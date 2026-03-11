ETV Bharat / business

મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ વચ્ચે શેરબજાર ખુલ્યું, સેન્સેક્સ 109 પોઈન્ટ ઘટીને 78,096 પર, નિફ્ટી 24,234 પર પહોંચ્યો

મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ અને હોર્મુઝ તણાવ વચ્ચે શેરબજાર ખુલ્યું, સેન્સેક્સ-નિફ્ટીમાં નજીવો ઘટાડો થયો, જ્યારે મિડકેપ અને મેટલ શેરોમાં તેજી જોવા મળી.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
મુંબઈ : મધ્ય પૂર્વમાં વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને યુએસ-ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ ઈરાન યુદ્ધના ઉગ્રતા વચ્ચે બુધવારે ભારતીય શેરબજારો નરમાઈથી ખુલ્યા હતા. ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાની આશંકા વચ્ચે રોકાણકારોએ સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવ્યું હતું, જેના કારણે બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો સહેજ નીચા સ્તરે ખુલ્યા હતા.

સવારે 9:25 વાગ્યા સુધીમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 109 પોઈન્ટ (0.14%) ઘટીને 78,096 પર પહોંચી ગયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 26 પોઈન્ટ (0.11%) ઘટીને 24,234 પર પહોંચી ગયો. આ બજારની અસ્થિરતા મુખ્યત્વે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા અને સ્ટેગફ્લેશન (આર્થિક મંદી અને ફુગાવા) અંગેની ચિંતાઓને કારણે છે.

ક્ષેત્રવાર કામગીરી: બેંકો દબાણ હેઠળ, ધાતુઓ ચમકી

બજારમાં ઘટાડાનું નેતૃત્વ ખાનગી બેંકો અને નાણાકીય સેવાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. નિફ્ટી ખાનગી બેંક ઇન્ડેક્સમાં 0.73% ઘટાડો થયો હતો. આ ઉપરાંત, FMCG ક્ષેત્ર પણ લાલ નિશાનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું હતું. બીજી તરફ, ઘટાડા છતાં, મીડિયા, મેટલ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ ક્ષેત્રોમાં સારો વધારો જોવા મળ્યો. મેટલ ક્ષેત્ર 1.58%ના વધારા સાથે અને મીડિયા ઇન્ડેક્સ 1.52%ના વધારા સાથે ટોચના લાભકર્તાઓમાં સામેલ હતું.

મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો

રસપ્રદ વાત એ છે કે, લાર્જ-કેપ શેરો (બ્લુ-ચિપ) વેચવાલી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સ્મોલ-કેપ અને મિડ-કેપ શેરોમાં તેજી જોવા મળી રહી હતી. નિફ્ટી મિડકેપ 100 માં 0.72% અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100માં 0.85%નો વધારો થયો હતો, જે બજારમાં પસંદગીયુક્ત ખરીદી દર્શાવે છે.

ક્રૂડ ઓઇલ અને વૈશ્વિક બજાર સૂચકાંકો

ઇરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ખાણો નાખવાના અહેવાલો અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બદલાની ચેતવણીને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અસ્થિર થયા છે. જોકે, કેટલાક દેશોએ તેમના કટોકટીના ક્રૂડ અનામતનો ઉપયોગ કરવાના અહેવાલોને પગલે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ $120 થી ઘટીને $87.40 પ્રતિ બેરલ થયા છે. એશિયન બજારોમાં, જાપાનના નિક્કી અને દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી મજબૂત વધારા સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

સંસ્થાકીય રોકાણકારોની ભૂમિકા

માહિતી અનુસાર, 10 માર્ચે, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FII) એ રૂ. 4,685 કરોડનું ચોખ્ખું વેચાણ કર્યું હતું, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો (DII) એ રૂ. 6,250 કરોડની ખરીદી કરીને બજારને ટેકો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

વિશ્લેષકો માને છે કે 23,700–24,080 ઝોન નિફ્ટી માટે મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરશે, જ્યારે 24,370–24,416 ના સ્તરે પ્રતિકાર જોઈ શકાય છે.

