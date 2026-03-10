શેર બજાર રિકવરી સાથે બંધ; સેન્સેક્સ 640 પોઈન્ટ વધ્યો અને નિફ્ટી 24,250 ની ઉપર બંધ
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટતાં બજારમાં સુધારો થયો; સેન્સેક્સ 640 પોઈન્ટ વધ્યો અને નિફ્ટી 24,261 ની ઉપર બંધ થયો.
Published : March 10, 2026 at 4:43 PM IST
મુંબઈ: મંગળવાર ભારતીય શેરબજાર માટે નોંધપાત્ર રાહત લાવ્યો. છેલ્લા બે સત્રોમાં ભારે વેચવાલી બાદ, શેરબજાર વધારા સાથે બંધ થયું. ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધના નિકટવર્તી અંતનો સંકેત આપતા યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદને રોકાણકારોમાં નવો ઉત્સાહ ફેલાવ્યો.
ટ્રેડિંગના અંતે, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) સેન્સેક્સ 639.82 પોઈન્ટ અથવા 0.82% વધીને 78,205.98 પર બંધ થયો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) નિફ્ટી 50 પણ 233.50 પોઈન્ટ અથવા 0.97% વધીને 24,261.60 પર પહોંચ્યો. આજે બજારમાં વ્યાપક ખરીદી જોવા મળી, જેના કારણે રોકાણકારોની સંપત્તિમાં લગભગ ₹4 લાખ કરોડનો વધારો થયો.
ઉછાળાના મુખ્ય કારણો
બજારમાં આ ઉછાળાનું સૌથી મોટું કારણ વૈશ્વિક તણાવમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથેનો સંઘર્ષ "ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં" ઉકેલાઈ શકે છે. આ નિવેદન બાદ, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો, જે ભારત જેવા તેલ આયાત કરતા દેશ માટે અત્યંત સકારાત્મક સમાચાર છે.
ક્ષેત્રવાર કામગીરી
આજના સત્રમાં ઓટો સેક્ટરનું પ્રભુત્વ રહ્યું. નિફ્ટી ઓટો ઇન્ડેક્સ સૌથી વધુ વધ્યો હતો, જેમાં ટાટા મોટર્સ, આઇશર મોટર્સ અને મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા જેવા શેરોમાં 3% થી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસમાં પણ નોંધપાત્ર ખરીદી જોવા મળી હતી. જોકે, આઇટી અને તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રો સુસ્ત રહ્યા અને નુકસાન સાથે બંધ થયા. મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકો મુખ્ય સૂચકાંકો કરતાં વધુ સારો દેખાવ કરે છે; નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 2% થી વધુ વધ્યો.
નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અને ટેકનિકલ સ્તરો
બજારના નિષ્ણાતો માને છે કે જો નિફ્ટી 24,300 સ્તરને પાર કરવામાં અને તેનાથી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો તેજી 24,600 સુધી લંબાઈ શકે છે. ઘટાડા પર, 24,000 સ્તર મજબૂત સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે. વિશ્લેષકોના મતે, આગામી દિવસોમાં બજારની ચાલ મોટાભાગે મધ્ય પૂર્વની ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિ અને વૈશ્વિક આર્થિક ડેટા પર આધારિત રહેશે.
આજના સુધારાથી રોકાણકારોને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે જેઓ છેલ્લા બે દિવસમાં બજારના તીવ્ર ઘટાડાથી ચિંતિત હતા. હવે બધાની નજર ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે આગામી રાજદ્વારી પગલાં પર છે.
