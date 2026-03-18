શેરબજારમાં આંશિક તેજી, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી ઉછાળા સાથે ખુલ્યા, નિફ્ટી 23,700 ની નજીક

આઈટી અને ઓટો સેક્ટરમાં ઉછાળાને કારણે સેન્સેક્સ 296 પોઈન્ટ અને નિફ્ટી 50 પોઈન્ટ વધીને સતત ત્રીજા દિવસે ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 11:09 AM IST

મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારમાં બુધવારે સતત ત્રીજા દિવસે ઉછાળો જોવા મળ્યો. પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને કારણે ગયા અઠવાડિયે થયેલા તીવ્ર ઘટાડા બાદ, બજાર હવે સુધરવા લાગ્યું છે. બંને ફ્રન્ટલાઈન સૂચકાંકો - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી - વધારા સાથે ખુલ્યા, જેનાથી રોકાણકારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

બજારની શરૂઆતનો ફાયદો

બુધવારે સવારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો સેન્સેક્સ 296 પોઈન્ટ અથવા 0.39 ટકા વધીને 76,367 પર ખુલ્યો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી લગભગ 50 પોઈન્ટ વધીને 23,632 પર ખુલ્યો, જે 0.22 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ટ્રેડિંગના શરૂઆતના કલાકોમાં, નિફ્ટીએ મહત્વપૂર્ણ 23,700 સ્તરને સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

સ્મોલકેપ અને મિડકેપ પ્રદર્શન

સ્મોલકેપ શેરોમાં વ્યાપક બજારમાં સૌથી મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 ઇન્ડેક્સ 0.51 ટકા વધ્યો, જ્યારે સ્મોલકેપ 100 અને 250 ઇન્ડેક્સ 0.39 ટકા વધ્યા. મિડકેપ સેગમેન્ટમાં પણ સકારાત્મક વલણ જોવા મળ્યું, જેમાં વિવિધ નિફ્ટી મિડકેપ સૂચકાંકો 0.30 ટકા સુધી વધ્યા.

નિફ્ટી આઇટી: પાછલા સત્રમાં નબળા પ્રદર્શન પછી, ઇન્ડેક્સ 1 ટકા વધીને 29,063.95 પર પહોંચ્યો. ટેક મહિન્દ્રા અને ટીસીએસ જેવા શેરોમાં મજબૂત ખરીદી જોવા મળી.

નિફ્ટી ઓટો: ઇન્ડેક્સ 0.87 ટકા વધીને 25,335.50 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. મારુતિ સુઝુકી અને ટાટા મોટર્સ જેવા શેરોમાં મજબૂતી જોવા મળી.

તણાવગ્રસ્ત ક્ષેત્રો અને ઘટતા શેર

બીજી તરફ, મેટલ અને કેમિકલ ક્ષેત્રો દબાણ હેઠળ રહ્યા. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ સૌથી મોટો લુઝર હતો, 0.75 ટકા ઘટ્યો. મુખ્ય લુઝરમાં HDFC બેંક, ICICI બેંક, હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ અને JSW સ્ટીલનો સમાવેશ થાય છે.

બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે 23,700–23,750 સ્તર નિફ્ટી માટે મજબૂત પ્રતિકાર ક્ષેત્ર છે. જો બજાર આ સ્તરથી ઉપર રહેવામાં સફળ રહે છે, તો તે 23,850 સુધી વધી શકે છે. ઘટાડા તરફ, તાત્કાલિક સપોર્ટ 23,400–23,450 પર દેખાય છે.

એશિયન બજારોમાં પણ મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. જાપાનનો નિક્કી 225 ઇન્ડેક્સ 2 ટકાથી વધુ વધ્યો, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 4 ટકાના મોટા વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. જોકે, નિષ્ણાતોએ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ભૂ-રાજકીય તણાવ પર સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે.

