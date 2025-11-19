ભારતીય શેરબજારમાં સપાટ કારોબાર, ફરી રેડ ઝોનમાં ખુલ્યો BSE Sensex
કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક Sensex અને Nifty સપાટ ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
Published : November 19, 2025 at 9:55 AM IST
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે ફરી રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના ત્રીજા દિવસે આજે 19 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ઘટાડા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 30 પોઇન્ટના ઘટાડા અને NSE Nifty 8 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબારથી જ મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઉતાર ચઢાવ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
BSE Sensex : આજે 19 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,673.02 બંધની સામે 30 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 84,643.78 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 84,727.58 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી, જે બાદ સેન્સેક્સ 84,525.98 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો. BSE Sensex સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,910.05 ના બંધ સામે લગભગ 8 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,918.10 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 25,933.65 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી, અને 25,856.20 પોઈન્ટના નીચલા સ્તરે ગયો. NSE Nifty સતત ઉતાર ચઢાવ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં ઇન્ફોસિસ, HUL, TCS, HCL ટેક અને ટેક મહિન્દ્રાના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે TMPV, ભારત Elec, HDFC બેંક, NTPC અને અદાણી પોર્ટ્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
મંગળવારનું બજાર : ગતરોજ મંગળવારે ભારતીય શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું. BSE સેન્સેક્સ 277.93 પોઈન્ટ એટલે કે 0.33 ટકા ઘટીને 84,673.02 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 103.40 પોઈન્ટ એટલે કે 0.40 ટકા ઘટીને 25,910.05 પર બંધ થયો.
