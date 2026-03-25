શેર બજારની તેજી સાથે શરૂઆત, સેન્સેક્સમાં 720 પોઇન્ટનો ઉછાળો; નિફ્ટી 23100ની પાર

స్టాక్ మార్కెట్ ఎక్స్ఛేంజ్ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 9:41 AM IST

મુંબઇ: પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિની આશા સાથે બીજો દિવસ પણ ગ્લોબલ બજારનો મૂડ સારો છે. ગિફ્ટ નિફ્ટીમાં 200 પોઇન્ટ કરતા વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. એશિયામાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે. નિક્કેઇ 3 ટકા ઉપર ચઢ્યો છે. ડાઓ ફ્યૂચર્સે 400 પોઇન્ટ કરતા વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.

નિફ્ટી 23000ની ઉપર

ઇરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધમાં તણાવ ઓછો થવાની આશામાં 25 માર્ચે ભારતીય ઇન્ડેક્સ તેજી સાથે ખુલ્યા હતા અને નિફ્ટી 23000ની ઉપર હતો.

સેન્સેક્સ 706.74 પોઇન્ટ અથવા 0.95 ટકા ઉછળીને 74,775.19 પર અને નિફ્ટી 226.15 પોઇન્ટ અથવા 0.99 ટકા ચઢીને 23,138.55 પર જોવા મળ્યો હતો. લગભગ 1795 શેરમાં તેજી જ્યારે 467 શેરમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 143 શેરમાં કોઇ બદલાવ જોવા મળ્યો નહતો.

નિફ્ટી પર શ્રીરામ ફાઇનાન્સ, M&M,SBI, ટાઇટન કંપની, TMPV મોટા ગેનર્સમાં હતા જ્યારે ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક, પાવર ગ્રિડ કોર્પ અને ONGC લૂઝર્સમાં હતા.

રૂપિયો ઘટાડા સાથે ખુલ્યો

ભારતીય રૂપયો બુધવારે ડૉલરના મુકાબલે 93.95 પર ઘટાડા સાથે ખુલ્યો હતો જ્યારે મંગળવારે રૂપિયો 93.87 પર બંધ થયો હતો.

બજારમાં તેજીનું મુખ્ય કારણ

બજારના નિષ્ણાતોના મતે, આ નોંધપાત્ર તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવમાં ઘટાડો થવાના સંકેતો છે. રોકાણકારો આશાવાદી છે કે રાજદ્વારી પ્રયાસોથી પશ્ચિમ એશિયામાં પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. જોકે સંકેતો મિશ્ર રહ્યા છે, બજારે તેનું સકારાત્મક અર્થઘટન કર્યું છે. સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારો દ્વારા શોર્ટ-કવરિંગ અને ખરીદી પ્રવૃત્તિએ પણ બજારને ટેકો પૂરો પાડ્યો છે.

