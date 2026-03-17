માર્કેટમાં સતત બીજા દિવસે તેજી, સેન્સેક્સ 568 અને નિફ્ટી 172 પૉઈન્ટ્સના વધારા સાથે બંધ
ઓટો અને મેટલ શેરોમાં ઉછાળાને કારણે બજારમાં સતત બીજા દિવસે તેજી રહી
Published : March 17, 2026 at 5:26 PM IST
મુંબઈ: ભારતીય શેરબજાર માટે આજનો દિવસ રાહતનો દિવસ સાબિત થયો. મંગળવારે - અઠવાડિયાના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે - સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેએ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ યથાવત રાખ્યો. બજારમાં દિવસભર નોંધપાત્ર અસ્થિરતા જોવા મળી; જોકે, અંતે તેજીનો દબદબો રહ્યો અને બજાર લીલા નિશાનમાં બંધ થયું.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીની સ્થિતિ
આજે ટ્રેડિંગ બંધ થતાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, 568 પોઈન્ટ (0.75%) વધીને 76,070.84 પર બંધ થયો. દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો નિફ્ટી 172.35 પોઈન્ટ (0.74%) વધીને 23,581.15 ના સ્તરે પહોંચ્યો. બજાર સામાન્ય વધારા સાથે ખુલ્યું પરંતુ ત્યારબાદ સત્ર દરમિયાન વેચાણ દબાણને કારણે ઘટ્યું; જોકે, અંતિમ કલાકોમાં મજબૂત ખરીદીએ તેને ફરી પોઝિટિવ સાઈડ લઈ જવામાં મદદ કરી.
આ શેરોમાં જોવા મળી સૌથી વધુ તેજી
આજના બજારની તેજીમાં મેટલ અને ઓટો સેક્ટરના શેરોએ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. નિફ્ટીના ટૉપ ગેઇનર્સમાં, ટાટા સ્ટીલ, મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા (M&M) અને આઇશર મોટર્સ ટૉપ પરફોર્મર તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા. આ શેરોમાં થયેલા ઉછાળાથી એકંદર બજાર સેન્ટિમેન્ટને મજબૂતી મળી, જેણે તેને સકારાત્મક બનાવ્યું. વધુમાં, મિડકેપ અને સ્મોલકેપ સૂચકાંકોમાં પણ વધારો નોંધવામાં આવ્યો, જેના કારણે નાના રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોમાં સુધારો થયો.
આ સેક્ટરોએ કર્યા નિરાશ
મેટલ અને ઓટો સેક્ટરમાં ઉત્સવ હતો, પરંતુ IT અને FMCG સેક્ટરના શેરોએ આજે રોકાણકારોને નિરાશ કર્યા. આ ક્ષેત્રોમાં વેચવાલીનું દબાણ જોવા મળ્યું અને દિવસના ટૉપ લુઝર્સ તરીકે ઉભરી આવ્યા.
બજારમાં ગભરાટ ઘટ્યો
શેરબજાર માટે બીજા એક સારા સમાચારમાં, 'ભારત VIX' - જે બજારની અસ્થિરતા અથવા ચિંતાને માપે છે, તેમાં 8.39% નો નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાયો છે. તે હવે 19.79 ના સ્તરે સ્થિર થયો છે. VIX માં ઘટાડો એ સંકેત આપે છે કે રોકાણકારો બજાર પ્રત્યે વધુ વિશ્વાસ અનુભવવા લાગ્યા છે અને ભય ઓછો થઈ રહ્યો છે.
બજાર નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે આ ઉછાળો આ તબક્કે ફક્ત એક કરેક્શન છે અને તેને સંપૂર્ણ બજાર પલટાયું છે તેમ કહી શકાય નહીં. ટેકનિકલ વિશ્લેષકોના મતે, નિફ્ટી માટે 23,600 ના સ્તરને પાર કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. જો નિફ્ટી આ સ્તરથી ઉપર ટકી રહે છે, તો તે ટૂંક સમયમાં 23,800 થી 24,000 ની રેન્જને સ્પર્શી શકે છે. જો કે, નકારાત્મક બાજુએ, 23,300 ના સ્તરની નજીક મજબૂત રેઝિસ્ટન્ટ છે. નિષ્ણાંતોએ રોકાણકારોને રોકાણ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ ચાલુ છે.
