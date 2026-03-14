જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ 8 અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેશે, તો ક્રૂડ ઓઇલ $150 સુધી પહોંચશે; વૈશ્વિક ફુગાવાનો માહોલ સર્જાશે
નુવામાના એક અહેવાલ મુજબ, જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ 8 અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેશે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ $150 સુધી પહોંચી જશે.
Published : March 14, 2026 at 11:23 AM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવે વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં આંચકા ફેલાવ્યા છે. જો વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' બંધ કરવામાં આવે તો વિશ્વ ગંભીર ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી શકે છે. સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન પ્લેટફોર્મ નુવામાના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, જો આ માર્ગ 4 થી 8 અઠવાડિયા સુધી બંધ રહેશે, તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $150 ના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી શકે છે.
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વિશ્વનો સૌથી વ્યસ્ત અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ પરિવહન માર્ગ છે. વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાનો આશરે 20% થી 25% આ સાંકડા જળમાર્ગમાંથી પસાર થાય છે. આંકડા અનુસાર, દરરોજ આશરે 20 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલનું પરિવહન આ સામુદ્રધુનીમાંથી થાય છે. વધુમાં, વિશ્વના લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) પુરવઠાનો નોંધપાત્ર ભાગ પણ આ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. આ માર્ગમાં કોઈપણ વિક્ષેપ સીધા વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનના ભંગાણમાં પરિણમશે.
$150 નું સ્તર અને આર્થિક અસર
નુવામા રિપોર્ટ ચેતવણી આપે છે કે જો તણાવ વધુ વધશે, તો આગામી એકથી બે મહિનામાં તેલના ભાવ $110 અને $150 ની વચ્ચે વધઘટ થઈ શકે છે. જો કે, $150 ના ભાવ બિંદુ "માંગ વિનાશ" - માંગમાં ઘટાડો - ને પણ ઉત્તેજિત કરશે કારણ કે આવા અતિશય દરે તેલ ખરીદવું ઘણા દેશો માટે આર્થિક રીતે અવ્યવહારુ બનશે. આનાથી માત્ર પરિવહન ખર્ચમાં વધારો થશે નહીં પરંતુ વીજળી ઉત્પાદન અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે દૈનિક જરૂરિયાતોથી લઈને ઉત્પાદિત માલ સુધીની લગભગ દરેક વસ્તુના ભાવમાં પણ વધારો થશે.
શું વ્યૂહાત્મક અનામતો છેલ્લી આશા છે?
પુરવઠા પરના આ ભારે દબાણને દૂર કરવા માટે, વિશ્વભરના રાષ્ટ્રો તેમના 'સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ અનામતો' (SPR) નો ઉપયોગ કરી શકે છે. અહેવાલ મુજબ, બજારમાં 300 થી 400 મિલિયન બેરલ તેલ છોડવાથી વધતી કિંમતોમાંથી કામચલાઉ રાહત મળી શકે છે. જો કે, નિષ્ણાતો ચેતવણી આપે છે કે આ ફક્ત એક સ્ટોપગેપ માપ હશે. ભવિષ્યમાં આ અનામતોને ફરીથી ભરવાની જરૂર પડશે, જે ફરી એકવાર તેલની માંગમાં વધારો કરશે અને કિંમતોમાં વધારો રાખશે.
ભારત માટે વધતી ચિંતાઓ
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતના 85% થી વધુ આયાત કરે છે. તેલના ભાવમાં $10 નો વધારો પણ ભારતના ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) અને સ્થાનિક ફુગાવા પર સીધી અસર કરે છે. જો તેલના ભાવ $150 સુધી પહોંચે છે, તો તે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ભારે વધારો લાવી શકે છે, અને રૂપિયાને પણ નબળા બનાવી શકે છે.
હાલમાં, સમગ્ર વિશ્વની નજર પશ્ચિમ એશિયામાં થઈ રહેલા વિકાસ પર ટકેલી છે. જો આ ગતિરોધ લંબાય છે, તો વૈશ્વિક બજાર આર્થિક મંદી અને ઊંચા ફુગાવાના તબક્કામાં પ્રવેશી શકે છે.
