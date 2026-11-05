ટાટાએ ખરીદી લીધી ઈટાલીની આ કંપની, PM મેલોનીને મળ્યા ટાટા સન્સના ચેરમેન
એન. ચંદ્રશેખરને ઈટાલિયન વડાપ્રધાન મેલોની સાથે એક મજેદાર કિસ્સો શેર કર્યો
Published : November 5, 2026 at 4:33 PM IST
નવી દિલ્હી: ટાટા સન્સના ચેરમેન એન. ચંદ્રશેખરને રોમમાં 'પલાઝો ચીગી' (Palazzo Chigi) ખાતે ઇટાલીના વડા પ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે મુલાકાત કરી. આ દરમિયાન ઈટાલિયન કૉમર્શિયલ વ્હીકલ નિર્માતા કંપની ઈવેકો ગ્રુપના ટાટા મોટર્સ દ્વારા અધિગ્રહણ અને બંને દેશોની વચ્ચે વધતા રણનૈતિક ઔદ્યોગિક તથા આર્થિક સંબંધો પર કેન્દ્રિત વાતો થઈ.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે યોજાયેલી આ બેઠક દરમિયાન, ચંદ્રશેખરને ઇટાલીના અગ્રણી કોમર્શિયલ વ્હીકલ ઉત્પાદકોમાંના એક, 'ઇવેકો ગ્રુપ'માં નિયંત્રણ હિસ્સો (controlling stake) મેળવ્યા બાદ ટાટા ગ્રુપની વ્યૂહરચના વિશે માહિતી આપી હતી.
આ બેઠક ઇટાલી અને ભારત વચ્ચે વધી રહેલા વ્યૂહાત્મક આર્થિક અને ઔદ્યોગિક સહયોગની પૃષ્ઠભૂમિમાં યોજાઈ હતી.
30 ઓક્ટોબરના રોજ, ટાટા મોટર્સે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે રોકડ ઓફરના પ્રારંભિક પતાવટ બાદ, આશરે 3.43 અબજ યુરોમાં 'ઇવેકો' (Iveco) માં 89.42 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે.
ઈટાલીના તુરીન (Turin) ખાતે આવેલા 'ઈવેકો' (Iveco) ના મુખ્ય મથકે મંગળવારે યોજાયેલી એક વૈશ્વિક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, ચંદ્રશેખરને સંપાદન (acquisition) પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રોત્સાહન અને સમર્થન આપવા બદલ ઈટાલિયન સરકાર અને વડાપ્રધાન મેલોનીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.
ટાટા સન્સના ચેરમેને જણાવ્યું, "ઈવેકો ગ્રુપના મૂળ ઈટાલીમાં ઊંડા છે અને યુરોપ તથા લેટિન અમેરિકામાં તેની મજબૂત હાજરી છે. તે પોતાની સાથે સમૃદ્ધ ઔદ્યોગિક વારસો, પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ્સ, ટેક્નોલોજી અને ટ્રક, બસ તથા પાવરટ્રેનના ક્ષેત્રમાં વિશ્વસ્તરીય ક્ષમતાઓ લઈને આવે છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું આ ડીલ સાથે સંકળાયેલા દરેક વ્યક્તિનો આભાર માનું છું અને તે સૌ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરું છું. આજે હું ઈટાલિયન સરકાર, વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની અને મંત્રી એડોલ્ફો ઉર્સોનો આભાર માનીને વાતની શરૂઆત કરવા માંગુ છું, જેમણે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન પ્રોત્સાહન અને સમર્થન પૂરું પાડ્યું છે."
તેમણે તુરીન સાથે ટાટા મોટર્સના લાંબા સમયથી ચાલ્યા આવતા સંબંધો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે, સ્વદેશી પેસેન્જર કાર વિકસાવવાની કંપનીની સફરના મૂળ આ ઈટાલિયન શહેરમાં જ રહેલા છે; અહીંના 'IDEA' (આઈડિયા) નામના ડિઝાઈન હાઉસમાં 1990ના દાયકાના અંતમાં કંપનીની પ્રથમ સ્વદેશી કારની ડિઝાઈન તૈયાર કરવામાં આવી હતી.
ટાટા સન્સના ચેરમેને જણાવ્યું, "હું એક એવી વાત જણાવવા માંગુ છું જે ટ્યુરિન સાથેના આપણા જોડાણને દર્શાવે છે. જ્યારે આપણા પૂર્વ ચેરમેન રતન ટાટાએ નિર્ણય લીધો કે ટાટા મોટર્સ પોતાની સ્વદેશી પેસેન્જર કાર વિકસાવશે અને તેનું ઉત્પાદન કરશે, ત્યારે તેમણે ટ્યુરિનનો સંપર્ક કર્યો, ખાસ કરીને ત્યાં આવેલા 'I.DE.A' (આઈ.ડી.ઈ.એ.) નામના એક જાણીતા ડિઝાઈન હાઉસનો."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "I.DE.A માં જ ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી કારની ડિઝાઈન તૈયાર થઈ હતી. ટાટા મોટર્સના અમારા ઘણા સાથીઓ 1990ના દાયકાના અંતથી ટ્યુરિનની મુલાકાત લેતા રહ્યા છે. પરિણામે, આ શહેર સાથે અમારો ખૂબ જ મજબૂત સંબંધ છે. અમારા પેસેન્જર કાર વ્યવસાય માટે અમે ટ્યુરિનના ખૂબ ઋણી છીએ, કારણ કે આ વ્યવસાયની શરૂઆત ત્યાંથી જ થઈ હતી."
એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ચંદ્રશેખરને ઉલ્લેખ કર્યો કે ટાટા મોટર્સ અને આઈવેકો (Iveco) આગામી પાંચ વર્ષમાં વેચાણના જથ્થા, આવક અને માર્જિનમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની સંભાવના જોઈ રહ્યા છે. આ બંને કંપનીઓ મળીને એક વૈશ્વિક કોમર્શિયલ વ્હીકલ સાહસ ઊભું કરવા માટે કામ કરી રહી છે.
એક સંયુક્ત નિવેદનમાં, કંપનીઓએ જણાવ્યું, "એકબીજાના પૂરક એવા પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયો અને વિવિધ ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં મજબૂત હાજરી સાથે, અમે એક સાચા અર્થમાં વૈશ્વિક સાહસ ઊભું કરવા માટે સજ્જ છીએ. આ સાહસ 130થી વધુ દેશોમાં વિસ્તરેલું હશે, જેમાં યુરોપ, ભારત, દક્ષિણ અમેરિકા, એશિયા, મધ્ય પૂર્વ અને આફ્રિકાના મુખ્ય વિકસિત અને ઝડપથી વિકસતા બજારોનો સમાવેશ થાય છે અને તેની સંયુક્ત આવક 21 અબજ યુરો (આશરે ₹2,28,000 કરોડ) હશે."
આ અધિગ્રહણ (એક્વિઝિશન) બાદ, ઈટાલિયન કોમર્શિયલ વ્હીકલ ઉત્પાદક કંપની ટાટા મોટર્સની પરોક્ષ પેટાકંપની બની ગઈ છે.
અધિગ્રહણની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે, અને બંને કંપનીઓ હવે એકીકરણ (integration) અને સંયુક્ત વ્યૂહાત્મક આયોજનના આગામી તબક્કામાં પ્રવેશી રહી છે.
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