ભારતીય શેરબજારમાં રોનક: Sensex 481 પોઈન્ટ ઉછળ્યો, Nifty 26100 પાર
કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસે શેરબજાર વધારા સાથે ખુલ્યું, મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
Published : December 22, 2025 at 10:51 AM IST
મુંબઈ : કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસ આજે 22 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ ભારતીય શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું છે. BSE Sensex અને NSE Nifty અનુક્રમે લગભગ 216 પોઈન્ટ અને 89 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યા હતા. શરૂઆતી કારોબારથી શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
BSE Sensex : આજે 22 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,929.36 બંધની સામે 216 પોઇન્ટના વધારા સાથે 85,145.90 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરૂઆતી કારોબારમાં જ 316 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 85,461.19 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,966.40 ના બંધ સામે લગભગ 89 પોઈન્ટના વધારા સાથે 26,055.85 ના મથાળે ખુલ્યો છે. શરૂઆતી કારોબારમાં જ 87 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 26,142.00 ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં ઇન્ફોસિસ, ભારતી એરટેલ, ટેક મહિન્દ્રા, ટ્રેન્ટ અને ટાટા સ્ટીલના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, એક્સિસ બેંક, ઇન્ટરગ્લોબ એવી, SBI અને પાવર ગ્રીડ કોર્પ.ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ છે.
શુક્રવારનું શેરબજાર : ગત સપ્તાહે 19 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ભારતીય શેરબજાર લીલા નિશાનમાં બંધ થયુ. Sensex લગભગ 275 પોઈન્ટના વધારા સાથે ખુલ્યો અને દિવસભર સકારાત્મક વલણ જાળવી રાખ્યું. સત્ર દરમિયાન 85,067.50 ની ડે હાઈ બનાવી અંતે સેન્સેક્સ 447.55 પોઈન્ટ અથવા 0.5 ટકાના વધારા સાથે 84,929 પર બંધ થયો હતો. બીજી તરફ નિફ્ટીમાં પણ મજબૂત તેજી જોવા મળી. દિવસ દરમિયાન 25,993 ની ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા બાદ સત્રના અંતે નિફ્ટી 151 પોઈન્ટના વધારા સાથે 25,966 પર બંધ થયો.
