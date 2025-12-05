ભારતીય શેરબજારમાં રોનક: સેન્સેક્સ 475 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 26100 પાર
કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસે શેરબજાર ઘટાડા સાથે ખુલ્યું, જોકે શરૂઆતી કારોબારમાં જ રિકવરી નોંધાવી હાલ બજાર ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
Published : December 5, 2025 at 11:26 AM IST
મુંબઈ : કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ભારતીય શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે લગભગ 140 પોઈન્ટ અને 34 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે ખુલ્યા હતા. જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં જ રિકવરી નોંધાવી હાલ બજાર ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે.
BSE Sensex : આજે 5 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ BSE Sensex ગત 85,265.32 બંધની સામે 140 પોઇન્ટના ઘટાડા સાથે 85,125.48 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં જ 475 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 85,600.83 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 26,033.75 ના બંધ સામે લગભગ 34 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 25,999.80 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરૂઆતમાં જ 141 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 26,140.55 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપની ઓમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, બજાજ ફિનસર્વ, HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ અને મારુતિ સુઝુકીના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે HUL, એક્સિસ બેંક, સન ફાર્મા, ટ્રેન્ટ અને રિલાયન્સના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ છે.
ગુરુવારનું શેરબજાર : ગતરોજ 4 ડિસેમ્બર, ગુરુવારે ભારતીય શેરબજાર લીલા નિશાનમાં બંધ થયુ હતુ. Sensex 158.5 પોઇન્ટ વધીને 85,265 પર બંધ થયો, જે 0.19 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. નિફ્ટી પણ 47.75 પોઇન્ટ વધીને 26,033 પર બંધ થયો, જે 0.18 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. અમેરિકન ડોલર સામે રૂપિયો પણ 0.28 પૈસા વધીને 89.91 પર બંધ થયો.
