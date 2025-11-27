ભારતીય શેરબજારમાં રોનક: સેન્સેક્સ 136 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 26290 પાર
કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું, શરૂઆતી કારોબારથી જ મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
Published : November 27, 2025 at 10:02 AM IST
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજારમાં આજે એક્શનનો માહોલ છે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસ આજે 27 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે 136 અને 56 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. શરુઆતી કારોબારથી મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 27 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 85,609.51 બંધની સામે 136 પોઈન્ટના વધારા સાથે 85,745.05 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 195 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 85,940.24 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 26,205.30 ના બંધ સામે લગભગ 56 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 26,261.25 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 34 પોઇન્ટ ઉછળીને 26,295.55 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, લાર્સન અને ICICI બેંક ના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝ, સુપ્રીમ ઇન્ડેક્સ, CG પાવર, ઇન્ફો એજ અને કેયન્સ ટેક. ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
બુધવારનું શેરબજાર : ગતરોજ 26 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ શેરબજારમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો. BSE પર સેન્સેક્સ 1,022.50 પોઇન્ટ વધીને 85,609.51 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ NSE પર નિફ્ટી 320.50 પોઇન્ટ વધીને 26,205.30 પર બંધ થયો હતો. ભારતીય શેરબજારો રેકોર્ડ ઊંચાઈએ બંધ થયા, જે તમામ ક્ષેત્રોમાં મજબૂત ખરીદીને કારણે થયું.
