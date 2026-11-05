દિવાળી પહેલા શેર માર્કેટમાં તેજી, સેન્સેક્સ 1500 પોઇન્ટનો ઉછાળો, નિફ્ટીમાં પણ તેજી
ગુરુવારે BSE સેન્સેક્સ 1,486.39 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 78,787.79 પર પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી 415.75 પોઈન્ટ વધીને 24,376.35 પર પહોંચી હતી.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 10:06 AM IST
મુંબઈ: ગુરુવારે BSE સેન્સેક્સ 1,486.39 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 78,787.79 ના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. નિફ્ટી 415.75 પોઈન્ટના વધારા સાથે 24,376.35 પર બંધ થઈ હતી.
બેંકિંગ, ઓટો, સિમેન્ટ, ફાઇનાન્શિયલ અને રિયલ્ટી સેક્ટરના મોટાભાગના શેરોમાં તેજી જોવા મળી હતી. રોકાણકારોએ મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં મૂડી રોકાણ કર્યું હતું.
સિમેન્ટ, ઓટો અને ફાઇનાન્શિયલ શેરો સહિતના વિવિધ સેક્ટરલ સૂચકાંકોમાં 2.50 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો હતો. 'નિફ્ટી સિમેન્ટ'માં 2.74% નો વધારો થયો હતો, જ્યારે 'નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ'માં 2.40% નો ઉછાળો નોંધાયો હતો. 'નિફ્ટી બેંક' 1.71% વધીને 56,867.80 ના સ્તરે પહોંચી હતી. 'નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક'માં 1.89% અને 'નિફ્ટી PSU બેંક'માં 1.19% નો વધારો થયો હતો, જ્યારે 'રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ' 2.24% ઉછળ્યો હતો.
'IT ઇન્ડેક્સ'માં 1.74% અને 'મીડિયા ઇન્ડેક્સ'માં 1.84% નો વધારો નોંધાયો હતો.
'નિફ્ટી મિડકેપ 100' માં 1.24% અને 'નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100' માં 1.26% નો વધારો જોવા મળ્યો હતો. 'નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250' લગભગ 1.44% વધ્યો હતો, જ્યારે 'નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250' માં 2.02% નો મજબૂત ઉછાળો નોંધાયો હતો.
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