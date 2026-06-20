ETV Bharat / business

અમેરિકા-ઈરાન સમજૂતીથી વૈશ્વિક તેલ બજારને રાહત, હોર્મુઝ માર્ગે પુરવઠો સામાન્ય થવાની આશા

હાલમાં લગભગ 40 વેરી લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર્સ (VLCCs) એટલે કે સુપરટેન્કરો ફારસી ખાડીમાં ઊભા છે અને જળમાર્ગ સંપૂર્ણપણે ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા વેપારી જહાજ
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા વેપારી જહાજ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : વૈશ્વિક ઊર્જા બજાર માટે એક મોટી રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલો તાજેતરનો સમજૂતી કરાર કાયમી રીતે અમલમાં રહે છે, તો વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગોમાંના એક એવા 'હોર્મુઝ જળમાર્ગ'માંથી કાચા તેલનો પુરવઠો ફરીથી સામાન્ય થઈ જશે. હાલમાં લગભગ 40 વેરી લાર્જ ક્રૂડ કેરિયર્સ (VLCCs) એટલે કે સુપરટેન્કરો ફારસી ખાડીમાં ઊભા છે અને જળમાર્ગ સંપૂર્ણપણે ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ જહાજોમાં અંદાજે 8 કરોડ બેરલ બિન-પ્રતિબંધિત કાચું તેલ ભરાયેલું છે.

વધારાના તેલનો વિશાળ જથ્થો

શિપિંગ ટ્રેકિંગ ડેટા ફર્મ 'વોર્ટેક્સા'ના આંકડા મુજબ, આ 40 સુપરટેન્કરો ઉપરાંત ખાડી વિસ્તારમાં ઈરાનના પોતાના તેલ ટેન્કરો અને અનેક નાના જહાજો પણ તૈનાત છે. નિષ્ણાતોના મતે, જો આ તમામ જહાજોને ગણતરીમાં લેવામાં આવે તો બજારમાં આવવા માટે તૈયાર કાચા તેલની વાસ્તવિક માત્રા આ આંકડા કરતાં ઘણી વધુ હોઈ શકે છે. અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષથી ઊભા થયેલા વિક્ષેપો પહેલાં આ માર્ગથી દરરોજ અંદાજે 1.5 કરોડ બેરલ કાચું તેલ એશિયાઈ દેશોમાં મોકલવામાં આવતું હતું.

એશિયાઈ બજારો તરફ આગળ વધતા ટેન્કરો

તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, 21 સુપરટેન્કરોએ પહેલેથી જ એશિયા તરફ આગળ વધવાના સંકેતો આપ્યા છે. તેમાંના 5 ટેન્કરો સીધા ચીન તરફ રવાના થઈ રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય 5 ટેન્કરો મલેશિયા અને સિંગાપુર નજીક આવેલા 'શિપ-ટુ-શિપ' ટ્રાન્સફર હબ તરફ જઈ રહ્યા છે. ઉપરાંત, સાઉદી અરેબિયાના ત્રણ સુપરટેન્કરો ઓમાનની ખાડીમાં સામાન્ય ગતિએ આગળ વધતા જોવા મળ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે વેપારી જહાજોની અવરજવર ધીમે ધીમે ફરી સામાન્ય બની રહી છે.

ઈરાનના નવા કડક નિયમો

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ સમજૂતી થઈ હોવા છતાં, ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થતા જહાજો માટે નવા અને કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે.

48 કલાક અગાઉ નોંધણી ફરજિયાત: તમામ જહાજ માલિકો અને ઓપરેટરોને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં પ્રવેશ કરતા ઓછામાં ઓછા 48 કલાક પહેલાં ટ્રાન્ઝિટ માટે અરજી કરવી પડશે.

પરમિટ અને વીમો જરૂરી: ખાડી વિસ્તારમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળતી વખતે કોઈપણ પ્રકારના વિલંબને ટાળવા માટે જહાજો પાસે માન્ય પરમિટ અને વિશેષ દરિયાઈ વીમો હોવો ફરજિયાત રહેશે.

બજાર પર અસર

આ સમજૂતીના સમાચાર બહાર આવતા જ વૈશ્વિક બજારમાં કાચા તેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. કાચા તેલના ભાવ ઘટીને અંદાજે 75 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે તેલના ભાવમાં થયેલા આ ઘટાડાથી આગામી સમયમાં વૈશ્વિક સ્તરે મોંઘવારી ઘટાડવામાં મોટી મદદ મળશે. જોકે, આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ સંસ્થાઓએ ચેતવણી આપી છે કે આ વિસ્તારમાં સુરક્ષા સંબંધિત જોખમો હજુ સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થયા નથી. તેથી જહાજોને અત્યંત સાવધાની રાખીને કામગીરી કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. LNG કેરિયર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સુરક્ષિત પસાર કરી દહેજ પહોચ્યું, વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે ભારત માટે રાહતના સમાચાર
  2. ઈરાન ટોલ વિના હોર્મુઝ ખોલશે, લેન્ડમાઈન હટાવવાનું કામ કરવામાં આવશેઃ અમેરિકી અધિકારી

TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
CRUDE OIL PRICE DROP
STRAIT OF HORMUZ REOPENING
HORMUZ OPENING
US IRAN PEACE DEAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.