઉસ ખાતે લગભગ ત્રણ કલાક ચાલેલી બેઠક દરમિયાન નોએલ ટાટાએ આ ચિંતાઓ વ્યક્ત કર્યા પછી, બોર્ડે શરૂઆતમાં ફેબ્રુઆરીમાં તેમના ત્રીજા કાર્યકાળ અંગેનો નિર્ણય મુલતવી રાખ્યો હતો.
ચંદ્રશેખરનના સંભવિત વિદાયને ધ્યાનમાં રાખીને, ટાટા સન્સ તેમના અનુગામીની શોધ કરી રહ્યું હતું. અહેવાલો સૂચવે છે કે ટાટા સ્ટીલના સીઈઓ ટી.વી. નરેન્દ્રન, ટાટા સન્સ ગ્રુપના સીએફઓ સૌરભ અગ્રવાલ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના સીઈઓ આશિષ ચૌહાણ જેવા નામો તેમજ કેટલાક આંતરિક ઉમેદવારો, દાવેદાર તરીકે સામે આવ્યા હતા. જો ટાટા સન્સ લિસ્ટ થાય, તો તે ભારતીય ઈતિહાસના સૌથી મોટા IPOમાંનું એક બની શકે છે. માત્ર 1% હિસ્સો વેચવાથી ₹15,000–20,000 કરોડ મળવાનો અંદાજ છે. આનો અર્થ એ છે કે જૂથનું કુલ મૂલ્યાંકન આશરે ₹20 લાખ કરોડ (લગભગ $230 અબજ) છે.
આ જૂથ સ્ટીલ, ઓટોમોબાઈલ્સ, સોફ્ટવેર સેવાઓ, હોસ્પિટાલિટી અને ઉડ્ડયન જેવા ક્ષેત્રોમાં એક ડઝનથી વધુ લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં નિયંત્રણકારી હિસ્સો ધરાવે છે અને અનેક મોટા અનલિસ્ટેડ વ્યવસાયો પણ ચલાવે છે.
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