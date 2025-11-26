ભારતીય શેરબજારમાં રોનક: Sensex 519 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 26,000 પાર
આજે શેરબજાર રિકવરી નોંધાવીને સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. Sensex અને Nifty અનુક્રમે 84,503.44 અને 25,842.95 ના મથાળે ખુલ્યા.
Published : November 26, 2025 at 9:56 AM IST
મુંબઈ : કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસ આજે 26 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં રોનક છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે લગભગ 84 પોઈન્ટ અને 42 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં જ રિકવરી નોંધાવી હાલ બજારમાં તેજી નોંધાઈ છે.
BSE Sensex : આજે 26 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,587.01 બંધની સામે 84 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 84,503.44 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં જ 519 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 85,022.74 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,884.80 ના બંધ સામે લગભગ 42 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,842.95 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 199 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 26,041.35 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં અદાણી પોર્ટ્સ, TMPV, ટાટા સ્ટીલ, બજાજ ફિનસર્વ અને ટ્રેન્ટના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ભારતી એરટેલનો સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ છે.
મંગળવારનું શેરબજાર : ગતરોજ 25 નવેમ્બર, મંગળવારે ભારતીય શેરબજાર લાલ નિશાનમાં બંધ થયા, કારણ કે વેપારીઓએ નવેમ્બર સિરીઝ માટે નિફ્ટી ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન કોન્ટ્રેક્ટની માસિક સમાપ્તિ પર પ્રતિક્રિયા આપી હતી. Sensex 313.7 પોઇન્ટ ઘટીને 84,587.01 પર બંધ થયો, જે 0.37 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. નિફ્ટી પણ 74.7 પોઇન્ટ ઘટીને 25,884.8 પર બંધ થયો, જે 0.29 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે.
