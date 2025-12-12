ETV Bharat / business

ગ્રીન ઝોનમાં ખુલ્યું ભારતીય શેરબજાર: સેન્સેક્સ 391 પોઇન્ટ ઉછળ્યો, નિફ્ટી 26,000 પાર

આજે શુક્રવારે ભારતીય શેરબજારો વધારા સાથે ખુલ્યા, સેન્સેક્સ 391 પોઈન્ટ વધ્યો અને નિફ્ટી 26,000 થી ઉપર ગયો.

ભારતીય શેરબજાર અપડેટ
ભારતીય શેરબજાર અપડેટ (getty image)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 10:33 AM IST

મુંબઈ : વૈશ્વિક બજારોમાં મજબૂતાઈ અને ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદાની વધતી અપેક્ષા વચ્ચે આજે 12 ડિસેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ભારતીય શેરબજાર મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યું છે. ગુરુવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વાત કર્યા પછી રોકાણકારોના સેન્ટિમેન્ટમાં વધુ સુધારો થયો. બંને નેતાઓએ દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોને આગળ વધારવા અને ચાલુ વેપાર સોદા વાટાઘાટોને વેગ આપવા અંગે ચર્ચા કરી.

ભારતીય શેરબજાર અપડેટ : કારોબારી સપ્તાહના છેલ્લા દિવસ બજાર ખુલતા સમયે BSE સેન્સેક્સ 391 પોઈન્ટ અથવા 0.46 ટકા વધીને 85,209 પર પહોંચ્યો. તેવી જ રીતે, NSE નિફ્ટી 112 પોઈન્ટ અથવા 0.43 ટકા વધીને 26,010 પર ટ્રેડ થયો. નિષ્ણાતોના મતે વર્તમાન તેજી હકારાત્મક બજાર વલણ દર્શાવે છે.

ટેકનિકલ વિશ્લેષકો નિર્દેશ કરે છે કે નિફ્ટીનું તાત્કાલિક સપોર્ટ લેવલ હાલમાં 25,750–25,800 ની રેન્જમાં છે, જ્યારે મજબૂત સપોર્ટ 25,500 ની આસપાસ છે. ઉપર તરફ, 26,000–26,050 ના સ્તરને નોંધપાત્ર પ્રતિકાર માનવામાં આવે છે. જો નિફ્ટી 26,050 થી ઉપર રહેવામાં સફળ થાય છે, તો ઇન્ડેક્સ વધુ વેગ મેળવી શકે છે, જે તેને 26,300 ની તરફ ધકેલી શકે છે.

સ્ટોકની સ્થિતિ : શેરબજારમાં L&T, હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, અદાણી પોર્ટ્સ, બજાજ ફાઇનાન્સ, BEL, NTPC, એક્સિસ બેંક, મારુતિ સુઝુકી અને પાવર ગ્રીડ જેવા મુખ્ય શેરોમાં મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો. બીજી તરફ કેટલીક કંપનીઓમાં નફા-બુકિંગનું વર્ચસ્વ રહ્યું, જેના કારણે વિપ્રો, સન ફાર્મા, HDFC લાઈફ, HUL, આઈશર મોટર્સ, ઇન્ફોસિસ અને ટેક મહિન્દ્રાના સ્ટોકમાં ઘટાડો થયો.

આ ક્ષેત્રો તેજીનું વલણ : વ્યાપક બજાર પણ મજબૂત રહ્યું. નિફ્ટી મિડકેપ 0.42 ટકા અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 0.54 ટકા વધ્યા. ક્ષેત્રીય રીતે, નિફ્ટી મેટલ ઈન્ડેક્સ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર હતો, જેમાં 1.44 ટકાનો વધારો થયો. નિફ્ટી રિયલ્ટી, નિફ્ટી મીડિયા, નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક અને નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સૂચકાંકમાં પણ વધારો થયો. બીજી તરફ, નિફ્ટી FMCG એકમાત્ર ક્ષેત્ર હતું, જેમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો.

વિશ્લેષકો કહે છે કે ભારત-યુએસ વેપાર વાટાઘાટોને લગતા સકારાત્મક વલણ સાથે વૈશ્વિક સંકેતોએ રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધાર્યો છે. ડિસેમ્બરમાં FII એ ₹14,845 કરોડના શેર વેચ્યા હતા, જ્યારે DII એ ₹36,097 કરોડની નોંધપાત્ર ખરીદી સાથે બજારને ટેકો આપ્યો હતો.

