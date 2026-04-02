ભારતમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 272 લાખ ટન સુધી પહોંચ્યું; પરંતુ મિલો થઈ રહી છે બંધ, જાણો કારણ
ISMA અનુસાર, ભારતમાં ખાંડનું ઉત્પાદન 9% વધીને 27.231 મિલિયન ટન થયું છે, જેના કારણે ખાંડ મિલોને બાકી લેણાં ચૂકવવા અને MSPમાં વધારો કરવાની માંગણીઓ થઈ.
Published : April 2, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 5:14 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન સુગર એન્ડ બાયો-એનર્જી પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન (ISMA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના આંકડા અનુસાર, ભારતના ખાંડ ઉત્પાદનમાં ચાલુ ખાંડ સીઝન 2025-26માં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, દેશનું કુલ ખાંડ ઉત્પાદન આશરે 9 ટકા વધીને 27.231 મિલિયન ટન થયું છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં 24.878 મિલિયન ટન હતું.
રાજ્યની પરિસ્થિતિ અને મિલ કામગીરી
ઉત્પાદનમાં આ વધારા છતાં, કાર્યરત ખાંડ મિલોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. માહિતી અનુસાર, હાલમાં ફક્ત 56 મિલો કાર્યરત છે, જે ગયા વર્ષે આ સમયે 95 મિલો હતી.
મુખ્ય ઉત્પાદક રાજ્યોમાં પરિસ્થિતિ નીચે મુજબ છે:
ઉત્તર પ્રદેશ: અહીં ઉત્પાદન આશરે 8.75 મિલિયન ટન રહ્યું છે, જે ગયા વર્ષ જેટલું જ છે. જોકે, રાજ્યમાં ફક્ત 28 મિલો કાર્યરત છે, જે ગયા વર્ષે 48 મિલો હતી.
મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટક: આ બંને રાજ્યોમાં ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. મહારાષ્ટ્રનું ઉત્પાદન ગયા વર્ષે 8.026 મિલિયન ટનથી વધીને 9.93 મિલિયન ટન થયું છે. કર્ણાટકમાં ગયા વર્ષે 3.994 મિલિયન ટનથી વધીને 4.79 મિલિયન ટન ઉત્પાદન થયું છે.
MSPમાં વધારાની માંગ
ખાંડની મોસમ તેના અંતિમ તબક્કામાં પ્રવેશી રહી હોવાથી, ઉદ્યોગે સરકારને લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ટૂંક સમયમાં વધારવા વિનંતી કરી છે. ISMA જણાવે છે કે વધતા ઉત્પાદન ખર્ચ અને મિલોને મળતા નીચા ભાવ ખાંડ મિલોની નાણાકીય સ્થિતિ પર દબાણ લાવી રહ્યા છે. આનાથી ખેડૂતોને શેરડીની ચુકવણીમાં વિલંબ (બાકી) થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે. ઉદ્યોગ માને છે કે MSPમાં સુધારો મિલોની કાર્યક્ષમતા જાળવી રાખશે અને ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરશે.
ઇથેનોલ અને અન્ય પડકારો
ભૌગોલિક રાજકીય અનિશ્ચિતતાઓ અને ક્રૂડ ઓઇલના વધતા ભાવ વચ્ચે ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમને વેગ આપવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂકે છે. આનાથી માત્ર ઉર્જા સુરક્ષામાં વધારો થશે નહીં પરંતુ ખાંડ ક્ષેત્ર માટે વધારાની આવક પણ ઉત્પન્ન થશે.
બીજી બાજુ, બજારમાં LPG પુરવઠાના અવરોધોને કારણે ખાંડના વપરાશ પર પણ અસર પડી છે. ઘણી ખાદ્ય સંસ્થાઓ અને હોટલોના કામચલાઉ બંધ અથવા મર્યાદિત કામગીરીને કારણે ખાંડની માંગમાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે ઉદ્યોગ માટે ચિંતા વધી છે.
