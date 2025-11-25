ETV Bharat / business

ભારતીય શેરબજારમાં હરીયાળી: 200 પોઈન્ટ ઉંચકાયો Sensex, Nifty 26000 પાર

કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. મુખ્ય સૂચકાંક Sensex અને Nifty ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 10:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે ફરી ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 108 પોઈન્ટના વધારા અને NSE Nifty 39 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબારથી જ મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઉતાર ચઢાવ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,900.71 બંધની સામે 108 પોઈન્ટના વધારા સાથે 85,008.93 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 85,049.10 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી હતી. જે બાદ BSE Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,959.50 ના બંધ સામે લગભગ 39 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,998.50 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 26,021.90 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ NSE Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં રિલાયન્સ, ભારત ઇલેક, ઈટરનલ, SBI અને ટાઇટન કંપનીના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ઇન્ફોસિસ, ટ્રેન્ટ, એમ એન્ડ એમ, પાવર ગ્રીડ કોર્પ અને TMPV ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.

સોમવારનું શેરબજાર : ગતરોજ સોમવારે ભારતીય શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું. BSE સેન્સેક્સ 331.21 પોઈન્ટ એટલે કે 0.39 ટકા ઘટીને 84,900.71 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 108.65 પોઈન્ટ એટલે કે 0.42 ટકા ઘટીને 25,959.5 પર બંધ થયો.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

STOCK MARKET UPDATE TODAY
BSE SENSEX
NSE NIFTY
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.