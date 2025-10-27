સોમવારે સ્ટોક માર્કેટમાં રોનક: Sensex 546 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 25,900 પાર
આજે શેરબજાર વધારા સાથે ખૂલી સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. Sensex અને Nifty અનુક્રમે 84,297.39 અને 25,843.20 ના મથાળે ખુલ્યા.
Published : October 27, 2025 at 11:12 AM IST
મુંબઈ : ઓક્ટોબર માસના છેલ્લા કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં રોનક છે. BSE Sensex 86 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 84,297.39 પર ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું, જ્યારે NSE Nifty 48 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,843.20 ના ખુલ્યો છે.
BSE Sensex : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,211.88 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ હળવા વધારા સાથે 84,297.39 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 541 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 84,838.56 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,795.15 ના બંધ સામે લગભગ 48 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,843.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 135 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 25,978.85 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ભારતી એરટેલ, રિલાયન્સ, SBI, HCL ટેક અને TMPV ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે કોટક મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રિક, અદાણી પોર્ટ્સ, ઇન્ફોસિસ અને બજાજ ફાઇનાન્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
શુક્રવારનું શેરબજાર : 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ લાલ રંગમાં ખુલેલો સેન્સેક્સ 344.52 પોઇન્ટ ઘટીને 84,211.88 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 96.25 પોઇન્ટ ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો હતો.
