ETV Bharat / business

નૂતન વર્ષની શુભ શરૂઆત, શેરબજારમાં તાબડતોડ તેજી : Nifty 26,000 પાર

દિવાળીના તહેવારો બાદ શેરબજારમાં તાબડતોડ તેજી નોંધાઈ છે. આજે Sensex 728 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે ખુલ્યો, જ્યારે Nifty 26,000 પાર થયો છે.

શેરબજારમાં તાબડતોડ તેજી
શેરબજારમાં તાબડતોડ તેજી (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ : આજે 23 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ભારતીય શેરબજારની મજબૂત શરૂઆત થઈ છે. બજાર નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયું છે. Sensex 84,426.34 પર ખુલ્યો છે. તો Nifty પણ 26,057.20 પોઈન્ટ પાર થયો હતો. નોંધનીય છે કે, દિવાળીના તહેવારોની રજાઓ બાદ બજાર ખુલતાની સાથે BSE Sensex અને NSE Nifty વધારા સાથે ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.

ભારતીય શેરબજાર...

BSE Sensex : આજે 23 ઓક્ટોબર,ગુરુવારના રોજ BSE Sensex ગત 84,426.34 બંધની સામે 728 પોઇન્ટના ઉછાળા સાથે 85,154.15 ના મથાળે ખુલ્યો હતો. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં આશરે 118 પોઈન્ટનો વધારો નોંધાવી 85,272.40 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ સેન્સેક્સ સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે.

NSE Nifty : બીજી તરફ NSE Nifty ગત 25,868.60 ના બંધ સામે લગભગ 189 પોઈન્ટના વધારા સાથે 26,057.20 ના મથાળે ખુલ્યો છે. જોકે, શરુઆતી કારોબારમાં 42 પોઇન્ટ ઉછળીને 26,099.70 પોઈન્ટની ડે હાઈ બનાવ્યા બાદ Nifty સતત ગ્રીન ઝોનમાં ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. આ સાથે જ નિફ્ટીમાં ઓલ ટાઈમ હાઈ નોંધાઈ છે.

અમારા સમાચાર વોટ્સએપ પર મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્ટોકની સ્થિતિ : આજે શરૂઆતી ટ્રેડિંગ દરમિયાન Nifty 50માં લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં નોર્થ ઈસ્ટર્ન, રચના ઇન્ફ્રા, કાઇટેક્સ ગાર્મેન્ટ્સ, લેક્સસ ગ્રેનિટો અને વિન્સોલ એન્જિનિયરના સ્ટોક ટોપ ગેઈનરમાં સામેલ હતા. જ્યારે વિપ્રો, ઇન્ફોસિસ, એટર્નલ, HCL ટેક અને JSW સ્ટીલના સ્ટોક ટોપ લૂઝરમાં સામેલ હતા

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્ર : અગાઉ મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્રમાં નિફ્ટી 25.45 પોઇન્ટ વધીને 25,868.60 પર બંધ થયો, જ્યારે સેન્સેક્સ 62.97 પોઇન્ટ વધીને 84,426.34 પર બંધ થયો હતો.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

23 OCTOBER STOCK MARKET UPDATE
STOCK MARKET UPDATE TODAY
BSE SENSEX
NSE NIFTY
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.