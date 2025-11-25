ભારતીય શેરબજારમાં હરીયાળી: 200 પોઈન્ટ ઉંચકાયો Sensex, Nifty 26000 પાર
કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં ખુલ્યું. મુખ્ય સૂચકાંક Sensex અને Nifty ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
Published : November 25, 2025 at 10:25 AM IST
મુંબઈ : ભારતીય શેરબજાર આજે ફરી ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું છે. કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ ભારતીય શેરબજારના મુખ્ય સૂચકાંક વધારા સાથે ખુલ્યા છે. BSE Sensex 108 પોઈન્ટના વધારા અને NSE Nifty 39 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે ખુલ્યા છે. શરુઆતી કારોબારથી જ મુખ્ય સૂચકાંક સતત ઉતાર ચઢાવ સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
ભારતીય શેરબજાર...
BSE Sensex : આજે 25 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,900.71 બંધની સામે 108 પોઈન્ટના વધારા સાથે 85,008.93 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન સેન્સેક્સ હળવો ઉંચકાયો અને 85,049.10 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી હતી. જે બાદ BSE Sensex સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,959.50 ના બંધ સામે લગભગ 39 પોઈન્ટના હળવા વધારા સાથે 25,998.50 ના મથાળે સપાટ ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબાર દરમિયાન Nifty હળવો ઉંચકાયો અને 26,021.90 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવી. જે બાદ NSE Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.
સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીમાં રિલાયન્સ, ભારત ઇલેક, ઈટરનલ, SBI અને ટાઇટન કંપનીના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે ઇન્ફોસિસ, ટ્રેન્ટ, એમ એન્ડ એમ, પાવર ગ્રીડ કોર્પ અને TMPV ના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા.
સોમવારનું શેરબજાર : ગતરોજ સોમવારે ભારતીય શેરબજાર ગ્રીન ઝોનમાં બંધ થયું. BSE સેન્સેક્સ 331.21 પોઈન્ટ એટલે કે 0.39 ટકા ઘટીને 84,900.71 પર બંધ થયો. બીજી તરફ NSE નિફ્ટી 108.65 પોઈન્ટ એટલે કે 0.42 ટકા ઘટીને 25,959.5 પર બંધ થયો.
આ પણ વાંચો...