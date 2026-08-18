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શેરબજારમાં કડાકો: સેન્સેક્સ 278 પૉઈન્ટ્સ નીચે ખુલ્યો, નિફ્ટી 24,250ની નીચે સરક્યો

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં વધારાને કારણે માર્કેટ ઘટાડા સાથે ખુલ્યું

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં વધારાને કારણે માર્કેટ ઘટાડા સાથે ખુલ્યું
પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને ક્રૂડ ઑઈલની કિંમતોમાં વધારાને કારણે માર્કેટ ઘટાડા સાથે ખુલ્યું (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 10:45 AM IST

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મુંબઈઃ પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા ભૂરાજકીય તણાવ અને કાચા તેલના વધતા ભાવને કારણે આજે સ્થાનિક શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી અને મંગળવારે શરૂઆતના કારોબારમાં બજારના બંને મુખ્ય સૂચકાંકો, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી, લાલ નિશાનમાં ખુલ્યા. વૈશ્વિક બજારોમાંથી મળેલા નબળા સંકેતો અને વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs) દ્વારા સતત થઈ રહેલી વેચવાલીએ સ્થાનિક રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટને ગંભીર રીતે અસર કરી છે. આ સાથે અમેરિકી ડોલર સામે ભારતીય રૂપિયો પણ 7 પૈસા નબળો પડીને 95.68ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

શરૂઆતના કારોબાર દરમિયાન 30 શેર ધરાવતો BSE સેન્સેક્સ 278.32 પોઈન્ટ એટલે કે 0.36 ટકાના ઘટાડા સાથે 77,450.64 પોઈન્ટ પર આવી ગયો હતો. તેવી જ રીતે, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)નો 50 શેર ધરાવતો નિફ્ટી પણ 57.65 પોઈન્ટ એટલે કે 0.24 ટકા ઘટીને 24,230.45 પોઈન્ટ પર કારોબાર કરતો જોવા મળ્યો. બજારમાં ઘટાડાનો આ સતત પાંચમો દિવસ છે, જેના કારણે રોકાણકારોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

આ શેરોમાં જોવા મળી હલચલ

સેન્સેક્સના મુખ્ય શેરોમાં ભારતી એરટેલ, એશિયન પેઇન્ટ્સ, ઇન્ફોસિસ, HCL ટેક અને ટેક મહિન્દ્રાના શેરોમાં શરૂઆતના કારોબારમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સનું સંચાલન કરતી કંપની ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનના શેરમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો હતો. બીજી તરફ, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, સન ફાર્મા, મારુતિ સુઝુકી અને એક્સિસ બેન્ક જેવી કંપનીઓના શેરમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી હતી, જેના કારણે બજારને થોડો ટેકો મળ્યો.

ઘટાડાના મુખ્ય કારણો

બજાર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, વૈશ્વિક સ્તરે બનેલી બે મોટી ઘટનાઓને કારણે આજે ભારતીય બજાર પર સૌથી વધુ દબાણ આવ્યું છે. પ્રથમ, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક ઓઇલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 0.63 ટકા વધીને 91.46 ડૉલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. બીજું, અમેરિકામાં 10 વર્ષના બોન્ડની યીલ્ડ (વળતર) વધીને 4.73 ટકા થઈ ગઈ છે. બોન્ડ યીલ્ડમાં થયેલો આ વધારો વિદેશી રોકાણકારોને ભારતીય બજારમાંથી નાણાં પાછાં ખેંચવા માટે પ્રેરિત કરી રહ્યો છે.

એક્સચેન્જના આંકડા અનુસાર, સોમવારે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારો (FIIs)એ રૂ. 2,535.10 કરોડના શેર વેચ્યા. એશિયાઈ બજારોમાં દક્ષિણ કોરિયાનો કોસ્પી, જાપાનનો નિક્કી, ચીનનો શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગનો હેંગસેંગ પણ ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા હતા.

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે મજબૂત ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અને કંપનીઓની અર્નિંગ ગ્રોથમાં સુધારાના સંકેતો બજાર માટે સકારાત્મક છે. જોકે, હાલની વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાને કારણે ટૂંકા ગાળામાં બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે.

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