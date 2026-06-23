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ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારની ખૂબ નજીક; જુલાઈના મધ્ય સુધીમાં હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા

સત્તાવાર સૂત્રો અનુસાર, આ કરારનો લગભગ 99 ટકા ભાગ પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપી દેવાયું છે. બાકીના 1 ટકામાં ટેકનિકલ ગૂંચવણોને ઉકેલવાની છે

સત્તાવાર સૂત્રો અનુસાર, આ કરારનો લગભગ 99 ટકા ભાગ પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપી દેવાયું છે. બાકીના 1 ટકામાં ટેકનિકલ ગૂંચવણોને ઉકેલવાની છે
સત્તાવાર સૂત્રો અનુસાર, આ કરારનો લગભગ 99 ટકા ભાગ પહેલાથી જ અંતિમ સ્વરૂપ આપી દેવાયું છે. બાકીના 1 ટકામાં ટેકનિકલ ગૂંચવણોને ઉકેલવાની છે (X/@USAmbIndia)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 3:47 PM IST

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નવી દિલ્હી: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર (BTA) અંગેની વાતચીત અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોર અને યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​(USTR) જેમીસન ગ્રીરના નિવેદનોથી સ્પષ્ટ છે કે બંને દેશો આ ઐતિહાસિક કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે નિર્ણાયક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે. આ કરારના અમલીકરણથી બંને દેશો વચ્ચે ન માત્ર આર્થિક સંબંધો મજબૂત થશે પરંતુ વેપાર માટે નવા માર્ગો પણ ખુલશે.

વાતચીતનો અંતિમ તબક્કો ચાલુ

યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ ​​જેમીસન ગ્રીર હાલમાં નવી દિલ્હીની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેઓ કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલ સાથે ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકોના અનેક રાઉન્ડ કરી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર ગ્રીરનું સ્વાગત કરતા, યુએસ એમ્બેસેડર સર્જિયો ગોરે જણાવ્યું હતું કે, બંને દેશો એક મજબૂત વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે. તેમણે આને બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવા તરફ એક મુખ્ય પગલું ગણાવ્યું.

99% વાતચીત પૂર્ણ; જુલાઈના મધ્યમાં સમયમર્યાદા

સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કરારના લગભગ 99 ટકા ભાગને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. બંને દેશોના અધિકારીઓ હવે બાકીની 1 ટકા ટેકનિકલ અને લીગલ ગૂંચવણોને ઉકેલવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં મુખ્ય વાટાઘાટકારોના સ્તરે સફળ બેઠકો યોજાઈ હતી. વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે બંને દેશો ટૂંક સમયમાં બાકી રહેલા મુદ્દાઓનું નિરાકરણ લાવશે, અને આ વચગાળાના કરારના પ્રથમ તબક્કા પર જુલાઈના મધ્ય સુધીમાં હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે.

24 જુલાઈની સમયમર્યાદા અને ટેરિફનું દબાણ

આ વાતચીતમાં તાજેતરના વેગ પાછળ 24 જુલાઈની સમયમર્યાદાને એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ માનવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, અમેરિકા દ્વારા તેના વેપાર ભાગીદારો પર લાદવામાં આવેલ 10 ટકાનો કામચલાઉ વધારાનો ટેરિફ 24 જુલાઈના રોજ સમાપ્ત થવાનો છે. ભારત તેના સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રોને ભવિષ્યના ટેરિફ આંચકાઓથી બચાવવા માટે આ સમયમર્યાદા પહેલા કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

ક્ષેત્રોને સીધો ફાયદો થશે

આ વચગાળાનો કરાર ભવિષ્યમાં વ્યાપક, વ્યાપક વેપાર સોદા માટે પાયા તરીકે કામ કરશે. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, સ્થાનિક બજારોને સુરક્ષિત રાખવા માટે કૃષિ જેવા સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોને આ સોદામાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, IT, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને અદ્યતન ઉત્પાદન જેવા ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે. બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર પહેલાથી જ $220 બિલિયનના આંકને વટાવી ગયો છે, અને આ કરારથી વધુ વધારો થવાની સંભાવના છે. બંને બજારોમાં સેંકડો માલ પર ટેરિફ ઘટાડવાથી ગ્રાહકો અને વ્યવસાયોને સીધો ફાયદો થશે.

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