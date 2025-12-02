ETV Bharat / business

ટાટા અને મહિન્દ્રાએ વેચાણના રેકોર્ડ તોડ્યા, ટોયોટા અને હ્યુન્ડાઇએ પણ મજબૂત વેચાણ નોંધાવ્યું

નવેમ્બરમાં પેસેન્જર વાહનોના વેચાણમાં 21%નો વધારો થયો, જેમાં GST ઘટાડાથી વધારો થયો, જેમાં મારુતિ અને ટાટા સહિતની કંપનીઓનું વેચાણ મજબૂત હતું.

નવી દિલ્હી: ભારતના પેસેન્જર વાહન બજારમાં નવેમ્બરમાં મજબૂત વૃદ્ધિ નોંધાઈ. સ્થાનિક જથ્થાબંધ વેચાણ લગભગ 4.25 લાખ યુનિટ સુધી પહોંચ્યું, જે વાર્ષિક ધોરણે 20.7 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ વૃદ્ધિ મુખ્યત્વે તાજેતરના GST ઘટાડા પછી વાહનોના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે થઈ છે, જેના કારણે ગ્રાહકો નવા વાહનો ખરીદવામાં રસ વધ્યો છે.

મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા (MSIL) એ જણાવ્યું હતું કે બજારની સ્થિતિ ખૂબ જ મજબૂત છે. MSIL ના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (માર્કેટિંગ અને સેલ્સ) પાર્થો બેનર્જીએ વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે કંપનીના આઠ મોડેલ ફેક્ટરી સ્તરે સંપૂર્ણપણે વેચાઈ ગયા છે, અને ડિસ્પેચ માટે કોઈ યુનિટ ઉપલબ્ધ નથી.

તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે ડીલરો પાસે આશરે 80,000 યુનિટ સ્ટોકમાં છે, જે 19 દિવસની ઇન્વેન્ટરી જેટલી છે, અને અન્ય 40,000 યુનિટ આવવાના છે. નવેમ્બરમાં MSILનું સ્થાનિક જથ્થાબંધ વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 21 ટકા વધીને 170,971 યુનિટ થયું.

બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે ડિસેમ્બર મહિનો પણ મજબૂત રહેવાની ધારણા છે કારણ કે ઉત્પાદન ટીમો માંગને પહોંચી વળવા માટે ઓવરટાઇમ કામ કરી રહી છે. તેમણે નવેમ્બરમાં ઉદ્યોગના પેસેન્જર વાહનનું જથ્થાબંધ વેચાણ આશરે 425,000 યુનિટ રહેવાનો અંદાજ લગાવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષે 352,000 યુનિટ હતું.

તેમણે સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ, FY26 માટે ઓટો ઉદ્યોગમાં 5-6 ટકાનો વિકાસ અંદાજ મૂક્યો હતો. ઓટો ઉદ્યોગ સંસ્થા, SIAM ના ડેટા અનુસાર, તહેવારોની માંગ અને GST સુધારાને કારણે ઓક્ટોબરમાં સ્થાનિક પેસેન્જર વાહનનું જથ્થાબંધ વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે 17.2 ટકા વધીને 460,739 યુનિટ થયું હતું.

કંપની મુજબના ડેટા અનુસાર, ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સે નવેમ્બરમાં સ્થાનિક જથ્થાબંધ વેચાણમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું. કંપનીએ 57,436 યુનિટ મોકલ્યા, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં 22 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રાએ 56,336 યુનિટ વેચ્યા, જે 21.9 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડિયાનું સ્થાનિક જથ્થાબંધ વેચાણ 4.3 ટકા વધીને 50,340 યુનિટ થયું. નવેમ્બરમાં ટોયોટા કિર્લોસ્કર મોટરનું સ્થાનિક જથ્થાબંધ વેચાણ 30,085 યુનિટ થયું, જે 19.5 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

ટોયોટાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વરિન્દર વાધવાએ જણાવ્યું હતું કે તહેવારોની માંગ, GST સુધારા અને અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર એરો એડિશન અને ફોર્ચ્યુનર લીડર એડિશન જેવા નવા મોડેલોની સફળતાએ કંપનીના વેચાણ વૃદ્ધિમાં ફાળો આપ્યો છે.

