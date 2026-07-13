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ભારે કડાકા સાથે ખુલ્યું શેરબજાર, સેન્સેક્સમાં 700 અંકનું ગાબડું, નિફ્ટી પણ ધડામ

ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસની શરૂઆત આજે નબળાઈ સાથે થઈ છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે.

શેરબજાર
શેરબજાર (Getty Image)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 9:42 AM IST

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મુંબઈ: ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના પ્રથમ દિવસની શરૂઆત ઘટાડા સાથે થઈ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સર્જાયેલા નવા તણાવના કારણે ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે નિફ્ટી 50 અને સેન્સેક્સમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. સવારે 09.18 વાગ્યા સુધી નિફ્ટી 50 0.73 ટકા કે 178 અંક ઘટીને 24,029.75 પર હતો, જ્યારે સેન્સેક્સ 637 અંક કે 0.82 ટકા ઘટીને 76,931.95 પર આવી ગયો.

મોટા બજારમાં નિફ્ટી મીડકેપ અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ ક્રમશ: 0.58 ટકા અને 0.56 ટકા નીચે કારોબાર કરી રહ્યો હતો. બીજી તરફ આજે 13 જૂલાઈના રોજ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે.

શુક્રવારની બજાર:

ભારતીય શેરબજારના કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે BSEનો 30-શેર બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ 827.57 પોઈન્ટ એટલે કે 1.08 ટકાના નોંધપાત્ર વધારા સાથે 77,569.39 પર બંધ થયો. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન સેન્સેક્સમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને એક તબક્કે 900.41 પોઈન્ટ (1.17 ટકા) જેટલો ઉછળી ઇન્ટ્રાડે 77,642.23 ની સર્વોચ્ચ સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. તેવી જ રીતે, NSEનો 50 શેરનો સૂચકાંક, નિફ્ટી પણ 244.10 પોઈન્ટ એટલે કે 1.02 ટકાના વધારા સાથે 24,206.90 પર બંધ થયો હતો.

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