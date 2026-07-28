Swiggy Instamart CEO અમિતેશ કુમાર ઝાએ રાજીનામું આપ્યું; મિન્ત્રાના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ નંદિતા સિંહાને નવા સીઈઓ તરીકે નિયુક્ત
આ નિમણૂક એવા સમયે થઈ છે જ્યારે સ્વિગીએ તેના પબ્લિક લિસ્ટિંગ પછી ઘણા નેતૃત્વ ફેરફારો કર્યા છે.
Published : July 28, 2026 at 3:49 PM IST
નવી દિલ્હી: સ્વિગી લિમિટેડે મંગળવારે તેના ઇન્સ્ટન્ટ કોમર્સ બિઝનેસ, ઇન્સ્ટામાર્ટમાં મોટા નેતૃત્વ પરિવર્તનની જાહેરાત કરી. આના ભાગ રૂપે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (સીઈઓ) અમિતેશ કુમાર ઝાએ કંપનીની બહાર નવી તકો મેળવવા માટે તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે.
ફૂડ ડિલિવરી અને ઇન્સ્ટન્ટ કોમર્સ પ્લેટફોર્મે મિન્ત્રાના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ નંદિતા સિંહાને ઇન્સ્ટામાર્ટના નવા સીઈઓ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ નિમણૂક 3 ઓગસ્ટ, 2026 થી અમલમાં આવશે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ઝાએ 28 જુલાઈના રોજ પોતાનું રાજીનામું સુપરત કર્યું હતું અને તાત્કાલિક અસરથી સ્વિગીની સિનિયર મેનેજમેન્ટ ટીમમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. સ્વિગી તેમના યોગદાનને સ્વીકારે છે અને ઇન્સ્ટામાર્ટના વિસ્તરણના મહત્વપૂર્ણ તબક્કા દરમિયાન તેમની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરે છે.
"તમને જણાવવા માટે કે ઇન્સ્ટામાર્ટના સીઈઓ અમિતેશ કુમાર ઝાએ અન્ય તકો મેળવવા માટે રાજીનામું આપ્યું છે અને હવે તેઓ કંપનીના સિનિયર મેનેજમેન્ટ પર્સનલ ('SMP') નથી," કંપનીએ એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું.
કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કંપની તેમના સમય દરમિયાન અમિતેશ કુમાર ઝા દ્વારા આપવામાં આવેલા મૂલ્યવાન યોગદાન અને માર્ગદર્શનની પ્રશંસા કરે છે."
મિન્ત્રાના સીઈઓ તરીકે સેવા આપ્યા બાદ સિંહા ઇન્સ્ટામાર્ટમાં જોડાયા. તેમને ગ્રાહક વ્યવસાયોમાં બે દાયકાથી વધુનો અનુભવ છે અને તેમણે મિન્ત્રા, ફ્લિપકાર્ટ, બ્રિટાનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરમાં નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ નિભાવી છે. તેમનો અનુભવ ફેશન, ઈ-કોમર્સ અને ફાસ્ટ-મૂવિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ (FMCG) ક્ષેત્રોમાં ફેલાયેલો છે, જે તેમને ભારતના કન્ઝ્યુમર ઇન્ટરનેટ ઇકોસિસ્ટમમાં સૌથી અનુભવી એક્ઝિક્યુટિવ બનાવે છે.
આ નિમણૂક એવા સમયે થઈ છે જ્યારે સ્વિગીએ તેની પબ્લિક લિસ્ટિંગ પછી અનેક નેતૃત્વ ફેરફારો જોયા છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં, કંપનીમાંથી ઘણા વ્યક્તિઓએ રાજીનામું આપ્યું છે, જેમાં કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર એમ. શ્રીધર, સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર સાહિલ બરુઆ, નોમિની ડિરેક્ટર્સ સુમેર જુનેજા, આનંદ ડેનિયલ અને રોજર ક્લાર્ક રબાલિસ, સહ-સ્થાપક લક્ષ્મી નંદન રેડ્ડી ઓબુલ અને ઇન્સ્ટામાર્ટના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ અંકિત જૈન અને હરિ કુમારનો સમાવેશ થાય છે.
નિમણૂક પર ટિપ્પણી કરતા, સ્વિગી ગ્રુપના સીઈઓ શ્રીહર્ષ મજેટીએ સિંહાને "ભારતના સૌથી સફળ ગ્રાહક ઇન્ટરનેટ લીડર્સમાંના એક" તરીકે વર્ણવ્યા. તેમણે કહ્યું કે તેમનું મજબૂત ગ્રાહકો પર ફોકસ અને ઓપરેશનલ કુશળતા ઇન્સ્ટામાર્ટને તેના વિકાસના આગલા તબક્કામાં લઈ જવામાં મદદ કરશે. તેમણે ઝાના નેતૃત્વ બદલ આભાર પણ માન્યો. તેમણે નોંધ્યું કે ઝાએ 'નોઇસ' જેવી પહેલ શરૂ કરીને, ઇન્સ્ટામાર્ટની ડિફરન્શિયેશન સ્ટ્રેટેજીને મજબૂત બનાવીને અને તેના યોગદાન માર્જિનમાં સુધારો કરીને, એક મહત્વપૂર્ણ સમયગાળામાંથી ઝડપી કોમર્શિયલ વ્યવસાયને આગળ ધપાવ્યો.
પોતાની નવી ભૂમિકા વિશે બોલતા, નંદિતા સિંહાએ કહ્યું, "હું લાંબા સમયથી ઇન્સ્ટામાર્ટ ટીમના કાર્યની પ્રશંસા કરું છું. આ એક મજબૂત ગ્રાહક-પ્રથમ સંસ્કૃતિ, ઉત્તમ પ્રતિભા અને નોંધપાત્ર વૃદ્ધિની તકો ધરાવતો વ્યવસાય છે. ઇન્સ્ટામાર્ટ ભારતમાં રોજિંદા જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓની ખરીદીનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, અને હું મારા સાથીદારો, ભાગીદારો અને ગ્રાહકો સાથે કામ કરીને તેના વિકાસના આગામી તબક્કાને આકાર આપવા માટે આતુર છું."