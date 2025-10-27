ETV Bharat / business

સોમવારે સ્ટોક માર્કેટમાં રોનક: Sensex 546 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 25,900 પાર

આજે શેરબજાર વધારા સાથે ખૂલી સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. Sensex અને Nifty અનુક્રમે 84,297.39 અને 25,843.20 ના મથાળે ખુલ્યા.

સોમવારે સ્ટોક માર્કેટમાં રોનક
સોમવારે સ્ટોક માર્કેટમાં રોનક (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 11:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : ઓક્ટોબર માસના છેલ્લા કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજારમાં રોનક છે. BSE Sensex 86 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 84,297.39 પર ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યું, જ્યારે NSE Nifty 48 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,843.20 ના ખુલ્યો છે.

BSE Sensex : આજે 27 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,211.88 બંધની સામે 86 પોઇન્ટ હળવા વધારા સાથે 84,297.39 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરૂઆતમાં જ 541 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 84,838.56 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,795.15 ના બંધ સામે લગભગ 48 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,843.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 135 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 25,978.85 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ભારતી એરટેલ, રિલાયન્સ, SBI, HCL ટેક અને TMPV ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે કોટક મહિન્દ્રા, ભારત ઇલેક્ટ્રિક, અદાણી પોર્ટ્સ, ઇન્ફોસિસ અને બજાજ ફાઇનાન્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

શુક્રવારનું શેરબજાર : 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ લાલ રંગમાં ખુલેલો સેન્સેક્સ 344.52 પોઇન્ટ ઘટીને 84,211.88 પર બંધ થયો હતો. નિફ્ટી 96.25 પોઇન્ટ ઘટીને 25,795.15 પર બંધ થયો હતો.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAY
NSE NIFTY
BSE SENSEX
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.