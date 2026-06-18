ટાટા મોટર્સનો મોટો નિર્ણય: 1 જુલાઈથી તમામ કૉમર્શિયલ વાહનોની કિંમતોમાં કરશે વધારો
કાચા માલના વધતા ખર્ચને કારણે કંપની તેના તમામ કોમર્શિયલ વાહનોના ભાવમાં 2.5% સુધીનો વધારો કરશે
Published : June 18, 2026 at 3:25 PM IST
મુંબઈ: ભારતની સૌથી મોટી કૉમર્શિયલ વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરર કંપની ટાટા મોટર્સે તેના ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. કંપનીએ જાહેરાત કરી છે કે તે 1 જુલાઈ, 2026 થી તેના તમામ કૉમર્શિયલ વ્હીકલના ભાવમાં વધારો કરશે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ વધારો ચોક્કસ મોડેલ અને વેરિઅન્ટના આધારે મહત્તમ 2.5 ટકા સુધીનો રહેશે.
કાચા માલની વધતી કિંમતો મોટો પડકાર
ટાટા મોટર્સે આ નિર્ણય પાછળના મુખ્ય કારણો દર્શાવતું એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું. કંપનીએ નોંધ્યું છે કે, ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં વપરાતા સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને અન્ય આવશ્યક કાચા માલના ભાવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત વધી રહ્યા છે. પરિણામે, વાહન ઉત્પાદન ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ વધારાના નાણાંકીય બોજને ઘટાડવા માટે, કંપનીને તેના ભાવમાં સુધારો કરવાની ફરજ પડી છે. આ ભાવ વધારો કંપનીના સમગ્ર કૉમર્શિયલ વ્હીકલ પોર્ટફોલિયો પર લાગુ થશે.
આ વાહનો પર પડશે સીધી અસર
આ પગલાની સીધી અસર ટાટાના ટ્રક, બસ, પિક-અપ ટ્રક અને યુટિલિટી વાહનોના ભાવ પર પડશે. નાના લૉજિસ્ટિક્સ વ્યવસાય માલિકોથી લઈને મોટા જાહેર પરિવહન સંચાલકો સુધી, દરેકને હવે નવા વાહનો ખરીદવા માટે વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
ટાટા ગ્રુપની મજબૂત બજાર સ્થિતિ
ટાટા મોટર્સ ભારતીય ઑટોમોટિવ બજારનો એક મજબૂત આધારસ્તંભ છે. આશરે $180 બિલિયન મૂલ્ય ધરાવતા વિશાળ ટાટા ગ્રુપના ભાગ રૂપે, કંપની વાણિજ્યિક ગતિશીલતા ક્ષેત્રમાં આઠ દાયકાથી વધુનો અનુભવ ધરાવે છે. ભારત ઉપરાંત, ટાટા મોટર્સ પાસે વ્યાપક ગ્લોબલ ઉપસ્થિતિ છે, જેની કામગીરી દક્ષિણ કોરિયા, આફ્રિકા, મધ્ય પૂર્વ, લેટિન અમેરિકા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં ફેલાયેલી છે. કંપની તેના અદ્યતન પાવરટ્રેન અને કનેક્ટેડ વાહન ટેકનોલોજી માટે પ્રખ્યાત છે.
જાહેરાત બાદ શેરબજારની પ્રતિક્રિયા
આ મોટી જાહેરાતથી શેરબજારમાં પણ હલચલ જોવા મળી. આ રિપોર્ટ લખાતી વખતે ટાટા મોટર્સના શેર ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ₹403 પ્રતિ શેરના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. બજાર નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલું કંપનીના નફાના માર્જિનને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરશે, જે લાંબા ગાળે રોકાણકારોના વિશ્વાસને મજબૂત બનાવશે.
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