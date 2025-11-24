ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું શેરબજાર: સેન્સેક્સ 218 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, રૂપિયો મજબૂત થયો
ભારતીય શેરબજારમાં શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ 218.44 પોઇન્ટ વધીને 85,450.36 પર બંધ પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી પણ 26,137.55 પર પહોંચ્યો.
Published : November 24, 2025 at 10:42 AM IST
મુંબઈ : આજે 24 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ શરૂઆતના કારોબારમાં સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને વધારા સાથે ખુલ્યા છે. સેન્સેક્સ 218.44 પોઇન્ટ વધીને 85,450.36 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નિફ્ટી 69.4 પોઇન્ટ વધીને 26,137.55 પર પહોંચ્યો હતો. આ દરમિયાન, શરૂઆતના કારોબારમાં US ડોલર સામે રૂપિયો 49 પૈસા વધીને 89.17 પર બંધ પહોંચ્યો હતો.
BSE Sensex : આજે 24 નવેમ્બર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 85,231.92 બંધની સામે 89 પોઇન્ટના વધારા સાથે 85,320.04 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 85,450 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી, જે બાદ સેન્સેક્સમાં સતત ઉતાર ચઢાવ નોંધાઈ રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 26,068.15 ના બંધ સામે લગભગ 54 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 26,122.80 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 26,137.55 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. NSE Nifty સતત ઉતાર ચઢાવ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
રૂપિયો મજબૂત થયો : આજે સોમવારે રૂપિયો રેકોર્ડ નીચા સ્તરેથી પાછો ફર્યો, શરૂઆતના કારોબારમાં ડોલર સામે 49 પૈસા વધીને 89.17 પર પહોંચ્યો, જે યુએસ ડોલરની બેંક વેચાણ અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડાને કારણે થયો. ફોરેક્સ ટ્રેડર્સના મતે, સ્થાનિક ઇક્વિટી માર્કેટમાં મજબૂત શરૂઆત અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના હસ્તક્ષેપથી સ્થાનિક એકમને ટેકો મળ્યો. ડોલર સામે રૂપિયો 89.46 પર ખુલ્યો અને પછી 89.17 પર પહોંચ્યો, જે તેના પાછલા બંધ સ્તર કરતા 49 પૈસા વધુ છે.
શુક્રવારે રૂપિયો 98 પૈસા ઘટીને 89.66 ના તેના સૌથી નીચા સ્તરે બંધ થયો, જે સ્થાનિક અને વૈશ્વિક ઇક્વિટીમાં ભારે વેચાણ દબાણ અને વેપાર સંબંધિત અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે સ્થાનિક ફોરેક્સ માર્કેટમાં ડોલરની ભારે માંગને કારણે થયું. ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયમાં તેના સૌથી મોટા ઘટાડામાં, સ્થાનિક ચલણ 98 પૈસા ઘટીને અંતે યુએસ ડોલર સામે 89.66 પર સ્થિર થયું. અગાઉનો સૌથી મોટો એક દિવસીય ઘટાડો 24 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ ડોલર સામે 99 પૈસાનો નોંધાયો હતો.
