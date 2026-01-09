અમેરિકન ટેરિફની નવી આશંકાને કારણે શેરબજાર દબાણ હેઠળ, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી શરૂઆતમાં નીચા સ્તરે
સેન્સેક્સ 0.13 ટકા ઘટીને 84,073 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી 0.10 ટકા ઘટીને 26,850 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
Published : January 9, 2026 at 10:24 AM IST
મુંબઈ: શુક્રવારે શરૂઆતના કારોબારમાં ભારતીય શેરબજારમાં થોડી નબળાઈ જોવા મળી હતી. રશિયા પ્રતિબંધ કાયદા હેઠળ ભારતીય ઉત્પાદનો પર 500 ટકા સુધીના ટેરિફ લાદવાની અમેરિકાની નવી ધમકીઓ અને વધતા ભૂ-રાજકીય તણાવને કારણે રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટ પર ભારે અસર પડી હતી. પરિણામે, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લાલ રંગમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
સવારે 9:29 વાગ્યા સુધીમાં, 30-શેરવાળા BSE સેન્સેક્સ 107 પોઈન્ટ અથવા 0.13 ટકા ઘટીને 84,073 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ નિફ્ટી 26 પોઈન્ટ અથવા 0.10 ટકા ઘટીને 26,850 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ શેરો બેન્ચમાર્ક સૂચકાંકો કરતાં વધુ દબાણ હેઠળ હતા. નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 0.29 ટકા ઘટ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 ઇન્ડેક્સમાં 0.84 ટકાનો તીવ્ર ઘટાડો નોંધાયો હતો. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે સ્મોલ અને મિડ-કેપ શેરોમાં વેચાણનું દબાણ વધુ હતું.
ક્ષેત્રીય મોરચે, લગભગ તમામ સૂચકાંકો લાલ નિશાનમાં હતા. રિયલ્ટી અને મીડિયા ક્ષેત્રોને સૌથી વધુ નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સ 2.14 ટકા ઘટ્યો હતો, અને નિફ્ટી મીડિયા 1.34 ટકા ઘટ્યો હતો. જોકે, IT અને PSU બેંકિંગ ક્ષેત્રો પ્રમાણમાં મજબૂત રહ્યા, જે ફક્ત બે ક્ષેત્રો હતા જે મંદીથી બચી ગયા.
નિફ્ટીના મુખ્ય શેરોમાં, ONGC અને ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) ટોચના લાભકર્તાઓમાં હતા. બજાર નિષ્ણાતોના મતે, નિફ્ટી માટે તાત્કાલિક સપોર્ટ 25,700-25,750 ની રેન્જમાં છે, જ્યારે 26,150-26,200 ના સ્તરને મજબૂત પ્રતિકાર તરીકે જોવામાં આવે છે.
નોંધનીય છે કે ગુરુવારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયા પ્રતિબંધ કાયદા હેઠળ ભારત પર આશરે 500 ટકા ટેરિફ લાદવાની શક્યતા જાહેર કર્યા પછી બજારમાં ભારે ઘટાડો થયો હતો. નિફ્ટી સતત ચોથા ટ્રેડિંગ સેશનમાં ઘટીને 263 પોઈન્ટ ઘટીને 25,876 પર બંધ થયો. રોકાણકારો હવે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે, જે ટ્રમ્પ ટેરિફની માન્યતા પર ચુકાદો આપે તેવી અપેક્ષા છે.
સવારના સત્રમાં એશિયન બજારોમાં મિશ્ર વલણ જોવા મળ્યું. ડિસેમ્બરમાં ચીનનો ફુગાવાનો દર લગભગ ત્રણ વર્ષની ટોચે પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારો સાવચેત દેખાયા. શાંઘાઈ ઇન્ડેક્સ 0.3 ટકા અને શેનઝેન ઇન્ડેક્સ 0.57 ટકા વધ્યો. જાપાનનો નિક્કી 1.14 ટકા વધ્યો, જ્યારે હોંગકોંગનો હેંગ સેંગ 0.07 ટકા ઘટ્યો. દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી 0.69 ટકા વધ્યો.
ગુરુવારે રાત્રે યુએસ બજારોમાં મિશ્ર ટ્રેડિંગ જોવા મળ્યું. નાસ્ડેક 0.44 ટકા ઘટ્યો હતો, જ્યારે S&P 500 0.01 ટકા અને ડાઉ જોન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એવરેજ 0.55 ટકા વધ્યો હતો. FII-DII ના ડેટા અનુસાર, 8 જાન્યુઆરીએ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ ₹3,367 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે સ્થાનિક સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ ₹3,701 કરોડની ચોખ્ખી ખરીદી કરી હતી.
